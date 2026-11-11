Второй день переговоров в Абу-Даби: Россия и Украина на пути к миру - 11.11.2026 Украина.ру
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Второй день переговоров в Абу-Даби: Россия и Украина на пути к миру
Второй день переговоров в Абу-Даби: Россия и Украина на пути к миру - 11.11.2026 Украина.ру
Второй день переговоров в Абу-Даби: Россия и Украина на пути к миру
В столице ОАЭ продолжается второй раунд трёхсторонних консультаций по украинскому урегулированию. Российскую делегацию на переговорах представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США присутствуют спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
2026-11-11T12:36
2026-11-11T12:36
новости
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служба внешней разведки
рустем умеров
стив уиткофф
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Отдельно стоит отметить фигуру главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. его участие в процессе вызывает как минимум вопросы, учитывая, что альянс формально не является стороной переговоров.По информации Politico, в первый день стороны сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и на общей архитектуре европейской безопасности. Второй день, как ожидается, будет посвящён территориальным вопросам. Источники сообщают, что российская делегация по итогам встречи сделает заявления для прессы. Ключевой темой консультаций должно стать создание комплексной и неделимой системы безопасности на континенте, а украинский кризис — лишь один из пунктов масштабной дискуссии.По данным СМИ, уже 10 ноября стороны договорились о новом обмене пленными, который состоится в ближайшее время. Журналисты также обратили внимание на деталь: представители Москвы и Киева общались друг с другом на русском языке. Этот факт красноречивее любых дипломатических формулировок.Об итогах переговорах – в материале "Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби
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новости, украина, россия, оаэ, владимир мединский, нато, служба внешней разведки , рустем умеров, стив уиткофф, politico
Новости, Украина, Россия, ОАЭ, Владимир Мединский, НАТО, Служба внешней разведки , Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Politico

Второй день переговоров в Абу-Даби: Россия и Украина на пути к миру

12:36 11.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В столице ОАЭ продолжается второй раунд трёхсторонних консультаций по украинскому урегулированию. Российскую делегацию на переговорах представляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США присутствуют спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
Отдельно стоит отметить фигуру главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. его участие в процессе вызывает как минимум вопросы, учитывая, что альянс формально не является стороной переговоров.
По информации Politico, в первый день стороны сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и на общей архитектуре европейской безопасности.
Второй день, как ожидается, будет посвящён территориальным вопросам. Источники сообщают, что российская делегация по итогам встречи сделает заявления для прессы.
Ключевой темой консультаций должно стать создание комплексной и неделимой системы безопасности на континенте, а украинский кризис — лишь один из пунктов масштабной дискуссии.
По данным СМИ, уже 10 ноября стороны договорились о новом обмене пленными, который состоится в ближайшее время. Журналисты также обратили внимание на деталь: представители Москвы и Киева общались друг с другом на русском языке. Этот факт красноречивее любых дипломатических формулировок.
Об итогах переговорах – в материале "Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби
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