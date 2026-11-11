Как перекроить Украину: Кулеба захотел избавиться от советских областей - 11.11.2026 Украина.ру
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Как перекроить Украину: Кулеба захотел избавиться от советских областей
Как перекроить Украину: Кулеба захотел избавиться от советских областей - 11.11.2026 Украина.ру
Как перекроить Украину: Кулеба захотел избавиться от советских областей
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил отказаться от привычного деления страны на области и районы. Альтернативу он видит в возвращении к историческим регионам
2026-11-11T13:18
2026-11-11T13:18
новости
украина
галичина
дмитрий кулеба
запорожье
киев
декоммунизация
пушкин
екатерина ii
виталий кличко
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В продолжении постоянной борьбы Украины с советским прошлым Кулеба нашёл ещё один способ перечеркнуть собственную историю. Бывшему министру оказалось мало изменений в области культуры, например, сноса памятников, переименования улиц или городов. Кулеба предложил пересмотреть административно-территориальное устройство Украины, поскольку действующая система, по его мнению, слишком тесно связана с наследием СССР. А это, как известно, выводит Киев из себя. Бывший министр считает, что привычное деление на области и районы давно пора забыть. На смену ему должны прийти крупные территориальные образования, названия и границы которых будут опираться на "исторические земли". Среди возможных вариантов он перечислил Волынь, Галичину, Запорожье, Слобожанщину и Северщину.Впрочем, одной лишь борьбой с советским наследием Кулеба решил не ограничиваться. По его словам, предложенная им система позволит значительно упростить управление территориями. Он полагает, что укрупнение административных единиц избавит страну от лишней бюрократии и сделает работу государственных структур эффективнее.Что интересно, каким именно образом переименование и объединение территорий поможет справиться с нарастающими проблемами страны, экс-министр так не объяснил. По-видимому, имитация бурной деятельности должна сама собой изменить привычный уклад Украины.Получается, что за разговорами об упрощении управления скрывается куда более серьезный вопрос: сколько самостоятельности останется у местных властей и не получит ли Киев еще больше возможностей распоряжаться делами областей?Споры о том, является ли Украина единым государством или это некое государственное образование с совершенно разными регионами, у каждого из которых своя история, экономика и культурные особенности, возникали еще во время Майдана в 2014 году. Теперь же Кулеба предлагает объединять области, хотя о том, как будут учитываться интересы местных жителей, практически ничего не говорит. Особенно любопытно это выглядит на фоне недавнего конфликта между украинским правительством и местными властями. Осенью 2026 года украинское правительство ограничило бюджетные расходы, сославшись на нехватку денег и задержки западной помощи. Средства решили в первую очередь тратить на оборону, пенсии и зарплаты бюджетникам. А вот регионы оказались в непростом положении: деньги на счетах у городов были, но распоряжаться ими свободно Киев не позволял.Проблемы начались еще 9 сентября, когда украинское казначейство перестало проводить часть платежей местных бюджетов. Одним из первых возмутился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, из-за заблокированных платежей возникли трудности с финансированием городских программ, в том числе помощи ВСУ. Во Львове тоже поднялась паника. Местные власти пожаловались, что не могут оплатить газ для теплоснабжения и вовремя рассчитаться с дворниками и водителями общественного транспорта.В Тернополе же казначейство задержало платежи коммунального предприятия на 20,6 миллиона гривен прямо перед отопительным сезоном. Еще более 5,5 миллиона гривен зависли по городской программе поддержки военных.Мэр Киева Виталий Кличко между тем обвинил правительство в блокировании городских денег на фоне проблем с электричеством. Власти же поспешили переложить ответственность на него самого. Подробнее о конфликте между Кличко и Владимиром Зеленским — в материале Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве.Что также стоит отметить, хоть в октябре правительство и объявило о постепенной разблокировке платежей, полностью проблема не исчезла. К началу ноября местные власти всё ещё продолжают жаловаться на задержки.Встаёт вопрос, кто же в итоге будет распоряжаться этими укрупненными регионами? Ведь если все деньги и полномочия окажутся в руках Киева, местные власти станут еще сильнее зависеть от решений центра. И тогда вместо обещанного упрощения управления Украина получит еще большую централизацию власти.Однако, даже если рассматривать подобные предложения всерьёз, просто поменять названия областей не получится, ведь границы исторических регионов не совпадают с современными. Получается, что ради такой "гениальной" идеи придется не только переименовывать области, но и заново проводить границы между ними.Кроме того, важно и то, что некоторые предложенные Кулебой исторические регионы уже давно выходят за пределы современной Украины. Так, например, Слобожанщина охватывает территории в составе России.В то же время идея Кулебы вполне вписывается в политику украинских властей, которые уже больше десяти лет пытаются избавиться от советского наследия. Началось все после Майдана в 2014 году, когда страна узнала о планах руководства по декоммунизации.После начала СВО в 2022-м борьба с прошлым и вовсе вышла на новый уровень: под снос пошли памятники не только советским деятелям, но и российским историческим личностям, в том числе Пушкину и Екатерине II.За эти годы на Украине переименовали тысячи населенных пунктов и десятки тысяч улиц, площадей и переулков. Теперь же Кулеба предлагает пойти еще дальше и взяться за сами области. Один из подобных примеров — в публикации Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал.
https://ukraina.ru/20261111/datchane-v-yarosti-zelenskomu-v-kopengagene-pozvolyat-to-chto-zapreschali-cherchillyu-1084413227.html
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новости, украина, галичина, дмитрий кулеба, запорожье, киев, декоммунизация, пушкин, екатерина ii, виталий кличко, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Новости, Украина, Галичина, Дмитрий Кулеба, Запорожье, Киев, декоммунизация, Пушкин, Екатерина II, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский

Как перекроить Украину: Кулеба захотел избавиться от советских областей

13:18 11.11.2026
 
© ФотоЭкс-министр иностранных дел Украины Кулеба
Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил отказаться от привычного деления страны на области и районы. Альтернативу он видит в возвращении к историческим регионам
В продолжении постоянной борьбы Украины с советским прошлым Кулеба нашёл ещё один способ перечеркнуть собственную историю. Бывшему министру оказалось мало изменений в области культуры, например, сноса памятников, переименования улиц или городов.
Кулеба предложил пересмотреть административно-территориальное устройство Украины, поскольку действующая система, по его мнению, слишком тесно связана с наследием СССР. А это, как известно, выводит Киев из себя.
Бывший министр считает, что привычное деление на области и районы давно пора забыть. На смену ему должны прийти крупные территориальные образования, названия и границы которых будут опираться на "исторические земли". Среди возможных вариантов он перечислил Волынь, Галичину, Запорожье, Слобожанщину и Северщину.
Впрочем, одной лишь борьбой с советским наследием Кулеба решил не ограничиваться. По его словам, предложенная им система позволит значительно упростить управление территориями. Он полагает, что укрупнение административных единиц избавит страну от лишней бюрократии и сделает работу государственных структур эффективнее.
Что интересно, каким именно образом переименование и объединение территорий поможет справиться с нарастающими проблемами страны, экс-министр так не объяснил. По-видимому, имитация бурной деятельности должна сама собой изменить привычный уклад Украины.
Получается, что за разговорами об упрощении управления скрывается куда более серьезный вопрос: сколько самостоятельности останется у местных властей и не получит ли Киев еще больше возможностей распоряжаться делами областей?
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
11:39
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Споры о том, является ли Украина единым государством или это некое государственное образование с совершенно разными регионами, у каждого из которых своя история, экономика и культурные особенности, возникали еще во время Майдана в 2014 году.
Теперь же Кулеба предлагает объединять области, хотя о том, как будут учитываться интересы местных жителей, практически ничего не говорит. Особенно любопытно это выглядит на фоне недавнего конфликта между украинским правительством и местными властями.
Осенью 2026 года украинское правительство ограничило бюджетные расходы, сославшись на нехватку денег и задержки западной помощи. Средства решили в первую очередь тратить на оборону, пенсии и зарплаты бюджетникам. А вот регионы оказались в непростом положении: деньги на счетах у городов были, но распоряжаться ими свободно Киев не позволял.
Проблемы начались еще 9 сентября, когда украинское казначейство перестало проводить часть платежей местных бюджетов. Одним из первых возмутился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, из-за заблокированных платежей возникли трудности с финансированием городских программ, в том числе помощи ВСУ.
Во Львове тоже поднялась паника. Местные власти пожаловались, что не могут оплатить газ для теплоснабжения и вовремя рассчитаться с дворниками и водителями общественного транспорта.
В Тернополе же казначейство задержало платежи коммунального предприятия на 20,6 миллиона гривен прямо перед отопительным сезоном. Еще более 5,5 миллиона гривен зависли по городской программе поддержки военных.
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Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю Резко возрос спрос на долгосрочную аренду однокомнатных квартир на Западной Украине. Вызвано это тем, что жители Киева и более восточных регионов массово переезжают на запад. Стоимость аренды доходит до $1000 в месяц. Тем временем Киев блокирует местные бюджетные платежи в регионах
Мэр Киева Виталий Кличко между тем обвинил правительство в блокировании городских денег на фоне проблем с электричеством. Власти же поспешили переложить ответственность на него самого. Подробнее о конфликте между Кличко и Владимиром Зеленским — в материале Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве.
Что также стоит отметить, хоть в октябре правительство и объявило о постепенной разблокировке платежей, полностью проблема не исчезла. К началу ноября местные власти всё ещё продолжают жаловаться на задержки.
Встаёт вопрос, кто же в итоге будет распоряжаться этими укрупненными регионами? Ведь если все деньги и полномочия окажутся в руках Киева, местные власти станут еще сильнее зависеть от решений центра. И тогда вместо обещанного упрощения управления Украина получит еще большую централизацию власти.
Однако, даже если рассматривать подобные предложения всерьёз, просто поменять названия областей не получится, ведь границы исторических регионов не совпадают с современными. Получается, что ради такой "гениальной" идеи придется не только переименовывать области, но и заново проводить границы между ними.
Кроме того, важно и то, что некоторые предложенные Кулебой исторические регионы уже давно выходят за пределы современной Украины. Так, например, Слобожанщина охватывает территории в составе России.
В то же время идея Кулебы вполне вписывается в политику украинских властей, которые уже больше десяти лет пытаются избавиться от советского наследия. Началось все после Майдана в 2014 году, когда страна узнала о планах руководства по декоммунизации.
После начала СВО в 2022-м борьба с прошлым и вовсе вышла на новый уровень: под снос пошли памятники не только советским деятелям, но и российским историческим личностям, в том числе Пушкину и Екатерине II.
За эти годы на Украине переименовали тысячи населенных пунктов и десятки тысяч улиц, площадей и переулков. Теперь же Кулеба предлагает пойти еще дальше и взяться за сами области. Один из подобных примеров — в публикации Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал.
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