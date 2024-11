https://ukraina.ru/20241120/1059050111.html

"Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима

В экспертном сообществе обсуждают предполагаемые последствия возможных ударов ВСУ западными дальнобойными ракетами по территории России и думают над тем, чем это закончится для Киева.

За что воюют простые украинцы? За взрывной рост капиталов у их "непростых" сограждан, считает бывший глава украинского правительства Николай Азаров. В качестве примера он привёл пример обогащения бизнесмена и экс-президента Украины Петра Порошенко, доходы которого за три года (с 2021-го по 2024-й) выросли в 25 раз."Кому война, а кому мать родна. За рекордное обогащение украинских олигархов простые украинцы платят сотнями тысяч своих жизней", - констатировал Азаров.Об отсутствии понимания смысла войны у набранных в ВСУ "крестьян" говорит и украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стриков. В эфире интернет-канала Politeka он отметил, что и сам уже в течение года не слышит, ради чего украинцы воюют. Тема границы 1991 года ушла, это уже не цель войны. А какова эта цель?"И вот сидит крестьянин, которого взяли (в ВСУ — Ред.) - и за что он будет воевать?", - сказал эксперт, добавив, что и землю украинскую, и недра уже отдали, люди это понимают.Как бы то ни было, а война продолжается. И события на фронтах требуют осмысления, при этом необходимо быстро делать правильные выводы. С этим нельзя тянуть, ведь в этом конфликте мы имеем дело с новой реальностью на поле боя, указывают эксперты."Возможно, конфликт на Украине в большей степени войдет в историю именно как прорыв в сфере технологии БПЛА, который сделал реальностью антиутопии ХХ века", - считает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.Он указывает на публикацию Wall Streeе Journal, в которой сообщается о намерении американского производителя операционных систем Auterion передать Киеву десятки тысяч процессоров-контроллеров полета Skynode, которые смогут интегрироваться в украинские БПЛА, что обеспечит им полностью автономный и стабильный полет."Комментаторы на WSJ довольно точно сравнивают технологии "боевого роя" автономных дронов-убийц, которые Украина с помощью западных производителей намерена использовать против армии России, с суперкомпьютером Skynet из "Терминатора". Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War) в который раз отмечает, что преимущество в дронах уже сейчас на стороне ВСУ. В случае получения возможности дронам успешно преодолевать РЭБ оно может стать тотальным. Где-то полгода назад я писал о том, что тот, кто первый решит задачу преодоления дронами РЭБ, тот получит кардинальное увеличение своих возможностей на поле боя. Я писал, что все усилия наших разработчиков надо сосредоточить на этом направлении. Цена нерасторопности может быть очень большой", - написал политик в своём телеграм-канале.Обсуждают возможные последствия для Киева решения США по "дальнобою" (если такое решение действительно было принято).Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Байден дал разрешение Киеву использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России.Украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что с точки зрения положения на фронте это решение не изменит практически ничего - "как практически не изменили его ни "Абрамсы", ни F-16".Впрочем, по её словам, "угроза для гражданского населения РФ после принятия такого решения существенно возрастает, да и вообще расширение ударных возможностей Салорейха на пользу РФ, конечно, не идёт"."Но главным следствием предоставления Салорейху разрешения бить по РФ является, на мой взгляд, другое. По сути Байден дал зелебобикам волшебную палочку, одним взмахом которой они смогут сорвать, любые переговоры. Для этого будет достаточно нанести достаточно массированный удар со значительными жертвами по любому крупному российскому городу, вроде Волгограда или, скажем, Воронежа. А если аналогичное разрешение предоставит и Великобритания (а она его вполне вероятно предоставит), то под угрозой окажется даже Москва. Снова-таки, вряд ли Киеву дадут достаточно большое количество ракет, чтобы нанести серьёзный ущерб (этих ракет у "западных партнёров" вообще не слишком-то много), однако психологическое и политическое значение таких ударов будет огромным", - констатировала Монтян.Она продолжила: "Так что не удивительно, что в салорейховских соцсетях царит плохо скрываемое ликование: ведь теперь киевские власти могут надеяться, что война будет продолжаться ещё долго".А вот на Западе высказывают мнения, что это может очень плохо закончиться именно для киевского режима."Ходячим мертвецом" назвал Зеленского американский журналист Джексон Хинкл. В запрешённой в РФ соцсети X он написал , что решение США бить по России ракетами ATACMS приведёт к тому, что "его (Зеленского — Ред.) мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США". По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.Возможно, предрешена судьба и самого этого неонацистского режима. Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что "Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневра"

