https://ukraina.ru/20241120/1059029456.html

На этом нельзя воевать: Моро о том, почему отправлять солдат ВСУ в бой на AMX или VAB — это убийство

На этом нельзя воевать: Моро о том, почему отправлять солдат ВСУ в бой на AMX или VAB — это убийство - 20.11.2024 Украина.ру

На этом нельзя воевать: Моро о том, почему отправлять солдат ВСУ в бой на AMX или VAB — это убийство

Единственная хорошая система, которую Франция передала Украине — это САУ Caesar. Но Украине не хватает боеприпасов, а из-за частого использования эти орудия изнашиваются, при этом их слишком мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-11-20T05:15

2024-11-20T05:15

2024-11-20T05:15

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Эксперт сообщил, что кроме обещанных истребителей Mirage 2000-5F, Франция передает Украине старую технику. В том числе колесный танк AMX-10 RC, БТР VAB (бронированная машина переднего края). По его мнению, это очень плохой БТР.Единственная хорошая система, которую Франция передала Украине, это САУ Caesar. Но Украине не хватает боеприпасов, а из-за частого использования эти орудия изнашиваются, при этом их слишком мало, подчеркнул он.По его словам, Франция не может помогать серьезно украинкой армии, но президент Эммануэль Макрон боится конца проекта "Украина". Он столько инвестировал туда, столько раз повторял, что "мы не можем дать России выиграть эту войну", что это будет его личный провал, отметил эксперт."Через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html

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