https://ukraina.ru/20241220/1059820213.html

Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО

Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО - 20.12.2024 Украина.ру

Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО

Украина хочет привлечь НАТО к прямому участию в боевых действиях против России. Для этого киевскому режиму нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-20T05:15

2024-12-20T05:15

2024-12-20T05:15

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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".Давайте посмотрим, с какими стратегическими целями киевский режим может организовать еще одно вторжение на "старую" территорию РФ. Первое. Украина хочет привлечь НАТО к прямому участию в боевых действиях против России, потому что иначе киевский режим исчезнет, отметил эксперт.Противник пытается создать условия, чтобы обеспечить ввод западных войск на Украину, а потом спровоцировать их столкновение с ВС РФ. Для этого им нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей, указал политолог."Второе. Трамп и его команда неоднократно заявляли, что планируют повесить основную помощь Украине на Европу. Поэтому киевский режим намерен создать безвыходные условия для нового президента США, когда дальнейшее активное участие Вашингтона в конфликте будет обязательным и обоснованным", — подчеркнул Самойлов.Третье. Сейчас создается информационно-психологическое оформление неизбежности выборов на Украине, в ходе которых Зеленский потеряет власть и будет привлечен к уголовной ответственности, указал эксперт.По его мнению, новый виток эскалации и новый вид войны станет для Зеленского серьезным поводом для отмены выборов, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, алексей самойлов, владимир зеленский, нато, дональд трамп, сво, граница, курск, спецоперация, детали, провокация