Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО - 20.12.2024 Украина.ру
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Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО - 20.12.2024 Украина.ру
Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
Украина хочет привлечь НАТО к прямому участию в боевых действиях против России. Для этого киевскому режиму нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-12-20T05:15
2024-12-20T05:15
новости
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киев
алексей самойлов
владимир зеленский
нато
дональд трамп
сво
граница
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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".Давайте посмотрим, с какими стратегическими целями киевский режим может организовать еще одно вторжение на "старую" территорию РФ. Первое. Украина хочет привлечь НАТО к прямому участию в боевых действиях против России, потому что иначе киевский режим исчезнет, отметил эксперт.Противник пытается создать условия, чтобы обеспечить ввод западных войск на Украину, а потом спровоцировать их столкновение с ВС РФ. Для этого им нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей, указал политолог."Второе. Трамп и его команда неоднократно заявляли, что планируют повесить основную помощь Украине на Европу. Поэтому киевский режим намерен создать безвыходные условия для нового президента США, когда дальнейшее активное участие Вашингтона в конфликте будет обязательным и обоснованным", — подчеркнул Самойлов.Третье. Сейчас создается информационно-психологическое оформление неизбежности выборов на Украине, в ходе которых Зеленский потеряет власть и будет привлечен к уголовной ответственности, указал эксперт.По его мнению, новый виток эскалации и новый вид войны станет для Зеленского серьезным поводом для отмены выборов, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, алексей самойлов, владимир зеленский, нато, дональд трамп, сво, граница, курск, спецоперация, детали, провокация
Новости, Украина, Россия, Киев, Алексей Самойлов, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп, СВО, граница, Курск, Спецоперация, детали, провокация

Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО

05:15 20.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Украина хочет привлечь НАТО к прямому участию в боевых действиях против России. Для этого киевскому режиму нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей РФ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".
Давайте посмотрим, с какими стратегическими целями киевский режим может организовать еще одно вторжение на "старую" территорию РФ. Первое. Украина хочет привлечь НАТО к прямому участию в боевых действиях против России, потому что иначе киевский режим исчезнет, отметил эксперт.
Противник пытается создать условия, чтобы обеспечить ввод западных войск на Украину, а потом спровоцировать их столкновение с ВС РФ. Для этого им нужно еще одно наступление на территорию трех приграничных областей, указал политолог.
"Второе. Трамп и его команда неоднократно заявляли, что планируют повесить основную помощь Украине на Европу. Поэтому киевский режим намерен создать безвыходные условия для нового президента США, когда дальнейшее активное участие Вашингтона в конфликте будет обязательным и обоснованным", — подчеркнул Самойлов.
Третье. Сейчас создается информационно-психологическое оформление неизбежности выборов на Украине, в ходе которых Зеленский потеряет власть и будет привлечен к уголовной ответственности, указал эксперт.
По его мнению, новый виток эскалации и новый вид войны станет для Зеленского серьезным поводом для отмены выборов, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 18:44
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаРоссияКиевАлексей СамойловВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампСВОграницаКурскСпецоперациядеталипровокация
 
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Заголовок открываемого материала
05:25Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
05:15Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
04:45Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке
04:30Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина
04:15"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
04:00Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
03:45Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
03:30Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ
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