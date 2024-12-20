"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059821619.html
"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой
"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой - 20.12.2024 Украина.ру
"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой
На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов. На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола напротив села Масютовка. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-20T05:45
2024-12-20T05:45
новости
вс рф
харьковская область
купянск
оскол
плацдарм
сво
детали
купянское направление
чугуев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059747682_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_0496ae63a7ad483de3086aabf1fce750.jpg
На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. По разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия и РСЗО, рассказал эксперт.Штурмовая и армейская авиация с раннего утра наносит удары, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах, добавил обозреватель.Он отметил, что маневренные действия возле высот у села Западное позволят взять под контроль дорогу на Волчанск и Чугуев. На южном участке ВС РФ берут в кольцо гарнизон противника в Лозовой, прижимая ВСУ к реке и тем самым перерезая им пути отхода, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел" на сайте Украина.ру.О том, где ВСУ могут нанести новые удары по российскому приграничью — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241219/1059809655.html
харьковская область
купянск
оскол
купянское направление
чугуев
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059747682_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b9e4392f18b792bcfa51d3c1ad53e2a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, харьковская область, купянск, оскол, плацдарм, сво, детали, купянское направление, чугуев, волчанск, наступление, спецоперация
Новости, ВС РФ, Харьковская область, Купянск, Оскол, плацдарм, СВО, детали, Купянское направление, Чугуев, Волчанск, наступление, Спецоперация

"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой

05:45 20.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов. На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола напротив села Масютовка. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. По разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия и РСЗО, рассказал эксперт.
Штурмовая и армейская авиация с раннего утра наносит удары, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах, добавил обозреватель.
"На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов. На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола, напротив Масютовки. Штурмовые группы ведут бой в Двуречной", — сообщил Алехин.
Он отметил, что маневренные действия возле высот у села Западное позволят взять под контроль дорогу на Волчанск и Чугуев. На южном участке ВС РФ берут в кольцо гарнизон противника в Лозовой, прижимая ВСУ к реке и тем самым перерезая им пути отхода, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел" на сайте Украина.ру.
О том, где ВСУ могут нанести новые удары по российскому приграничью — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Орешник
Вчера, 16:09
Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчитПрезидент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве. Таким образом Путин предложил провести высокотехнологичную дуэль XXI века, чтобы определить практическим путем, что круче: американская система ПВО/ПРО или российская гиперзвуковая ракета "Орешник".
 
НовостиВС РФХарьковская областьКупянскОсколплацдармСВОдеталиКупянское направлениеЧугуевВолчанскнаступлениеСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:32Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ
07:14Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо
07:00Алексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
06:15Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации
06:09Украинская кухня: рецепт свиного холодца
06:00"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье
05:45"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой
05:25Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
05:15Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
04:45Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке
04:30Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина
04:15"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
04:00Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
03:45Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
03:30Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ
03:15В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
03:00"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
02:49Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко
02:41Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем
Лента новостейМолния