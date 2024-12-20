https://ukraina.ru/20241220/1059821619.html

"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой

"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой - 20.12.2024 Украина.ру

"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой

На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов. На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола напротив села Масютовка. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-20T05:45

2024-12-20T05:45

2024-12-20T05:45

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вс рф

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купянск

оскол

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сво

детали

купянское направление

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На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. По разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия и РСЗО, рассказал эксперт.Штурмовая и армейская авиация с раннего утра наносит удары, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах, добавил обозреватель.Он отметил, что маневренные действия возле высот у села Западное позволят взять под контроль дорогу на Волчанск и Чугуев. На южном участке ВС РФ берут в кольцо гарнизон противника в Лозовой, прижимая ВСУ к реке и тем самым перерезая им пути отхода, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел" на сайте Украина.ру.О том, где ВСУ могут нанести новые удары по российскому приграничью — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059809655.html

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купянское направление

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