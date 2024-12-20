"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов. На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола напротив села Масютовка. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. По разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия и РСЗО, рассказал эксперт.
Штурмовая и армейская авиация с раннего утра наносит удары, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах, добавил обозреватель.
"На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов. На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола, напротив Масютовки. Штурмовые группы ведут бой в Двуречной", — сообщил Алехин.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел" на сайте Украина.ру.
О том, где ВСУ могут нанести новые удары по российскому приграничью — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
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