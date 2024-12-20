https://ukraina.ru/20241220/1059821650.html

Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке

Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке - 20.12.2024 Украина.ру

Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке

На Покровском (Красноармейском) направлении продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ прорываются к городу, завершая штурм Даченского. Бойцы продолжают наносить удары по территории последней крупной шахты в Торецке (Дзержинске). Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-20T04:45

2024-12-20T04:45

2024-12-20T04:45

новости

россия

дзержинск (торецк)

геннадий алехин

покровск/красноармейск

наступление

оборона

логистика

всу

вс рф

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В Торецке (Дзержинске) еще не начался штурм последней крупной шахты, которую пока контролируют ВСУ, сообщил эксперт. Авиация и артиллерия продолжают наносить удары по её территории. Противник предпринимает локальные контратаки, однако ВС РФ сдерживают их и продвигаются севернее, уточнил он.Ожесточенные бои продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении. ВС РФ прорываются к Покровску, завершая штурм Даченского, а также войдя в Песчаное и Нововасильевку. Российские войска продвинулись там вдоль железной дороги, указал полковник запаса.Также штурмовые группы вышли к окраинам Волково, что может свидетельствовать о возможном прорыве линии обороны ВСУ на данном участке. Интенсивные бои развернулись за Новоленовку и Украинку, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел" на сайте Украина.ру.О том, где ВСУ могут нанести новые удары по российскому приграничью — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059803848.html

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