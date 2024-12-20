Украинская кухня: рецепт свиного холодца - 20.12.2024 Украина.ру
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Украинская кухня: рецепт свиного холодца
Украинская кухня: рецепт свиного холодца - 20.12.2024 Украина.ру
Украинская кухня: рецепт свиного холодца
Холодец может вызывать разные эмоции, но представить без него украинскую кухню действительно невозможно
2024-12-20T06:09
2024-12-20T06:09
эксклюзив
еда
украинская кухня
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Прадедушкой холодца был самый обычный наваристый мясной бульон, который на Украине, в России и Белоруссии варили с незапамятных времен. Застывая, он превращался в вязкую массу, так как именно в костях животных находятся те самые желеобразующие вещества, которые заставляют холодец сгущаться.Появился он, скорее всего, в более холодных местах, но затем распространился среди большей части славянских народов. В России его чаще называют "студень", в Белоруссии — "халадзец", в Болгарии — "пача", в Сербии — "питиje".На Украине это блюдо имеет еще одно название — драгли или дрыгли.Все старинные рецепты холодца предполагают наличие в нем костей и хрящей, благодаря котором он и сгущается, но современные хозяйки иногда заменяют их желатином или агаром.Со временем холодец приобрел статус практически ритуального блюда: без него на Украине не обходится ни один праздник, особенно в зимнее время.Для приготовления свиного холодца вам понадобятся:- свиные ноги — 4 штуки;- мякоть свинины — 1,5 кг;- лук — 1 штука;- морковь — 1 штука;- корень петрушки — 1 штука;- лавровый лист — 1 штука;- чеснок — 4-5 зубчиков;- черный перец горошком, соль.Свиные ножки тщательно вымойте и ошпарьте крутым кипятком. Мясо также вымойте, нарежьте большими кусками. Сложите ножки и мясо в большую кастрюлю, залейте водой. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения. Шумовкой снимите пену.Лук и морковь тщательно очистите, нарежьте вместе с корнем петрушки и немного припеките на сухой сковородке, а затем добавьте в кастрюлю с мясом. Варить бульон необходимо под неплотно закрытой крышкой в течение 5 часов, время от времени добавляя воду. В конце варки добавьте лавровый лист, перец и соль по вкусу.Выложите из кастрюли мясо и овощи. Бульон процедите, накройте крышкой и оставьте в теплом месте.Удалите косточки из ножек, нарубите разваренное мясо и ножки. Чеснок очистите и измельчите.Положите нарубленное мясо в формы, сверху присыпьте чесноком. Затем тонкой струйкой вылейте процеженный бульон, накройте формы крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник.Застывший холодец можно украсить зеленью и подавать с хреном и горчицей.Приятного аппетита!
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Кристина Жалова
Кристина Жалова
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эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: рецепт свиного холодца

06:09 20.12.2024
 
© cookpad.comХолодец
Холодец
© cookpad.com
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Кристина Жалова
автор Украина.ру
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Холодец может вызывать разные эмоции, но представить без него украинскую кухню действительно невозможно
Прадедушкой холодца был самый обычный наваристый мясной бульон, который на Украине, в России и Белоруссии варили с незапамятных времен. Застывая, он превращался в вязкую массу, так как именно в костях животных находятся те самые желеобразующие вещества, которые заставляют холодец сгущаться.
Появился он, скорее всего, в более холодных местах, но затем распространился среди большей части славянских народов. В России его чаще называют "студень", в Белоруссии — "халадзец", в Болгарии — "пача", в Сербии — "питиje".
На Украине это блюдо имеет еще одно название — драгли или дрыгли.
Все старинные рецепты холодца предполагают наличие в нем костей и хрящей, благодаря котором он и сгущается, но современные хозяйки иногда заменяют их желатином или агаром.
Со временем холодец приобрел статус практически ритуального блюда: без него на Украине не обходится ни один праздник, особенно в зимнее время.
Для приготовления свиного холодца вам понадобятся:
- свиные ноги — 4 штуки;
- мякоть свинины — 1,5 кг;
- лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- корень петрушки — 1 штука;
- лавровый лист — 1 штука;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- черный перец горошком, соль.
Михаил Афанасьевич Булгаков - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая 2021, 07:59
«Дело было в Грибоедове». Что ели герои БулгаковаВообще еда в произведениях Михаила Булгакова занимает, скажем прямо, отнюдь не самое значимое место. Однако в пятой главе романа «Мастер и Маргарита» чувствуется настоящий культ еды
Свиные ножки тщательно вымойте и ошпарьте крутым кипятком. Мясо также вымойте, нарежьте большими кусками. Сложите ножки и мясо в большую кастрюлю, залейте водой. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения. Шумовкой снимите пену.
Лук и морковь тщательно очистите, нарежьте вместе с корнем петрушки и немного припеките на сухой сковородке, а затем добавьте в кастрюлю с мясом. Варить бульон необходимо под неплотно закрытой крышкой в течение 5 часов, время от времени добавляя воду. В конце варки добавьте лавровый лист, перец и соль по вкусу.
Выложите из кастрюли мясо и овощи. Бульон процедите, накройте крышкой и оставьте в теплом месте.
Удалите косточки из ножек, нарубите разваренное мясо и ножки. Чеснок очистите и измельчите.
Положите нарубленное мясо в формы, сверху присыпьте чесноком. Затем тонкой струйкой вылейте процеженный бульон, накройте формы крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
Застывший холодец можно украсить зеленью и подавать с хреном и горчицей.
Приятного аппетита!
 
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