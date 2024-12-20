Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии - 20.12.2024 Украина.ру
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Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии
Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии - 20.12.2024 Украина.ру
Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии
Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1
2024-12-20T09:00
2024-12-20T09:35
новости
венгрия
украина
россия
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
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"Хорошо видно, что... (Владимир Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться", - сказал Сийярто.По его словам, теперь ответственность за принятие или отклонение предложения о рождественском прекращении огня лежит на лидерах стран, которые его получили, и им "придется отчитываться перед своими избирателями".На минувшей неделе Зеленский обиделся на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный звонок российскому лидеру Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. При этом Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.Накануне Зеленский на пресс-конференции в очередной раз нахамил Орбану, заявив, что не говорил с ним о рождественском перемирии и у него нет мандата на переговоры.Подробнее о "наплевательском отношении" Зеленского к Украине - в материале "Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто

Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии

09:00 20.12.2024 (обновлено: 09:35 20.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1
"Хорошо видно, что... (Владимир Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться", - сказал Сийярто.
По его словам, теперь ответственность за принятие или отклонение предложения о рождественском прекращении огня лежит на лидерах стран, которые его получили, и им "придется отчитываться перед своими избирателями".
"Венгрия сделала то, что могла сделать как соседняя христианская страна: она создала возможность для прекращения огня, и это предложение находится на столе... а что скажет по этому поводу... (Зеленский) - будет судить украинский народ", - отметил министр.
На минувшей неделе Зеленский обиделся на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный звонок российскому лидеру Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе.
При этом Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Накануне Зеленский на пресс-конференции в очередной раз нахамил Орбану, заявив, что не говорил с ним о рождественском перемирии и у него нет мандата на переговоры.
Подробнее о "наплевательском отношении" Зеленского к Украине - в материале "Кощунство": депутат Шеремет отреагировал на отказ Зеленского от рождественского прекращения огня на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
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