Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации
Сейчас в России идет постоянный набор добровольцев. Ведется активная работа с военно-патриотическими клубами, формируются целые подразделения из казаков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению политолога, российская армия сможет обойтись без новой мобилизации, потому что постоянно идет набор добровольцев. Во-первых, даже в московском метро установили информационные пункты набора на контракт, отметил он.
"Во-вторых, ведется работа с военно-патриотическими клубами, где занимаются ребята, которые хотели бы стать бойцами. В-третьих, у нас формируются целые подразделения из казаков, которые вносят большой вклад в СВО", — подчеркнул Перенджиев.
Он добавил, что также ведется работа с Федеральными национально-культурными автономиями: гражданами РФ, которые не относятся к коренным народам России.
Про это мало говорят, но в рядах российской армии сражаются азербайджанцы, казахи и узбеки, несмотря на то, что правительства на их исторической родине "не особенно поддерживают СВО", указал эксперт.
"Я считаю, что в СМИ об этом надо говорить чаще. Пока же у нас в основном обращают внимание на кубинских или американских добровольцев", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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