https://ukraina.ru/20241220/1059820046.html

Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации

Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации - 20.12.2024 Украина.ру

Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации

Сейчас в России идет постоянный набор добровольцев. Ведется активная работа с военно-патриотическими клубами, формируются целые подразделения из казаков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-20T06:15

2024-12-20T06:15

2024-12-20T06:15

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По мнению политолога, российская армия сможет обойтись без новой мобилизации, потому что постоянно идет набор добровольцев. Во-первых, даже в московском метро установили информационные пункты набора на контракт, отметил он.Он добавил, что также ведется работа с Федеральными национально-культурными автономиями: гражданами РФ, которые не относятся к коренным народам России. Про это мало говорят, но в рядах российской армии сражаются азербайджанцы, казахи и узбеки, несмотря на то, что правительства на их исторической родине "не особенно поддерживают СВО", указал эксперт."Я считаю, что в СМИ об этом надо говорить чаще. Пока же у нас в основном обращают внимание на кубинских или американских добровольцев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации на Украине — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059819124.html

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