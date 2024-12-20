Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации - 20.12.2024 Украина.ру
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Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации
Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации - 20.12.2024 Украина.ру
Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации
Сейчас в России идет постоянный набор добровольцев. Ведется активная работа с военно-патриотическими клубами, формируются целые подразделения из казаков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-20T06:15
2024-12-20T06:15
новости
россия
украина
александр перенджиев
мобилизация
доброволец
казаки
узбеки
азербайджанцы
вс рф
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По мнению политолога, российская армия сможет обойтись без новой мобилизации, потому что постоянно идет набор добровольцев. Во-первых, даже в московском метро установили информационные пункты набора на контракт, отметил он.Он добавил, что также ведется работа с Федеральными национально-культурными автономиями: гражданами РФ, которые не относятся к коренным народам России. Про это мало говорят, но в рядах российской армии сражаются азербайджанцы, казахи и узбеки, несмотря на то, что правительства на их исторической родине "не особенно поддерживают СВО", указал эксперт."Я считаю, что в СМИ об этом надо говорить чаще. Пока же у нас в основном обращают внимание на кубинских или американских добровольцев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации на Украине — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, александр перенджиев, мобилизация, доброволец, казаки, узбеки, азербайджанцы, вс рф, контракт, армия, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Александр Перенджиев, мобилизация, доброволец, казаки, узбеки, азербайджанцы, ВС РФ, контракт, Армия, СВО, детали, Спецоперация

Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации

06:15 20.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Сейчас в России идет постоянный набор добровольцев. Ведется активная работа с военно-патриотическими клубами, формируются целые подразделения из казаков. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению политолога, российская армия сможет обойтись без новой мобилизации, потому что постоянно идет набор добровольцев. Во-первых, даже в московском метро установили информационные пункты набора на контракт, отметил он.
"Во-вторых, ведется работа с военно-патриотическими клубами, где занимаются ребята, которые хотели бы стать бойцами. В-третьих, у нас формируются целые подразделения из казаков, которые вносят большой вклад в СВО", — подчеркнул Перенджиев.
Он добавил, что также ведется работа с Федеральными национально-культурными автономиями: гражданами РФ, которые не относятся к коренным народам России.
Про это мало говорят, но в рядах российской армии сражаются азербайджанцы, казахи и узбеки, несмотря на то, что правительства на их исторической родине "не особенно поддерживают СВО", указал эксперт.
"Я считаю, что в СМИ об этом надо говорить чаще. Пока же у нас в основном обращают внимание на кубинских или американских добровольцев", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации на Украине — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 19:30
Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на УкраинеПока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), европейские элиты будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
 
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