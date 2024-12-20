Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
В той части Брянской области, которая ближе к границе с Белоруссией, есть несколько танкоопасных направлений. Противник может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), который могут задействовать для прорыв на территорию Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".
Нужно оценить, как противник может реализовать эти замыслы. Пойдем от наименее вероятного сценария к наиболее вероятному, сказал эксперт.
Первое. ВСУ снова могут попытаться ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл Курской группировки ВС РФ. В этом случае противник будет двигаться по хорошей дороге из Глухова, отметил политолог.
Второе. В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у нас есть несколько танкоопасных направлений, указал он.
"Во-первых. У украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны", — подчеркнул Самойлов.
В-четвертых, на этом участке есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений. Противник может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
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