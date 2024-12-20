https://ukraina.ru/20241220/1059821216.html

Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ

Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ - 20.12.2024 Украина.ру

Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ

В той части Брянской области, которая ближе к границе с Белоруссией, есть несколько танкоопасных направлений. Противник может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-20T03:30

2024-12-20T03:30

2024-12-20T03:30

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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), который могут задействовать для прорыв на территорию Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".Нужно оценить, как противник может реализовать эти замыслы. Пойдем от наименее вероятного сценария к наиболее вероятному, сказал эксперт.Первое. ВСУ снова могут попытаться ударить в направлении Рыльска, чтобы зайти во фланг и в тыл Курской группировки ВС РФ. В этом случае противник будет двигаться по хорошей дороге из Глухова, отметил политолог.Второе. В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у нас есть несколько танкоопасных направлений, указал он."Во-первых. У украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны", — подчеркнул Самойлов.В-четвертых, на этом участке есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений. Противник может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.

https://ukraina.ru/20241219/1059818577.html

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