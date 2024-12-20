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Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо

Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо - 20.12.2024 Украина.ру

Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо

Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев проигрывает в конфликте. На это указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе

2024-12-20T07:14

2024-12-20T07:14

2024-12-20T07:35

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"Дамы и господа, я должен это сказать: господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие. У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии", - сказал Фицо.Он отметил, что не понимает тех, кто может спокойно рассуждать о продолжении конфликта, в котором гибнут люди, в то время, когда стороны конфликта необходимо подталкивать к переговорам.Накануне президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией указал, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Она готова говорить на базе договоренностей в Стамбуле. Он также напомнил, что власть на Украине нелегитимна. Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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