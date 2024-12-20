https://ukraina.ru/20241220/1059819878.html

Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа

Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа - 20.12.2024 Украина.ру

Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа

Вероятно, ситуация в Сирии будет складываться так же, как и в Ираке. Но гуманитарная катастрофа там будет намного страшнее, чем в Ираке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-20T05:00

2024-12-20T05:00

2024-12-20T05:00

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александр перенджиев

катастрофа

гуманитарная катастрофа

курды

шииты

война

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Еще неизвестно, во что выльется ситуация в Сирии. Пока рано говорить о том, что там все передерутся и тогда туда вернется Россия. Скорее всего, сейчас в Сирии будет то же, что и в Ираке, отметил он.Когда США победили иракскую армию, созданную по вертикальной иерархии, вместо нее непонятно откуда появились вооруженные подразделения, созданные по сетевому принципу, сообщил политолог.Другое дело, что в Сирии гуманитарная катастрофа будет даже пострашнее, чем в Ираке, добавил эксперт.Если Ирак был поделен на части между различными силами, каждая из которой пыталась на своей территории выстраивать хоть какую-то государственность (курды или шииты), то в Сирии этого нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации на Украине — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059819124.html

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новости, сирия, ирак, россия, александр перенджиев, катастрофа, гуманитарная катастрофа, курды, шииты, война, ближний восток, детали, сша