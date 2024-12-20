Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа - 20.12.2024 Украина.ру
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Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа - 20.12.2024 Украина.ру
Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
Вероятно, ситуация в Сирии будет складываться так же, как и в Ираке. Но гуманитарная катастрофа там будет намного страшнее, чем в Ираке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-20T05:00
2024-12-20T05:00
новости
сирия
ирак
россия
александр перенджиев
катастрофа
гуманитарная катастрофа
курды
шииты
война
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Еще неизвестно, во что выльется ситуация в Сирии. Пока рано говорить о том, что там все передерутся и тогда туда вернется Россия. Скорее всего, сейчас в Сирии будет то же, что и в Ираке, отметил он.Когда США победили иракскую армию, созданную по вертикальной иерархии, вместо нее непонятно откуда появились вооруженные подразделения, созданные по сетевому принципу, сообщил политолог.Другое дело, что в Сирии гуманитарная катастрофа будет даже пострашнее, чем в Ираке, добавил эксперт.Если Ирак был поделен на части между различными силами, каждая из которой пыталась на своей территории выстраивать хоть какую-то государственность (курды или шииты), то в Сирии этого нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации на Украине — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, ирак, россия, александр перенджиев, катастрофа, гуманитарная катастрофа, курды, шииты, война, ближний восток, детали, сша
Новости, Сирия, Ирак, Россия, Александр Перенджиев, катастрофа, гуманитарная катастрофа, курды, шииты, война, Ближний Восток, детали, США

Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа

05:00 20.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Вероятно, ситуация в Сирии будет складываться так же, как и в Ираке. Но гуманитарная катастрофа там будет намного страшнее, чем в Ираке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Еще неизвестно, во что выльется ситуация в Сирии. Пока рано говорить о том, что там все передерутся и тогда туда вернется Россия. Скорее всего, сейчас в Сирии будет то же, что и в Ираке, отметил он.
Когда США победили иракскую армию, созданную по вертикальной иерархии, вместо нее непонятно откуда появились вооруженные подразделения, созданные по сетевому принципу, сообщил политолог.
"Эти структуры никому не подчинялись и начали свою войну. Стали гореть американские танки, стали гибнуть американские военнослужащие, и вся эйфория Вашингтона от этой победы закончилась. То же самое будет в Сирии. Правда, не сразу. В Ираке это тоже не сразу произошло", — подчеркнул Перенджиев.
Другое дело, что в Сирии гуманитарная катастрофа будет даже пострашнее, чем в Ираке, добавил эксперт.
Если Ирак был поделен на части между различными силами, каждая из которой пыталась на своей территории выстраивать хоть какую-то государственность (курды или шииты), то в Сирии этого нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации на Украине — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 19:30
Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на УкраинеПока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), европейские элиты будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
 
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05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
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