"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу - 20.12.2024 Украина.ру
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"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу
"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу - 20.12.2024 Украина.ру
"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу
Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на вопрос о возможности снижения возраста мобилизации на Украине
2024-12-20T08:30
2024-12-20T09:41
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"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница 20 лет этому человеку или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного, а мы обращаем внимание, что у нас "голые" бригады есть", - сказал Зеленский.По его словам, есть неукомплектованные бригады ВСУ, также Зеленский упрекнул партнеров в том, что они не выполнили обещание подготовить 14 бригад ВСУ.На этой же пресс-конференции он выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины."Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - отметил Зеленский.Ранее Киев заключил более 20 соглашений о безопасности, в частности с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Польшей, Евросоюзом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, в соглашениях также идет речь, например, об обучении украинских солдат, сотрудничестве в оборонной промышленности или помощи Украине в разминировании ее территории.Подробнее - в материале Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, германия, франция, вооруженные силы украины, нато, ес
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Германия, Франция, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС

"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу

08:30 20.12.2024 (обновлено: 09:41 20.12.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на вопрос о возможности снижения возраста мобилизации на Украине
"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница 20 лет этому человеку или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного, а мы обращаем внимание, что у нас "голые" бригады есть", - сказал Зеленский.
По его словам, есть неукомплектованные бригады ВСУ, также Зеленский упрекнул партнеров в том, что они не выполнили обещание подготовить 14 бригад ВСУ.

"На сегодня мы имеем одну бригаду, которую тренировали во Франции и одну, которая тренируется в Германии. Из этого блока (14 бригад - ред.) мы имеем две бригады... Недостаточно оружия, а не людей", - добавил Зеленский.

На этой же пресс-конференции он выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины.
"Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - отметил Зеленский.
Ранее Киев заключил более 20 соглашений о безопасности, в частности с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Польшей, Евросоюзом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, в соглашениях также идет речь, например, об обучении украинских солдат, сотрудничестве в оборонной промышленности или помощи Украине в разминировании ее территории.
Подробнее - в материале Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас на сайте Украина.ру.
 
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