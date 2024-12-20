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"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу

"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу - 20.12.2024 Украина.ру

"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу

Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на вопрос о возможности снижения возраста мобилизации на Украине

2024-12-20T08:30

2024-12-20T08:30

2024-12-20T09:41

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"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница 20 лет этому человеку или 30? Никакой. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного, а мы обращаем внимание, что у нас "голые" бригады есть", - сказал Зеленский.По его словам, есть неукомплектованные бригады ВСУ, также Зеленский упрекнул партнеров в том, что они не выполнили обещание подготовить 14 бригад ВСУ.На этой же пресс-конференции он выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины."Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - отметил Зеленский.Ранее Киев заключил более 20 соглашений о безопасности, в частности с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Польшей, Евросоюзом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, в соглашениях также идет речь, например, об обучении украинских солдат, сотрудничестве в оборонной промышленности или помощи Украине в разминировании ее территории.Подробнее - в материале Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, германия, франция, вооруженные силы украины, нато, ес