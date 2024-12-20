https://ukraina.ru/20241220/1059823119.html
Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко
Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко - 20.12.2024 Украина.ру
Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным
2024-12-20T08:12
2024-12-20T08:12
2024-12-20T08:12
видео
россия
украина
владимир зеленский
ростислав ищенко
запад
владимир путин
ес
"азов"
всу
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А также объяснил нынешнее поведение Зеленского и реакцию Запада на убийство генерал-лейтенанта Кириллова и рассказал о том, должна ли Россия убивать генералов за пределами Украины и как отвечать на теракты.00:32 – "Прямая линия" с Путиным.09:50 – Какие сигналы сейчас посылает Зеленский и кому они адресованы? 27:22 – Какое будущее ждёт Зеленского? 34:20 – Убийство генерала Кириллова и реакция на этот теракт на Западе.37:27 – Об ответах России на теракты Украины и Запада.* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, запад, владимир путин, ес, "азов", всу, война, ракеты, игорь кириллов, убийство, видео
Видео, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Запад, Владимир Путин, ЕС, "Азов", ВСУ, война, ракеты, Игорь Кириллов, убийство
Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным
А также объяснил нынешнее поведение Зеленского и реакцию Запада на убийство генерал-лейтенанта Кириллова и рассказал о том, должна ли Россия убивать генералов за пределами Украины и как отвечать на теракты.
00:32 – "Прямая линия" с Путиным.
09:50 – Какие сигналы сейчас посылает Зеленский и кому они адресованы?
27:22 – Какое будущее ждёт Зеленского?
34:20 – Убийство генерала Кириллова и реакция на этот теракт на Западе.
37:27 – Об ответах России на теракты Украины и Запада.
* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в России.