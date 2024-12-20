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Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко

Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко - 20.12.2024 Украина.ру

Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным

2024-12-20T08:12

2024-12-20T08:12

2024-12-20T08:12

видео

россия

украина

владимир зеленский

ростислав ищенко

запад

владимир путин

ес

"азов"

всу

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А также объяснил нынешнее поведение Зеленского и реакцию Запада на убийство генерал-лейтенанта Кириллова и рассказал о том, должна ли Россия убивать генералов за пределами Украины и как отвечать на теракты.00:32 – "Прямая линия" с Путиным.09:50 – Какие сигналы сейчас посылает Зеленский и кому они адресованы? 27:22 – Какое будущее ждёт Зеленского? 34:20 – Убийство генерала Кириллова и реакция на этот теракт на Западе.37:27 – Об ответах России на теракты Украины и Запада.* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в России.

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