Главное за ночь 20 декабря
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 16 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области.
Бойцы РФ продавили оборону ВСУ на Оскольском водохранилище, что позволило занять часть леса в районе Загрызово в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области ВС России с тяжелыми боями продвинулись в лесопосадках на севере Суджанского района и в районе Черкасской Конопельки. Полностью освобождена Новоивановка. Враг сохраняет силы для контратак: сорвано 2 контратаки в направлении Новоивановки и Дарьино;
- в Торецке (Дзержинске) идут тяжелые бои. В центральной части города наши войска продолжают атаки севернее терриконов шахты "Центральная", вдоль улиц Светлая и Мирная, и севернее квартала многоэтажных домов в направлении стадиона "Авангард";
- на юге Покровского направления ВС России продвинулись к Украинке от Пушкино и Новооленевки, идёт зачистка очередного "кармана" между сёлами;
- на севере Времевского "кармана" взято Раздольное, идут бои за Новый Комар, ВС России удалось уверенно в нём закрепиться.
Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил РИА Новости Пушилин. Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники.
Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза против России в атомной энергетике. Об этом заявил Роберт Фицо.
Подробнее об антироссийских санкциях - в материале "Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций на сайте Украина.ру.