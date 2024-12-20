Главное за ночь 20 декабря - 20.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 декабря
Главное за ночь 20 декабря - 20.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 декабря
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 16 беспилотников уничтожено над территорией... Украина.ру, 20.12.2024
2024-12-20T08:07
2024-12-20T08:07
новости
россия
краснодарский край
черное море
андрей марочко
денис пушилин
минобороны
вооруженные силы украины
ес
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 16 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области.Бойцы РФ продавили оборону ВСУ на Оскольском водохранилище, что позволило занять часть леса в районе Загрызово в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области ВС России с тяжелыми боями продвинулись в лесопосадках на севере Суджанского района и в районе Черкасской Конопельки. Полностью освобождена Новоивановка. Враг сохраняет силы для контратак: сорвано 2 контратаки в направлении Новоивановки и Дарьино;- севернее Купянска ВС России расширяют плацдарм западном берегу реки Оскол, продолжают атаки в южной части н.п. Двуречная в направлении центра. Южнее Купянска ВС России продвинулись широким фронтом в направлении н.п. Загрызово и Лозовая;- в Торецке (Дзержинске) идут тяжелые бои. В центральной части города наши войска продолжают атаки севернее терриконов шахты "Центральная", вдоль улиц Светлая и Мирная, и севернее квартала многоэтажных домов в направлении стадиона "Авангард";- на юге Покровского направления ВС России продвинулись к Украинке от Пушкино и Новооленевки, идёт зачистка очередного "кармана" между сёлами;- на севере Времевского "кармана" взято Раздольное, идут бои за Новый Комар, ВС России удалось уверенно в нём закрепиться.Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил РИА Новости Пушилин. Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники.Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза против России в атомной энергетике. Об этом заявил Роберт Фицо.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале "Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, краснодарский край, черное море, андрей марочко, денис пушилин, минобороны, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, краснодарский край, Черное море, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 20 декабря

08:07 20.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 16 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области.
Бойцы РФ продавили оборону ВСУ на Оскольском водохранилище, что позволило занять часть леса в районе Загрызово в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области ВС России с тяжелыми боями продвинулись в лесопосадках на севере Суджанского района и в районе Черкасской Конопельки. Полностью освобождена Новоивановка. Враг сохраняет силы для контратак: сорвано 2 контратаки в направлении Новоивановки и Дарьино;
- севернее Купянска ВС России расширяют плацдарм западном берегу реки Оскол, продолжают атаки в южной части н.п. Двуречная в направлении центра. Южнее Купянска ВС России продвинулись широким фронтом в направлении н.п. Загрызово и Лозовая;
- в Торецке (Дзержинске) идут тяжелые бои. В центральной части города наши войска продолжают атаки севернее терриконов шахты "Центральная", вдоль улиц Светлая и Мирная, и севернее квартала многоэтажных домов в направлении стадиона "Авангард";
- на юге Покровского направления ВС России продвинулись к Украинке от Пушкино и Новооленевки, идёт зачистка очередного "кармана" между сёлами;
- на севере Времевского "кармана" взято Раздольное, идут бои за Новый Комар, ВС России удалось уверенно в нём закрепиться.
Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил РИА Новости Пушилин. Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники.
Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза против России в атомной энергетике. Об этом заявил Роберт Фицо.
Подробнее об антироссийских санкциях - в материале "Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссиякраснодарский крайЧерное мореАндрей МарочкоДенис ПушилинМинобороныВооруженные силы УкраиныЕС
 
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Заголовок открываемого материала
09:43Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря
09:41Пентагон не смог ответить, куда денутся неизрасходованные на Киев миллиарды
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09:01Штурмовик "Железяка": Хорошие ребята имеют обыкновение заканчиваться
09:00Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии
08:30"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу
08:12Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко
08:07Главное за ночь 20 декабря
07:50"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ
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05:45"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой
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