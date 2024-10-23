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Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS

Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS - 23.10.2024 Украина.ру

Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS

У Украины не получится достичь российских баз Воздушно-космических сил (ВКС) с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил шеф Пентагона Ллойд Остин

2024-10-23T10:00

2024-10-23T10:00

2024-10-23T10:04

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Отвечая на вопрос журналистов, готов ли Вашингтон разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, Остин отметил, что такой необходимости уже нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Киев бьет по гражданским объектам РФ во всех прифронтовых регионах. Происходит это почти ежедневно. Также все последние месяцы на Западе активно обсуждается вопрос о том, стоит ли разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. В этом случае число регионов, куда будут "дотягиваться" украинские снаряды кратно возрастет.Однако это решение до сих пор не принято, и большинство экспертов сходятся в том, что Вашингтон и не планировал ничего подобного, так как США и Европе самим это не выгодно, а разговоры - лишь попытка Запада запугать Россию. В сентябре резидент РФ Владимир Путин заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Кстати, еще в мае, когда разговоры о снятии вето с Киева на дальнобойные удары по России только начались, специалисты проанализировали, каким западным оружием до каких российских регионов ВСУ могут достать. В этом списке были и американские дальнобойные ракеты ATACMS.Подробности здесь: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.

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новости, россия, киев, запад, ллойд остин, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, вкс, инфографика