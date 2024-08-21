https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html

Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив

Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив - 21.08.2024 Украина.ру

Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте и о драматических ситуациях, в которую попадают российские бойцы и командиры

2024-08-21T12:37

2024-08-21T12:37

2024-08-21T12:37

сво

эксклюзив

спецоперация

покровск/красноармейск

часов яр

запорожская аэс

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По всей линии фронта в ДНР идут тяжелые бои, небо в этих местах кишит дронами-камикадзе, готовыми ударить по вам в любой момент. Поэтому поездка из тыла на "ноль" чревата ранением, а то и смертью.Так машина первого министра госбезопасности ДНР полковника Андрея Пинчука (позывной "Писарь"), который воюет на бахмутско-часов-ярском направлении в должности командира БАРСа-13, попала под удар FPV-дрона. Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник.Об этом изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова."Только благодаря хладнокровию, профессионализму и героизму бойца с позывным "Бурый", который мастерски ушел от остальных дронов-камикадзе и смог вывезти горящую машину из зоны поражения, Пинчук и другие бойцы остались в живых. Машина повреждена, шины сгорели. За проявленное мужество "Бурый" награжден золотой медалью БАРСа-13. Также он представлен командиром к государственной награде", - рассказала Бобкова.Для Пинчука подобная ситуация не впервой, в 2015 года во время дебальцевской операции под Угледаром его машина попала под обстрел украинской артиллерии. В то время он занимал пост руководителя МГБ ДНР и сопровождал в поездке на фронт тогдашнего главу республики Александра Захарченко, получившего в тот день ранение в ногу.Несмотря на курскую авантюру активно развивается российское наступление в ДНР. Российское командование не собирается снимать с фронта резервы и перебрасывать их под Сунджу. В результате продвижения на покровском направлении под российский контроль в понедельник перешло село Камышовка, а во вторник украинцы вынуждены были оставить другое село – Птичье и уйти в Калиново.В Карловке русские штурмовые группы зачистили район северных дач. ВСУ продолжают держаться в этом населенном пункте только благодаря естественным преградам – водохранилищу и реке Волчьей.Приближаясь непосредственно к Покровску наши заняли террикон шахты "Россия" (украинцы не успели ее переименовать), которая является господствующей высотой между Мариновкой и Михайловкой и таким образом под огневой контроль взяты Селидово и Украинск. Бои уже идут на окраинах Гродовки и Новогродовки.На отдельных участках фронта расстояние до самого Покровска менее 9 км.На торецком направлении сегодня завершена зачистка занятого накануне поселка городского типа Нью-Йорк/Новгородское. Сейчас российские штурмовики закрепились в районе улицы Клубной в селе Нелеповка, которое является северным "пригородом" Нью-Йорка и южным - Торецка.Если в понедельник на торецком направлении был освобожден населенный пункт Железное/Артемово, то сегодня – уже Северное/Кирово. Бои продолжаются и в самом Торецке.В Часов Яре бои идут в микрорайоне "Октябрьский"."На Часов-ярском фронте воюет 7-я штурмовая бригада Св. Георгия. Ее бойцы в своих автомастерских приспособились самостоятельно делать багги. Это такие легкие маневренные автомобили, которые служат для подвоза б/к и продуктов питания, и вывоза раненных. С помощью таких машин легче уворачиваться от FPV-дронов. Багги делают на базе "Нивы", используя ее раму, движок, кузов. Производство организовал боец с позывным "Огонек", - сообщила Бобкова.По ее информации, ВСУ продолжает концентрацию своих сил на запорожском направлении. Многие командиры, в числе которых сенатор Дмитрий Рогозин и командир БАРСа-13 с позывным "Ямаха" не сомневаются, что украинцы в скором времени ударят на этом участке фронта. Возможно даже на Энергодар, чтобы захватить Запорожскую АЭС.Читайте также интервью Александра Чаленко с командиром БАРСа-13 Андрей Пинчук о том, как в БАРС-13 воюют "вагнера" и зачем нужна тотальная радиоэлектронная зачистка

https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html

https://ukraina.ru/20240817/1056920339.html

https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html

покровск/красноармейск

часов яр

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, эксклюзив, спецоперация, покровск/красноармейск, часов яр, запорожская аэс