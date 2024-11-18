Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре - 18.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре
Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре - 18.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре
Штурмовать Великую Новоселку будет проблематично. За этот год ВСУ ее серьезно укрепили. Там сложная местность, есть господствующие высоты и вдоль череды населенных пунктов течет река Мокрые Ялы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T05:45
2024-11-18T05:45
новости
россия
курахово
запорожская область
борис рожин
угледар
донбасс
поселки
наступление
всу
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Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они приступят к освобождению северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки будут заниматься Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой — серьезного логистического узла, который даст возможность освободить юг Донбасса, сообщил эксперт.По словам журналиста, штурмовать Великую Новоселку будет проблематично. За этот год ВСУ ее серьезно укрепили. Там сложная местность, есть господствующие высоты и вдоль череды населенных пунктов течет река Мокрые Ялы, которая затрудняет продвижение в лоб, уточнил журналист.То есть российские войска будут бить ВСУ не в лоб, а резать фланги, как это было в случае с Угледаром, подчеркнул он.По его мнению, противник будет держаться за Великую Новоселку. Если ВСУ ее потеряют, у них возникнут проблемы севернее и северо-западнее поселка. Удерживать там позиции будет уже сложнее, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом.
https://ukraina.ru/20241115/1058910613.html
россия
курахово
запорожская область
угледар
донбасс
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новости, россия, курахово, запорожская область, борис рожин, угледар, донбасс, поселки, наступление, всу, вс рф, оборона, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Запорожская область, Борис Рожин, Угледар, Донбасс, поселки, наступление, ВСУ, ВС РФ, оборона, детали, СВО, Спецоперация

Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре

05:45 18.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Штурмовать Великую Новоселку будет проблематично. За этот год ВСУ ее серьезно укрепили. Там сложная местность, есть господствующие высоты и вдоль череды населенных пунктов течет река Мокрые Ялы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они приступят к освобождению северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки будут заниматься Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой — серьезного логистического узла, который даст возможность освободить юг Донбасса, сообщил эксперт.
По словам журналиста, штурмовать Великую Новоселку будет проблематично. За этот год ВСУ ее серьезно укрепили. Там сложная местность, есть господствующие высоты и вдоль череды населенных пунктов течет река Мокрые Ялы, которая затрудняет продвижение в лоб, уточнил журналист.
"Но при продвижении к северу от Ровнополя и Новодаровки мы попытаемся обойти Великую Новоселку с запада, одновременно нанося удары из района Шахтерского к дороге от Курахово до Великой Новоселки", — отметил Рожин.
То есть российские войска будут бить ВСУ не в лоб, а резать фланги, как это было в случае с Угледаром, подчеркнул он.
По его мнению, противник будет держаться за Великую Новоселку. Если ВСУ ее потеряют, у них возникнут проблемы севернее и северо-западнее поселка. Удерживать там позиции будет уже сложнее, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом.
Ростислав Ищенко интервью
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НовостиРоссияКураховоЗапорожская областьБорис РожинУгледарДонбасспоселкинаступлениеВСУВС РФоборонадеталиСВОСпецоперация
 
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