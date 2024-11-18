https://ukraina.ru/20241118/1058933305.html

Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре

Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре - 18.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Великую Новоселку не будут штурмовать в лоб, войска будут резать фланги, как это было в Угледаре

Штурмовать Великую Новоселку будет проблематично. За этот год ВСУ ее серьезно укрепили. Там сложная местность, есть господствующие высоты и вдоль череды населенных пунктов течет река Мокрые Ялы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T05:45

2024-11-18T05:45

2024-11-18T05:45

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наступление

всу

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Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они приступят к освобождению северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки будут заниматься Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой — серьезного логистического узла, который даст возможность освободить юг Донбасса, сообщил эксперт.По словам журналиста, штурмовать Великую Новоселку будет проблематично. За этот год ВСУ ее серьезно укрепили. Там сложная местность, есть господствующие высоты и вдоль череды населенных пунктов течет река Мокрые Ялы, которая затрудняет продвижение в лоб, уточнил журналист.То есть российские войска будут бить ВСУ не в лоб, а резать фланги, как это было в случае с Угледаром, подчеркнул он.По его мнению, противник будет держаться за Великую Новоселку. Если ВСУ ее потеряют, у них возникнут проблемы севернее и северо-западнее поселка. Удерживать там позиции будет уже сложнее, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом.

https://ukraina.ru/20241115/1058910613.html

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курахово

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