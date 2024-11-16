https://ukraina.ru/20241116/1058931073.html

Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова

Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова - 16.11.2024 Украина.ру

Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова

После "рваного" отступления ВСУ не смогут организованно собраться и отправиться к белорусским границам. Но в противном случае быстро перебросить войска из района Бреста и Гродно не получится

2024-11-16T05:10

2024-11-16T05:10

2024-11-16T05:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.Он рассказал, что по последней информации белорусских военных, количество украинских сил вдоль границы не изменилось: 15 тысяч солдат (пехота и спецназ) без особых массивов техники. Белорусский расклад сил тоже не менялся, добавил эксперт.По его словам, отступать тоже можно по-разному.“Если это будет упорядоченный отход под благоразумным предлогом (в качестве подарка Трампу) — это одно. А если мы продолжим их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут — это совсем другое. Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато”, — пояснил свои слова Зимовский.Отвечая на вопрос, можно ли быстро перебросить войска из района Бреста и Гродно, эксперт отметил, что мгновенно это сделать не получится.“Что-то перебросят из-под Минска и Борисова”, — резюмировал Зимовский.Полный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на ГомельО планах Трампа на Украину — в интервью Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель

https://ukraina.ru/20241114/1058875698.html

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новости, брест, гродно, минск, дональд трамп, вооруженные силы украины, беларусь, детали