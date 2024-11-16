https://ukraina.ru/20241116/1058931073.html
Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова
Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова - 16.11.2024 Украина.ру
Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова
После "рваного" отступления ВСУ не смогут организованно собраться и отправиться к белорусским границам. Но в противном случае быстро перебросить войска из района Бреста и Гродно не получится
2024-11-16T05:10
2024-11-16T05:10
2024-11-16T05:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.Он рассказал, что по последней информации белорусских военных, количество украинских сил вдоль границы не изменилось: 15 тысяч солдат (пехота и спецназ) без особых массивов техники. Белорусский расклад сил тоже не менялся, добавил эксперт.По его словам, отступать тоже можно по-разному.“Если это будет упорядоченный отход под благоразумным предлогом (в качестве подарка Трампу) — это одно. А если мы продолжим их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут — это совсем другое. Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато”, — пояснил свои слова Зимовский.Отвечая на вопрос, можно ли быстро перебросить войска из района Бреста и Гродно, эксперт отметил, что мгновенно это сделать не получится.“Что-то перебросят из-под Минска и Борисова”, — резюмировал Зимовский.Полный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на ГомельО планах Трампа на Украину — в интервью Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
https://ukraina.ru/20241114/1058875698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брест, гродно, минск, дональд трамп, вооруженные силы украины, беларусь, детали
Новости, Брест, Гродно, Минск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Беларусь, детали
Если ВСУ близко подойдут к белорусским границам, то встретятся с войсками из-под Минска и Борисова
После "рваного" отступления ВСУ не смогут организованно собраться и отправиться к белорусским границам. Но в противном случае быстро перебросить войска из района Бреста и Гродно не получится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
Он рассказал, что по последней информации белорусских военных, количество украинских сил вдоль границы не изменилось: 15 тысяч солдат (пехота и спецназ) без особых массивов техники. Белорусский расклад сил тоже не менялся, добавил эксперт.
“Прикрытие юго-востока республики осуществляется примерно в тех же количествах, Брест и Гродно вдоль границы с Польшей тоже усилены стандартно. Я пока не знаю, будет ли Курская группировка Украины переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у противника останется войск после окончания курской авантюры”, — объяснил Зимовский.
По его словам, отступать тоже можно по-разному.
“Если это будет упорядоченный отход под благоразумным предлогом (в качестве подарка Трампу) — это одно. А если мы продолжим их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут — это совсем другое. Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато”, — пояснил свои слова Зимовский.
Отвечая на вопрос, можно ли быстро перебросить войска из района Бреста и Гродно, эксперт отметил, что мгновенно это сделать не получится.
“Что-то перебросят из-под Минска и Борисова”, — резюмировал Зимовский.