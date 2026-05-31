Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
Владимир Зеленский в интервью CBS News признал: у Киева есть ограниченное "окно возможностей" для переговоров с Россией — только до следующей зимы
Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы

20:48 31.05.2026
 
Владимир Зеленский в интервью CBS News признал: у Киева есть ограниченное "окно возможностей" для переговоров с Россией — только до следующей зимы
Зеленского попросили прокомментировать оценку бригадного генерала, командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого. Тот заявил, что Украина имеет 6–9 месяцев, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить позиции для мирных переговоров.
"Да, это правда", — ответил Зеленский.
По его словам, с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу, и он поделился этой информацией с американскими партнерами. Кроме того, Зеленский высказался о возможных переговорщиках от Европы. Он напомнил о формате E3 — Великобритания, Франция и Германия.
"Не знаю, является ли это лучшим форматом, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником", — добавил он.
Заявления Зеленского выглядят как попытка навести мосты после того, как его срочное письмо Трампу с просьбой о ракетах осталось без ответа.
