ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
Украинские боевики обстреляли школу бокса в городе Энергодар Запорожской области — одном из самых значимых спортивных объектов города. Об этом 31 мая сообщил мэр Максим Пухов
В результате атаки повреждено остекление здания, разбит автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также несколько припаркованных рядом автомобилей.
К счастью, информация о пострадавших не поступала. Школа бокса прошла масштабный капитальный ремонт и реконструкцию в 2023 году. Теперь этот объект, не имеющий никакого отношения к военной инфраструктуре, оказался под прицелом ВСУ. На месте происшествия работают оперативные службы, ущерб оценивается.
