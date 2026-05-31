Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая

Украинские военные атакуют Запорожскую атомную электростанцию

2026-05-31T18:44

Вооружённые силы Украины снова атаковали Запорожскую атомную электростанцию. На этот раз атаке подвергся транспортный цех ЗАЭС."Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху. За последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ. В результате <...> уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель"", — написали представители АЭС на платформе "Макс".Также ожесточённым обстрелам подвергся город-спутник станции Энергодар."За ночь были атаки, которые продолжаются и сейчас. Несколько прилётов пришлось по зданию администрации города, по жилым домам и по автомобилям во дворах. Противник также наносит удары по въезду в город и району автозаправочных станций", – сообщала днём 31 мая в комментарии агентству "Интерфакс" директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Позднее, в 15:39, стало известно об ударе по школе бокса."Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули - один из самых значимых спортивных объектов нашего города. <...> В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом. Особенно цинично, что удар пришёлся именно по спортивному объекту. По месту, где воспитываются характер, сила воли и стремление к победе. По месту, куда ежедневно приходят дети и подростки", – сообщил мэр города Максим Пухов в своём телеграм-канале.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удары ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару актом ядерного терроризма."Удар в непосредственной близости от ядерного объекта - это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакции", – написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".Тем временем эксперты МАГАТЭ прибыли на место произошедшей вечером атаки ВСУ на машинный зал АЭС."Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле", — говорилось в заявлении агентства в соцсети Х.Там подчеркнули, что зафиксированные повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эти действия стали серьёзным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Он также призвал прекратить нападения, чтобы предотвратить реальный риск аварии.Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала."Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество: это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. В результате <...> в стене <...> образовалась дыра", — прокомментировал атаку гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.Он подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания."Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", – заявил гендиректор "Росатома".По словам Лихачёва, мир приблизился к опасному инциденту."Кажется, многие всерьёз не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они-то в полной безопасности", — отметил гендиректор "Росатома".Он добавил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла."Украинские Вооружённые силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" – отметил Лихачёв.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что может быть ответом на подобные атаки."Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт", – отметил Медведев.Он также заявил, какие последствия может иметь украинская атака."Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жёсткие слова: очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия", – написал Медведев в канале на платформе "Макс".Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил серьёзное беспокойство по поводу атаки."Гендиректор Рафаэль Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента... Как заявляет гендиректор Гросси, нанесение ударов по ядерным объектам - это как игра с огнём", – говорилось в заявлении организации в соцсети X.Гросси указал, что удар ВСУ поставил под угрозу сразу несколько принципов."Заявленный инцидент <...> поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее "не должно совершаться никаких ударов", – отметил Гросси.При этом некоторые уверены: на самом деле Запад оправдает любые действия Украины."По поводу обстрела украинцами АЭС в Энергодаре скажу так. Украинцам плевать на заявления разного рода представителей МАГАТЭ и прочей международной хурмы. Даже если они попадут в реактор и произойдет второй Чернобыль, никто не перестанет давать им деньги, дроны, ракеты, "Старлинк". Никто из бенефициаров Украины не снизит уровня поддержки, а вся болтовня и озабоченности в недееспособной ООН, будут являться лишь белым шумом, не влияющим абсолютно ни на что", – отметил в частности российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды".Ранее в комментарии РИА Новости зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак заявил, что Организация объединённых наций хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре.Украина не в первый раз бьёт по ЗАЭС и Энергодару, однако удары 30 и 31 мая, при которых использовались дроны с оптоволокном, являются доказательством того, что эти удары не являются случайными, а вполне целенаправленны.О том, как остановить украинскую террористическую активность – в статье Виктора Пироженко "Возмездие и военная необходимость: как приблизить конец бандеровского террора".

Егор Леев

