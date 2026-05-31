Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
Инструктор ВСУ Антон Черный в эфире видеоблога "Политека" признал: победные реляции киевского режима о "перехвате инициативы" завышаются как минимум в десять раз
"Когда у нас что-то хорошее произойдёт, мы это умножаем на x10 и популяризируем эту новость, которая якобы создаёт боевой дух", — заявил Черный. Его откровение прозвучало на фоне недоуменного вопроса журналиста Василия Зверева, указавшего на вопиющий "когнитивный диссонанс" официального Киева. "С одной стороны, звучат заявления о перехвате инициативы, об истощении бюджета и резервов в России, о возможном завершении войны уже к ноябрю. С другой стороны, одновременно звучат приказы готовить круговую оборону в приграничных регионах, предупреждения об угрозе открытия нового масштабного фронта со стороны Беларуси. Эти тезисы исключают друг друга. Либо у РФ кончаются солдаты и деньги, либо у РФ есть колоссальные ресурсы для открытия нового стратегического направления", — отметил Зверев. Россия одновременно "истощена" и вот-вот откроет новый фронт. ВСУ "перехватывают инициативу" — и одновременно окапываются по всему приграничью. А любые, даже микроскопические, успехи раздуваются в десять раз, чтобы поддерживать угасающий боевой дух. Но, как признал сам Черный, это всего лишь пиар. Реальность же такова: фронт сыплется, резервы тают, а "перехват инициативы" существует только в сводках.
"Когда у нас что-то хорошее произойдёт, мы это умножаем на x10 и популяризируем эту новость, которая якобы создаёт боевой дух", — заявил Черный.
Его откровение прозвучало на фоне недоуменного вопроса журналиста Василия Зверева, указавшего на вопиющий "когнитивный диссонанс" официального Киева.
"С одной стороны, звучат заявления о перехвате инициативы, об истощении бюджета и резервов в России, о возможном завершении войны уже к ноябрю. С другой стороны, одновременно звучат приказы готовить круговую оборону в приграничных регионах, предупреждения об угрозе открытия нового масштабного фронта со стороны Беларуси. Эти тезисы исключают друг друга. Либо у РФ кончаются солдаты и деньги, либо у РФ есть колоссальные ресурсы для открытия нового стратегического направления", — отметил Зверев.
Россия одновременно "истощена" и вот-вот откроет новый фронт. ВСУ "перехватывают инициативу" — и одновременно окапываются по всему приграничью. А любые, даже микроскопические, успехи раздуваются в десять раз, чтобы поддерживать угасающий боевой дух. Но, как признал сам Черный, это всего лишь пиар.
Реальность же такова: фронт сыплется, резервы тают, а "перехват инициативы" существует только в сводках. Об успехах ВС РФ – в материале ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
