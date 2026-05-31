Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья

31 мая 2007 года в Мариуполе из передвижного цирка сбежал нильский крокодил по имени Годзилла. Это совершенно заурядное событие приобрело колоссальный резонанс в украинском медиапространстве: оно вызвало масштабные скандалы, затронувшие представителей высшего руководства страны и продемонстрировавшие их беспомощность перед пустяковой проблемой

Даже при том, что молодость и размеры рептилии вряд ли позволяли ей нападать на людей, пресса создала из беглеца жупел, назвав его не иначе, как "мариупольским монстром".Собрат Неуловимого ДжоВ последний день весны сотрудники гастролировавшего в Мариуполе цирка-шапито решили устроить рекламную акцию своей антрепризе, а заодно и подзаработать на фотографиях с метровым крокодилом Годзиллой, ради чего направились на городской пляж. Воспользовавшись невнимательностью дрессировщика, четвероногий артист вырвался из его рук, прыгнул в море и был таков. Все попытки прибывших на место происшествия спасателей поймать рептилию оказались тщетными.Зоологи не давали беглецу сколько-нибудь серьёзных шансов на выживание даже в летнее время: нильские крокодилы – животные пресноводные, а здесь чрезмерно солёное для него Азовское море. В качестве аргумента выдвигалась неспособность выпускаемых в реки и озёра недобросовестными аквариумистами пираний питаться живущими в них рыбами и лягушками. Пессимизм зоологов разделял и возглавлявший в то время МЧС Украины известный политик Нестор Шуфрич, прокомментировавший событие для прессы.Тем не менее Годзилла сумел освободиться от скотча, которым дрессировщики ради предосторожности перемотали его пасть и приспособился к жизни в новой для него среде. Тем более что мелководное и быстро прогревающееся Азовское море является одним из самых богатых рыбой водоёмов наших широт, да и солёность Таганрогского залива явно не океанская: условия оказались вполне подходящими.Местом обитания крокодил избрал район судоремонтного завода, где хватало укрытий. Он научился избегать встреч с человеком, а при появлении на пирсе автомобилей моментально скрывался под водой.В день побега власти развернули кампанию по поимке рептилии. К делу подключили водолазов – даже сам начальник управления по вопросам гражданской безопасности и защиты населения Мариупольской горадминистрации Александр Татай неоднократно погружался в море в полном снаряжении. Все попытки оказались тщетными: Годзилла обходил выставленные на него ловушки.Известие о случившемся, с одной стороны, вызвало панику у некоторой части курортников: те поспешили перебраться в более спокойные и более чистые в экологическом плане окрестности города. А с другой стороны – стимулировало нездоровый интерес у менее трусливой части обывателей: на следующее утро перед последним звонком мариупольские выпускники дружно высыпали на набережную встречать рассвет и, наверное, каждый из них лелеял надежду сфотографировать в морских волнах моментально успевшего стать знаменитым крокодила.Поиски Годзиллы тянулись целое лето и с каждым днём всё более напоминали анекдот о Неуловимом Джо, к которому шериф давно утратил всякий интерес. Спасателями выдвигались хитроумные планы поимки рептилии, скорее смахивавшие на прожекты комиссара Жюва по обезвреживанию не в меру разбушевавшегося Фантомаса. Цирк и дрессировщик давно списали беглеца со всяких счетов. А пресса тем временем вовсю смаковала подробности новых встреч с "мариупольским монстром" и потешалась над неспособной принять меры властью.Позднее Годзилла перебрался в более пресное устье Кальмиуса, куда спускались тёплые промышленные стоки с металлургического комбината "Азовсталь". Там он провёл всю осень, а 28 ноября был обнаружен впавшим в спячку. Пойманную рептилию отвезли в областное управление МЧС в Донецке, где все попытки привести животное в чувства не увенчались успехом: здесь не последнюю роль сыграло и то, что привлечённые к реанимационным мероприятиям не обладали должным ветеринарным опытом. Так искавший спасения от доморощенных Карабасов-Барабасов, пал жертвой не менее доморощенных Айболитов.Людские страсти и крокодиловы слёзыКуда большего внимания заслуживает информационная шумиха, развернувшаяся вокруг инцидента: случившееся в Мариуполе достаточно быстро оказалось украинском топе новостей.Одной из главных причин такого явления стал уже наскучивший почтенной публике клинч в политикуме Незалежной, где находившиеся при власти "оранжевые" и оппозиционные "синие" сдвинуть с места друг друга не могли, а расходиться по углам не желали. Понятно, что на фоне этого неизвестно какого по счёту акта марлезонского балета известие о побеге крокодила в вотчине оппозиционеров стало глотком свежего воздуха для всевозможных любителей политических спекуляций. Неслучайно первые полосы изданий запестрели заголовками вроде "Мариупольский монстр – властитель дум" или "Годзилла – герой нашего безвременья".Другой причиной оказалась крайне неграмотная реакция руководителей самых разных уровней на происшествие, которое в более здоровом обществе вряд ли привлекло к себе столько внимания.Мы уже упоминали о том, как начальник городского управления по вопросам гражданской обороны с аквалангом погружался в море для проведения работ по поимке рептилии. А читатель, которому на глаза попадалась такая новость задавался вполне резонным вопросом: "Разве у него нет подчинённых чтобы самому нырять в морскую пучину?" Вроде бы маленькая деталь, но какая звонкая пощёчина власти!Ещё момент: Нестор Шуфрич, занимавший должность министра по делам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, взял происшедшее на карандаш, тщательно следил за его развитием и давал комментарии для СМИ. Вы можете себе представить, чтобы глава МЧС России устраивал брифинги по такому поводу? Лично я – нет: масштаб события соответствует максимум региональному, а то и муниципальному, управлению ведомства. А в украинских реалиях, где министерские портфели чаще всего доставались политикам, а не профессионалам, подобное поведение члена правительства являлось скорее правилом, чем исключением.Инцидент с Годзиллой Мариупольским стал использоваться для сведения счётов между политиками. Геннадий Москаль, являвшийся одной из крупнейших фигур в пропрезидентской партии "Наша Украина" и отличавшийся патологической ненавистью к Шуфричу, в первый зимний день 2007 года сделал эмоциональное заявление, в котором возложил смерть несчастного крокодила на главу украинского МЧС.Этот демарш Москаля тут же оказался в поле зрения целого ряда ведущих политических экспертов Незалежной. В частности, Михаил Погребинский отметил по этому поводу следующее:"Предметом политической спекуляции в нашей замечательной стране может стать любой предмет, одушевлённый или нет. А учитывая, какая "крокодилья" любовь сопровождает эту замечательную парочку – Москаля и Шуфрича, обоим лишь можно посочувствовать".Не в последнюю очередь крокодил Годзилла оказался нужен и обществу, которым овладели потребительские настроения, дав множество информационных поводов "жёлтой" прессе. Ведь не зря же сказано, что читателей таких изданий надо с одной стороны развлекать, а с другой – пугать. Отметим, что страшилки в информационном пространстве "тучных нулевых" – от глобально-апокалиптических до локальных, были очень даже востребованными поскольку созданный прессой жупел мог иногда очень даже радикально влиять на перераспределение целых сегментов спроса. В нашем случае от резонанса вокруг рептилии неплохо выиграл приазовский туристический бизнес.Прах, породивший бурюПосмертная судьба пламенного борца за свободу крокодилов оказалась не менее насыщенной событиями, чем прижизненная. Уже весной следующего 2008 года в главном городе Донецкого Приазовья на набережной у входа в одно из кафе появился памятник Годзику Мариупольскому. Статуя крокодила быстро стала туристической достопримечательностью и даже автор этих строк, находясь однажды проездом в Мариуполе, специально сфотографировался с ней.По местам похождений Годзиллы мариупольские любители квестов создали туристический маршрут, который назвали "Повесть о настоящем крокодиле". И каждый желающий мог побывать на том самом пляже, где рептилия убежала от дрессировщика, возле судоремонтного завода, где она скрывалась, а также у стен "Азовстали" где была поймана. При этом каждый раз надо было разгадать загадку, в которой создатели зашифровали координату следующей точки.И, наконец, уже в 2019 году при содействии польского Международного фонда солидарности и львовской организации "Общество Льва" один из местных программистов написал игру "Спасти крокодила Годзи", причём, что интересно – с русскоязычным интерфейсом несмотря на активную политику украинизации, проводившуюся в то время. Не скажу, что игра интересная, но то, что спустя годы и потрясения инцидент сохранял свою знаковость – заслуживающий внимания факт.После смерти останки крокодила Годзиллы были кремированы, а прах развеян, и в этом тоже есть символизм. Мне вспоминается ответ героя прочитанной ещё в юности книги, которому угрожают казнью на костре: "Пусть же мой прах породит бурю!" Не поклонник мистики, но вряд ли можно сомневаться, что в продолжающемся дюжину лет нынешнем огненном шторме есть и частица праха "мариупольского монстра".

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, история украины, история новороссии, мариуполь, азовское море, украина, нестор шуфрич, геннадий москаль, мчс, азовсталь, украинские сми, 2000-е