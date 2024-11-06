https://ukraina.ru/20241106/1058672750.html

Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил

Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил - 06.11.2024 Украина.ру

Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона

2024-11-06T12:46

2024-11-06T12:46

2024-11-06T12:46

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Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Сырский уже отреагировал на обвинение Безуглой, заявив, что эта операция должна была сорвать замысел ВС РФ по наступлению на Сумском направлении, "и эта задача была выполнена".Ранее Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский.Позже он добавил, что "если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", уточнив, что операция ВСУ в Курской области продолжается и "играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт".Еще по теме: Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области.* Признан иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20241103/1058483915.html

https://ukraina.ru/20241101/1058535686.html

https://ukraina.ru/20241025/1058355079.html

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новости, курская область, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, владимир путин