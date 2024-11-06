Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил - 06.11.2024 Украина.ру
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Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил
Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил - 06.11.2024 Украина.ру
Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона
2024-11-06T12:46
2024-11-06T12:46
новости
курская область
украина
россия
александр сырский
владимир зеленский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
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Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Сырский уже отреагировал на обвинение Безуглой, заявив, что эта операция должна была сорвать замысел ВС РФ по наступлению на Сумском направлении, "и эта задача была выполнена".Ранее Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский.Позже он добавил, что "если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", уточнив, что операция ВСУ в Курской области продолжается и "играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт".Еще по теме: Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области.* Признан иноагентом в РФ.
https://ukraina.ru/20241103/1058483915.html
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новости, курская область, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, владимир путин
Новости, Курская область, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВС РФ, Владимир Путин

Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил

12:46 06.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона
"Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением", - заявила Безуглая.
Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
Сырский уже отреагировал на обвинение Безуглой, заявив, что эта операция должна была сорвать замысел ВС РФ по наступлению на Сумском направлении, "и эта задача была выполнена".
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
3 ноября, 10:10
Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую областьЗеленский поставил на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский.
Позже он добавил, что "если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", уточнив, что операция ВСУ в Курской области продолжается и "играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта".
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
1 ноября, 10:24
Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской областиКиев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Такое признание сделал Владимир Зеленский в беседе с журналистами южнокорейского телеканала KBS
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
Оперативное командование ВСУ Запад
25 октября, 10:38
Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - ПутинУкраинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт".
Еще по теме: Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области.
* Признан иноагентом в РФ.
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВерховная РадаВС РФВладимир Путин
 
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