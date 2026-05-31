Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сделал неожиданное признание: Киев не сможет противостоять российскому аналогу Starlink — спутниковой системе "Рассвет". Об этом он заявил в Телеграм-канале 31 мая
По словам Бескрестнова, сейчас на орбите в тестовом режиме находятся 16 спутников "Рассвета". Этого количества пока недостаточно для синхронизации с БПЛА и нанесения ударов.
Реальная угроза, как считает советник, возникнет, когда группировка достигнет 200–250 единиц. А российские планы идут гораздо дальше: в ближайшие годы — запуск 300, а затем еще 700 спутников.
