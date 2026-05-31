Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет" - 31.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260531/sovetnik-ministra-oborony-ukrainy-priznal-bessilie-pered-rossiyskimi-sputnikami-rassvet-1079633697.html
Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет" - 31.05.2026 Украина.ру
Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сделал неожиданное признание: Киев не сможет противостоять российскому аналогу Starlink — спутниковой системе "Рассвет". Об этом он заявил в Телеграм-канале 31 мая
2026-05-31T17:15
2026-05-31T17:15
новости
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1f/1079633578_0:21:720:426_1920x0_80_0_0_53430dbc64470475e1387ae5e12d1337.png
По словам Бескрестнова, сейчас на орбите в тестовом режиме находятся 16 спутников "Рассвета". Этого количества пока недостаточно для синхронизации с БПЛА и нанесения ударов. Реальная угроза, как считает советник, возникнет, когда группировка достигнет 200–250 единиц. А российские планы идут гораздо дальше: в ближайшие годы — запуск 300, а затем еще 700 спутников. Система "Рассвет" — российский аналог спутниковой связи Starlink, разработанный для обеспечения защищенной связи и управления беспилотными системами. На данный момент на орбите в тестовом режиме находятся 16 спутников. В планах России — расширение группировки до 300, а затем и до 700 единиц. Этого достаточно, чтобы обеспечить полное покрытие и синхронизацию с ударными БПЛА. Об этом – в материале "Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1f/1079633578_63:0:658:446_1920x0_80_0_0_c3e3e7a803f8a192f652668961733961.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев
Новости, Украина, Россия, Киев

Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"

17:15 31.05.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сделал неожиданное признание: Киев не сможет противостоять российскому аналогу Starlink — спутниковой системе "Рассвет". Об этом он заявил в Телеграм-канале 31 мая
По словам Бескрестнова, сейчас на орбите в тестовом режиме находятся 16 спутников "Рассвета". Этого количества пока недостаточно для синхронизации с БПЛА и нанесения ударов.
Реальная угроза, как считает советник, возникнет, когда группировка достигнет 200–250 единиц. А российские планы идут гораздо дальше: в ближайшие годы — запуск 300, а затем еще 700 спутников.
Система "Рассвет" — российский аналог спутниковой связи Starlink, разработанный для обеспечения защищенной связи и управления беспилотными системами. На данный момент на орбите в тестовом режиме находятся 16 спутников. В планах России — расширение группировки до 300, а затем и до 700 единиц. Этого достаточно, чтобы обеспечить полное покрытие и синхронизацию с ударными БПЛА.
Об этом – в материале "Рассвет" — это первая ласточка: Копылов объяснил, как будет решаться проблема связи на фронте
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:48Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
20:40Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны
20:20"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
19:54ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
19:47Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
19:37Буданов* может стать новым главком ВСУ
19:27Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо
18:44Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая
17:51Ловушка Фукидида в действии
17:47Эстония испугалась, что Запад пойдёт на мирные инициативы Москвы
17:28На Украине стартуют ЛГБТ*-парады, пока мужчины гибнут в окопах
17:15Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
16:40Кличко назвал повышение тарифов в Киеве вынужденным
16:18ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
16:00Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья
15:58МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
15:36Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
15:24Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
14:28Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах
14:03Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
Лента новостейМолния