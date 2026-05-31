МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
Эксперты Международного агентства по атомной энергии приступили к осмотру повреждений, нанесенных украинским беспилотником энергоблоку №6 Запорожской АЭС. Об этом 31 мая сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
2026-05-31T15:58
15:58 31.05.2026
 
Эксперты Международного агентства по атомной энергии приступили к осмотру повреждений, нанесенных украинским беспилотником энергоблоку №6 Запорожской АЭС. Об этом 31 мая сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая", — написал дипломат на своей странице в соцсети Х, опубликовав фотографию с места происшествия.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока и взорвался. По данным пресс-службы станции, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон остается в норме.
Это уже второй удар ВСУ по Запорожской АЭС за последние сутки. Об этом – в материале после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
