https://ukraina.ru/20260531/magate-osmatrivaet-povrezhdeniya-na-zaes-posle-udara-ukrainskogo-drona--1079633122.html

МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона

МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона - 31.05.2026 Украина.ру

МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона

Эксперты Международного агентства по атомной энергии приступили к осмотру повреждений, нанесенных украинским беспилотником энергоблоку №6 Запорожской АЭС. Об этом 31 мая сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

2026-05-31T15:58

2026-05-31T15:58

2026-05-31T15:58

новости

россия

вена

михаил ульянов

магатэ

запорожская аэс

росатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068599822_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_831357499241246fe80fe71dee15d6c8.jpg

"Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая", — написал дипломат на своей странице в соцсети Х, опубликовав фотографию с места происшествия. Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока и взорвался. По данным пресс-службы станции, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон остается в норме. Это уже второй удар ВСУ по Запорожской АЭС за последние сутки. Об этом – в материале после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту

россия

вена

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вена, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс, росатом