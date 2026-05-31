"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку - 31.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260531/pust-russkie-povoyuyut-kellog-prizval-ne-sdavat-donbass-i-brosat-ukraintsev-v-myasorubku-1079636137.html
"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку - 31.05.2026 Украина.ру
"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
Экс-спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог на форуме в Одессе призвал удерживать оставшиеся под контролем Киева территории ДНР любой ценой — пусть русские "поборются" за них, а украинцы продолжают гибнуть, передает 31 мая корреспондент "ПолитНавигатора"
2026-05-31T20:20
2026-05-31T20:20
новости
донецкая народная республика
донбасс
одесса
кит келлог
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063510067_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_e26853dac5b482f5426d912fd770557d.jpg
"Я считаю, что нельзя отдавать эти территории. Потому что, отдав их, мы потеряем укреплённые города и оборонительные позиции. Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо!" — сообщил генерал. Келлог также обрисовал "идеальный" и "худший" сценарии: "Я считаю, что они должны не просто отступить — это в идеале. Но в худшем случае, чтобы установился статус-кво на линии соприкосновения, и уже с этих позиций мы перешли к миру не на словах, а на деле. То есть они займут территории, но мы не будем это признавать". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вывод ВСУ из ДНР позволил бы остановить горячую фазу конфликта. Об этом – в материале Зеленский должен принять решение по выводу ВСУ из Донбасса
донецкая народная республика
донбасс
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063510067_124:0:868:558_1920x0_80_0_0_12721b21b3a5e470d648cfcb05b69b8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, донбасс, одесса, кит келлог, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Одесса, Кит Келлог, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку

20:20 31.05.2026
 
© Фото : скриншот видео ABC News
- РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : скриншот видео ABC News
Читать в
ДзенTelegram
Экс-спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог на форуме в Одессе призвал удерживать оставшиеся под контролем Киева территории ДНР любой ценой — пусть русские "поборются" за них, а украинцы продолжают гибнуть, передает 31 мая корреспондент "ПолитНавигатора"
"Я считаю, что нельзя отдавать эти территории. Потому что, отдав их, мы потеряем укреплённые города и оборонительные позиции. Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо!" — сообщил генерал.
Келлог также обрисовал "идеальный" и "худший" сценарии:
"Я считаю, что они должны не просто отступить — это в идеале. Но в худшем случае, чтобы установился статус-кво на линии соприкосновения, и уже с этих позиций мы перешли к миру не на словах, а на деле. То есть они займут территории, но мы не будем это признавать".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вывод ВСУ из ДНР позволил бы остановить горячую фазу конфликта. Об этом – в материале Зеленский должен принять решение по выводу ВСУ из Донбасса
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонбассОдессаКит КеллогДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:48Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
20:40Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны
20:20"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
19:54ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
19:47Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
19:37Буданов* может стать новым главком ВСУ
19:27Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо
18:44Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая
17:51Ловушка Фукидида в действии
17:47Эстония испугалась, что Запад пойдёт на мирные инициативы Москвы
17:28На Украине стартуют ЛГБТ*-парады, пока мужчины гибнут в окопах
17:15Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
16:40Кличко назвал повышение тарифов в Киеве вынужденным
16:18ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
16:00Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья
15:58МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
15:36Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
15:24Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
14:28Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах
14:03Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
Лента новостейМолния