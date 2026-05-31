"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
Экс-спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог на форуме в Одессе призвал удерживать оставшиеся под контролем Киева территории ДНР любой ценой — пусть русские "поборются" за них, а украинцы продолжают гибнуть, передает 31 мая корреспондент "ПолитНавигатора"
"Я считаю, что нельзя отдавать эти территории. Потому что, отдав их, мы потеряем укреплённые города и оборонительные позиции. Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо!" — сообщил генерал.
Келлог также обрисовал "идеальный" и "худший" сценарии:
"Я считаю, что они должны не просто отступить — это в идеале. Но в худшем случае, чтобы установился статус-кво на линии соприкосновения, и уже с этих позиций мы перешли к миру не на словах, а на деле. То есть они займут территории, но мы не будем это признавать".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вывод ВСУ из ДНР позволил бы остановить горячую фазу конфликта. Об этом – в материале Зеленский должен принять решение по выводу ВСУ из Донбасса