ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова - 31.05.2026 Украина.ру
ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
Российские войска продолжают наступление на Ореховском направлении. После освобождения Любицкого — ключевого логистического узла противника — открывается дорога к окружению всей Ореховской группировки ВСУ. Об этом 31 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
Военный блогер Юрий Подоляка раскрыл стратегическое значение освобожденного населенного пункта. По его словам, Любицкое — важнейший логистический хаб на данном участке фронта. С его потерей, а также с прорывом последней линии обороны противника, спешно сооруженной в конце осени и зимой, начинаются бои по окружению Ореховской группировки ВСУ. Линия фронта проходит по реке Верхняя Терса, прикрывающей Орехов с востока. Российские войска методично сжимают клещи вокруг города. О других новостях к этому часу: 🟥 Сообщается о новых взрывах в Днепре. Ранее сегодня там уже горел склад логистической компании. Подробности уточняются. 🟥 Зафиксированы взрывы в городе Сарны Ровенской области. Информация о целях и последствиях уточняется. 🟥 ВСУ нанесли удар беспилотником по жилым многоэтажкам в Геническе. В результате атаки погиб шестилетний мальчик, пятеро взрослых получили ранения. Киевский режим продолжает целенаправленно бить по мирным гражданам, не щадя даже детей. О других новостях к этому часу – в материале ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова

19:54 31.05.2026
 
