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Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post

Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post - 11.11.2024 Украина.ру

Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post

Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября. Об этом 8 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники

2024-11-11T14:15

2024-11-11T14:15

2024-11-11T14:15

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Как сообщает издание, данная новость свидетельствует о том, что бизнесмен Илон Маск намерен получить должность в администрации Трампа. Washington Post отметил, что в начале разговора Зеленский обратил внимание: звонок между ним и Трампом проходит через интернет-сервис Маска Starlink.Зеленский поблагодарил Маска за терминалы Starlink, которые Украина использует в своих военных коммуникаций, добавил источник, которого Washington Post именовал анонимным украинским чиновником, присутствующим при разговоре.Далее, как заявило издание, украинские чиновники отключились от телефонного разговора, но предположили, что Маск присоединится к будущим разговорам Трампа с мировыми лидерами.Источники издания назвали разговор между Трампом и Зеленским "дружественным". Однако Киев обеспокоен тем, как президентство Трампа может отразиться на военных действиях, рассказало издание.Подробнее о заявлениях Илона Маска — Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истеклоВ прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что Маск регулярно беседовал с Путиным с начала военных действий на Украине.Более подробно об этом — Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal

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новости, украина, сша, киев, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, сво, the wall street journal