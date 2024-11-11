Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post - 11.11.2024 Украина.ру
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Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post
Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post - 11.11.2024 Украина.ру
Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post
Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября. Об этом 8 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники
2024-11-11T14:15
2024-11-11T14:15
новости
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Как сообщает издание, данная новость свидетельствует о том, что бизнесмен Илон Маск намерен получить должность в администрации Трампа. Washington Post отметил, что в начале разговора Зеленский обратил внимание: звонок между ним и Трампом проходит через интернет-сервис Маска Starlink.Зеленский поблагодарил Маска за терминалы Starlink, которые Украина использует в своих военных коммуникаций, добавил источник, которого Washington Post именовал анонимным украинским чиновником, присутствующим при разговоре.Далее, как заявило издание, украинские чиновники отключились от телефонного разговора, но предположили, что Маск присоединится к будущим разговорам Трампа с мировыми лидерами.Источники издания назвали разговор между Трампом и Зеленским "дружественным". Однако Киев обеспокоен тем, как президентство Трампа может отразиться на военных действиях, рассказало издание.Подробнее о заявлениях Илона Маска — Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истеклоВ прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что Маск регулярно беседовал с Путиным с начала военных действий на Украине.Более подробно об этом — Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
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новости, украина, сша, киев, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, сво, the wall street journal
Новости, Украина, США, Киев, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Washington Post, СВО, The Wall Street Journal

Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post

14:15 11.11.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP / Alex Brandon
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Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября. Об этом 8 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники
Как сообщает издание, данная новость свидетельствует о том, что бизнесмен Илон Маск намерен получить должность в администрации Трампа. Washington Post отметил, что в начале разговора Зеленский обратил внимание: звонок между ним и Трампом проходит через интернет-сервис Маска Starlink.
Зеленский поблагодарил Маска за терминалы Starlink, которые Украина использует в своих военных коммуникаций, добавил источник, которого Washington Post именовал анонимным украинским чиновником, присутствующим при разговоре.
Советник президента США Джейк Салливан
09:04
Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан Джозеф Байден намерен добиться поставок выделенной Киеву военной помощи и убедить избранного президента США продолжать такие поставки. Об этом 10 ноября в эфире телеканала CBS советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Далее, как заявило издание, украинские чиновники отключились от телефонного разговора, но предположили, что Маск присоединится к будущим разговорам Трампа с мировыми лидерами.
Источники издания назвали разговор между Трампом и Зеленским "дружественным". Однако Киев обеспокоен тем, как президентство Трампа может отразиться на военных действиях, рассказало издание.
"Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.
Подробнее о заявлениях Илона Маска — Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло
В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что Маск регулярно беседовал с Путиным с начала военных действий на Украине.
Более подробно об этом — Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
 
НовостиУкраинаСШАКиевИлон МаскДональд ТрампВладимир ЗеленскийThe Washington PostСВОThe Wall Street Journal
 
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