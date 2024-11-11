Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября. Об этом 8 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники
Как сообщает издание, данная новость свидетельствует о том, что бизнесмен Илон Маск намерен получить должность в администрации Трампа. Washington Post отметил, что в начале разговора Зеленский обратил внимание: звонок между ним и Трампом проходит через интернет-сервис Маска Starlink.
Зеленский поблагодарил Маска за терминалы Starlink, которые Украина использует в своих военных коммуникаций, добавил источник, которого Washington Post именовал анонимным украинским чиновником, присутствующим при разговоре.
09:04Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан Джозеф Байден намерен добиться поставок выделенной Киеву военной помощи и убедить избранного президента США продолжать такие поставки. Об этом 10 ноября в эфире телеканала CBS советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Далее, как заявило издание, украинские чиновники отключились от телефонного разговора, но предположили, что Маск присоединится к будущим разговорам Трампа с мировыми лидерами.
Источники издания назвали разговор между Трампом и Зеленским "дружественным". Однако Киев обеспокоен тем, как президентство Трампа может отразиться на военных действиях, рассказало издание.
"Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.
Подробнее о заявлениях Илона Маска — Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло
В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что Маск регулярно беседовал с Путиным с начала военных действий на Украине.
Более подробно об этом — Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal