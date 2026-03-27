https://ukraina.ru/20260327/zolotoy-kupol-ronalda-reygana-1077191952.html

"Золотой купол" Рональда Рейгана

"Мы ответим на устрашающую советскую ракетную угрозу оборонительными мерами. Я предлагаю использовать для этого силу наших технологий, которые (…) дадут нам такие средства, которые сделают ядерное оружие бессильным и устаревшим", – так сказал президент США Рейган 23 марта 1983 года, дав старт "Стратегической оборонной инициативе" (СОИ)

2026-03-27T08:00

история

сша

ссср

северная дакота

рональд рейган

дональд трамп

вооруженные силы украины

ядерное оружие

про

пво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077191390_0:1:895:504_1920x0_80_0_0_6bb4b6efec6e6982c4c9b38846ec3b06.jpg

Чтобы понять, что значило это заявление, надо понимать две особенности ситуации в мире в 1960-80-х годах.С одной стороны, угроза ядерной войны была постоянно действующим фактором внешней и внутренней политики сверхдержав. Десятки миллионов людей жили под постоянной угрозой немедленной гибели или, что ещё страшнее, необходимости выживания постапокалиптическом мире.Это чувство постоянного ужаса, довольно хорошо отражённое в культуре ("Нити", "Письма мёртвого человека" и шедевр Джеймса Кэмерона – "Терминатор"), отражалось на политике непосредственным образом – человек, который избавил бы людей от этого ужаса вошёл бы в историю.Стоит отметить, что сейчас угроза ядерной войны значительно выше, но такой атмосферы в обществе, которая бы выражалась, например, в антивоенном движения, нет и близко. Перегорело?С другой стороны, на тот момент сложилась жутковатая стратегическая стабильность, выражающаяся формулой "гарантированное взаимное уничтожение". "Ядерное сдерживание" выглядело именно так – попытка развязывания войны привела бы в конечном итоге к обмену ядерными ударами, гибели миллиардов людей (не столько даже от самих ударов, сколько от краха мировой экономической системы) и исчезновении обоих противостоящих военных блоков.Гарантией взаимного уничтожения служил ряд международных соглашений, ограничивающих возможности обороны, в первую очередь – договор о ПРО 1972 года. Договор полностью противоракетную оборону не запрещал – их можно было разрабатывать и у сторон оставался один район, в котором система ПРО сохранялась (в СССР это Московский административно-промышленный район, в США – ракетная база Гранд-Форкс в Северной Дакоте). Антивоенная логика принятия договора о ПРО состояла в том, что если ответно-встречный удар противника можно отразить, то можно нанести первый удар и покончить с противостоянием…К началу 1980-х годов произошёл прорыв в микроэлектронике который сделал реальным перехват (в том числе – с прямым попаданием) целей, летящих с космическими скоростями. Причём США в этой сфере существенно опережали СССР – шутка про самые большие в мире советские микросхемы была шуткой только отчасти.Уже существовавшие системы ПРО были наземного базирования –высокоскоростные ракеты шахтного базирования с ядерными боеголовками, перехватывающие боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет в ближнем космосе и в атмосфере (высота перехвата ракетами советской системы А-135 "Амур", по открытым источникам, от 670 до 5 км.)Ограничения эффективности этих систем лежали на поверхности.Учитывая огромные размеры стран, надёжная система ПРО наземного базирования должна была включать огромное количество комплексов. Разумеется, основной обмен ударами осуществлялся через Северный полюс, что несколько снижало нагрузку, но оставался парк ракет средней дальности, крылатых ракет (по ним системы ПРО в принципе не работают), а главное – баллистические ракеты на подводных лодках и орбитальные блоки с неограниченной дальностью (например – советский 8К69). У этих ракет подлётное время значительно меньше (не 40 минут, а 10-15), а главное – прилетать они будут с непредсказуемых направлений.Само по себе появление системы ПРО провоцировало гонку вооружений, поскольку естественным ассиметричным ответом было применение большего числа целей (такую тактику сейчас используют российские "Герани").Предложенная же в США концепция предполагала вынесение большей части архитектуры системы ПРО в космос и разработку ударных систем, основанных на новых физических принципах. Это, конечно, противоречило существующим договорам об использовании космического пространства, но США всегда считали, международное право – это для слабаков.Американские СМИ предложили публике огромное количество возможных систем перехвата советских МБР, том числе – сразу после старта.Наиболее грозно выглядела система Excalibur, которую в советских СМИ обычно называли "гамма-лазером с ядерной накачкой". По сути, это была одноразовая лазерная батарея – в случае подрыва ядерного заряда энергия должна была первоначально выплеснуться в виде направленных импульсов, каждый из которых поражал бы ракеты или боеголовку. Уже гораздо позже выяснилось, что это была страшилка – в ходе испытаний добиться достаточно мощных импульсов не удалось. Вероятно, причиной было то, что машинерия слишком быстро испарялась.С лазерами на более традиционной энергетике и с "пучковым оружием" (ускорители частиц вроде синхрофазотрона) тоже получилось так себе – вырабатываемые мощности были недостаточны для поражения ракет, тем более – в атмосфере. В 1986 году Американское физическое общество констатировало:"Мы считаем, что все существующие кандидаты на роль оружия направленной энергии требуют увеличения выходной мощности и качества луча на два порядка и более, прежде чем их можно будет серьёзно рассматривать для применения в системах противоракетной обороны".В конечном итоге остановились на более традиционной системе – сравнительно небольшие орбитальные ракеты-перехватчики с инфракрасной головкой самонаведения (т.е., подобие обычных авиационных ракет класса-"воздух-воздух"). Система Brilliant Pebbles разрабатывалась до середины 90-х, потом работы были приостановлены по неактуальности и возобновлены в начале XXI века. Современные системы типа THAAD являются концептуальными наследниками этого направления, хотя у них нет орбитальной составляющей.Уже из этого небольшого обзора следует, что о немедленном развёртывании СОИ речи не было. На момент выступления Рейгана не была закончена большая часть НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). В лучшем случае были завершены фундаментальные исследования, которые нуждались в технической интерпретации – то, что получается в лаборатории, не обязательно можно реализовать на полигоне, а тем более – в серийном производстве и армейской эксплуатации.Другой удар по СОИ пришёл с совершенно неожиданного направления – во второй половине 1980-х советские и американские учёные выступили с концепцией "ядерной зимы". Речь идёт о катастрофическом изменении климата, которое приведёт в гибели большей части биосферы. Хотя дискуссии вокруг реалистичности этого сценария ведутся до сих пор, получается, что даже в идеальном случае, когда ни одна советская ракета на США не упадёт, результатом всё равно будет гарантированное взаимное уничтожение.Очевидно, Рейган своим заявлением преследовал цели чисто медийные:Во-первых, повышение собственного рейтинга.Во-вторых, принуждение СССР к уступкам под угрозой развёртывания СОИ.В-третьих, ускорение гонки вооружений, которая должна была привести к краху советскую экономику.Первая цель была выполнена – о программе "звёздных войн" (так её обозвали журналисты) говорили как минимум до начала перестройки. Вероятно, были решены и какие-то частные внутриполитические задачи.Вторая не была достигнута вообще – СССР просто приступил к выработке методов ассиметричного ответа на вызовы СОИ.Наиболее очевидным ответом было повышение мобильности ракетных установок. В этом смысле ответом на СОИ стало принятие на вооружение в 1987 году "поезда судного дня" – боевого железнодорожного ракетного комплекса 15П961 "Молодец".Разрабатывались и другие методы прорыва ПРО. Например, эффективность лазерного удара в первые минуты после пуска ракет обеспечивалась отражающими поверхностями, придания ракетам вращения и задымлением мест пуска. Спутники же системы ПРО можно было просто сбивать, над чем в СССР работали долго и плодотворно.Третья цель, в конечном итоге, была достигнута, но маловероятно, что СОИ сыграли тут сколько-нибудь значительную роль. Допустим, разработка "Молодца" велась с 1969 года – Рейган тогда был губернатором Калифорнии. Тут большую роль сыграли общие дисбалансы советской военной экономики.Прошло три с лишком десятилетия и с аналогичной идеей выступил новый хозяин Белого дома – новая система "Золотой купол", как предполагается, будет иметь в том числе и космическую составляющую. Как можно предполагать, основной упор будет сделан на традиционные противоракеты – боевые лазеры, конечно, уже вошли в армейскую эксплуатацию, но мощность их достаточна только для борьбы с БПЛА.Судя по словам Трампа, речь идёт о системе, которая не только прошла весь комплекс НИОКР, но и уже находится в производстве – в противном случае развернуть её за три года просто нереально. Поверить в это трудно, хотя бы потому, что США не проводят ядерные испытания, а эффективная система ПРО должна включать и ядерный компонент. Или же речь идёт о лайт-версии ПРО, ориентированной на борьбу с одиночными ракетами – иранскими или корейскими.И, кстати, о БПЛА, которые уже сейчас существенно меняют расстановку сил в мире.С одной стороны, эффективность новой СОИ может оказаться высокой за счёт возможным атак против стратегического ядерного арсенала противников США со стороны проамериканских прокси, вроде ВСУ (у последних уже есть опыт ударов по российской стратегической авиации).С другой стороны, как показали боевые действия на Ближнем Востоке, самой новой системе ПРО потребуется ПВО – поражение радаров комплекса THAAD копеечными иранскими дронами показывает, что в игру с прокси можно играть вдвоём.О влиянии прокси на стратегический ядерный баланс можно прочитать в статье Василия Стоякина "Быстрый глобальный удар": как США обнуляют ядерное оружие"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

