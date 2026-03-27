Эпштейн, Зеленский, секретные биолаборатории и незавидная участь Украины. Эксперты и политики о ситуации

В экспертном сообществе обсуждают, чего ожидать на фронте и каков он теперь, этот фронт. Говорят и о том, насколько опасны для Зеленского "файлы Эпштейна" и почему именно Украину выбрали для незаконных экспериментов по клонированию человека.

2026-03-27T07:28

О коренных изменениях в характере боевых действий, произошедших за четыре года конфликта, пишет весьма информированный телеграм-канал "Два майора". По данным канала, "линии фронта как таковой уже давно не существует — есть сплошная серая зона на глубину 25 км и более, над которой непрерывно кишат бездушные летающие машинки, несущие с собою смерть".Впрочем, эти сравнительно дешёвые, но эффективные "машинки смерти" залетают теперь при помощи ретрансляторов на дистанции 60 км и более. Боевая работа в таких условиях крайне усложняется, но "происходит исключительно на силе духа, смекалке и предприимчивости наших воинов", подчеркивается в публикации.В своё время столь же революционно изменило способы ведение войны появление и широкое применение на поле боя пулемёта, а ранее - артиллерии.Об этих революциях в военном деле напомнил политолог Семён Уралов. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что договориться будет сложно — ведь проходили уже и Минский процесс, и Стамбульско-Гомельский. Именно поэтому "переговоров нет, есть контакы", теперь позиция сделавшей свои выводы Москвы - "никакой приостановки огня".Переход к переговорам, по мнению эксперта, возможен лишь в том случае, если в Киеве сделают "ряд каких-то жестов доброй воли — например, языковые законы отменят...". Тогда в Москве могут решить, что уже можно о чём-то разговаривать.Но это вряд ли. Пока эскалация только нарастает, отметил Уралов, предположив, что "до 2050 года нам (России — ред.) так или иначе предстоят подобного типа конфликты — и не только на Украине".Что касается постмайданной Украины, променявшей дружбу с Россией на "американскую мечту" и на "путь в Европу", то тут нас всех ждёт много "открытий чудных", а скорее - страшных.Известный американский независимый журналист Бен Свонн в интервью покинувшей страну украинской телеведущей Диане Панченко напомнил, что никто иной как Эпштейн был заинтересован делами на Украине и говорил об этом еще с 2014 года."В результате недавних разоблачений мы выяснили, что сам Джеффри Эпштейн был очень заинтересован в Украине, он много говорил об Украине еще в 2014 году во время Майдана, когда еще ЦРУ работало над тем, чтобы свергнуть тогдашнее демократически избранное правительство Украины. Эпштейн писал об этом, он говорил, что это создает много возможностей", - сказал журналист, добавив, что теперь известно, что Эпштейн был связан с биолабораториями на Украине.Он напомнил, что упоминавших о системе биолабораторий на Украине называли "безумцами", даже несмотря на то, что запомнившаяся всем раздачей печенек на Майдане Виктория Нуланд заявила под присягой, что биолаборатории были. И теперь из "файлов Эпштейна" известно, что в этих лабораториях исследовали – в частности, "там предпринимались попытки впервые клонировать человека"."В течение пяти лет Эпштейн был вовлечен в этот процесс", - сказал Бен Свонн. Он продолжил: "также мы знаем, что именно Эпштейн способствовал приходу Зеленского к власти и взаимодействовал с Зеленским, когда он стал президентом… То есть, Эпштейн был очень тесно связан с Украиной Зеленского и биолабораториями".Американский журналист отметил, что эти исследования проводились именно на Украине по той причине, что это одна из самых коррумпированных стран в мире, такого рода незаконные эксперименты невозможно было бы проводить в США или в Западной Европе.Генные исследования могут привести к пандемии, и именно они стали причиной пандемии ковида, поэтому биолаборатории перенесли туда, где их было проще всего скрыть, считает Бен Свонн. Он рассказал, что все американские специалисты, приезжавшие работать в этих лабораториях, получали дипломатический иммунитет, а занимались они (как следует из "файлов Эпштейна") модифицированием человеческого генома и клонированием человека.Вот так – допрыгались на Майдане.Диана Панченко рассказала, что, когда украинские журналисты затрагивали тему биолабораторий, то этих журналистов сразу называли "российскими агентами". Телеканал, на котором она работала, "Зеленский закрыл вне решения суда, в нарушение Конституции". А сегодня "российским агентом" называют уже и Свонна.Свонн на это ответил, что он, конечно же, никакой не агент, да, кстати, и самого Эпштейна теперь пытаются представить "российским агентом", заявляют, что он будто бы работал на Россию. Но это, конечно, не так – "правда заключается в том, что любой человек, который говорит что-то, что противоречит официальному нарративу, сразу автоматически становится российским агентом".Он подчеркнул, что "в файлах Эпштейна мы увидели множество имен мировых лидеров, но мы ни разу не видели имени Владимира Путина, у него не было никаких контактов с Джеффри Эпштейном".Более того, Эпштейн пытался получить российскую визу, чтобы приехать в Москву, но такую визу ему не дали. И всё равно по всему миру предпринимаются попытки выдумать и "доказать", что Эпштейн якобы работал на Москву и для нее он будто бы "пытался собирать информацию о сильных мира сего", рассказал журналист.Он добавил, что кто бы чьим агентом ни оказался гипотетически, но файлы Эпштейна - они "говорят сами за себя", людям надо просто ознакомиться с ними.Колоссальный и беспрецедентный масштаб пропаганды на Западе, представляющей Зеленского "героем", это тоже говорит о многом. Украину превращают в место для отмывания денег, считает Бен Свонн.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

