https://ukraina.ru/20260327/kapitalnyy-razvod-pochemu-ssha-khotyat-izgnat-kitayskie-kompanii-so-svoikh-fondovykh-birzh-1077186807.html

Капитальный развод: почему США хотят изгнать китайские компании со своих фондовых бирж

Глава банковского комитета Сената республиканец Тим Скотт и сенатор-демократ Элизабет Уоррен направили совместное письмо председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Полу Аткинсу с требованием усилить контроль за китайскими компаниями, размещающими акции на американских биржах.

2026-03-27T06:20

эксклюзив

элизабет уоррен

сша

китай

россия

дональд трамп

яндекс

сенат

ес

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077188023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86ea20cd435ec58a807bf0af5d95878c.jpg

Причина озабоченности — "уникальные риски для национальной безопасности, целостности рынка и защиты инвесторов", которые связаны с доступом китайских эмитентов, а так же риск того, что американский капитал будет направлен в содействующие развитию НОАК китайские компании.Можно не сомневаться, что инициатива Скотта и Уоррен получит поддержку — на уровне комитета её одобрили все 13 республиканцев и 5 демократов. Это станет ещё одним шагом на пути к капитальному разводу КНР и США — две сверхдержавы уже давно идут по пути взаимного закрытия рынка товаров, услуг и капиталов.Прощай КимерикаГлавное преимущество, которое даёт размещение акций на фондовой бирже — возможность получить доступ к деньгам с этой биржи, которые являются альтернативой банковскому кредитованию. Последнее может быть дороже в силу высокой ключевой ставки или недостаточным, например если речь идёт о финансировании особо крупных проектов со стоимостью реализации в десятки миллиардов долларов. Платить за деньги приходится дивидендами — выделением части прибыли компании на ежегодные выплаты акционерам, — а также изменением системы управления компанией. В ней формируется совет директоров, она вынуждена чутко следить за общественно-политическими тенденциями — ESG — регулярно публиковать отчёты.Однако в спокойное время овчинка стоит выделки так как позволяет выйти за границы национального капитала и привлечь деньги со всего мира — достаточно провести первичное размещение (IPO) на приоритетной для инвесторов бирже (LSEили NASDAQ) и затем выпустить глобальные депозитарные расписки (ГДР), чтобы получить доступ и к другим биржам.Для российского бизнеса эта роскошь была доступна до начала 2022 года. Затем NYSE и Nasdaq прекратили торги всеми акциями и ГДР российских компаний. В апреле 2022 года Россия приняла 114-ФЗ, обязавший всех российских эмитентов прекратить программы ГДР за рубежом и совершить делистинг. Его бы всё равно пришлось бы провести — таковы правила бирж для компаний, чьи торги остановлены на длительный срок. Но тогда намерения регуляторов совпали.В марте 2023 года западные биржи начали процедуру принудительного делистинга, а NYSE и Nasdaq биржи покинули "Яндекс", "Озон", "Киви", "ХедХантер" и "Циан".По тому же пути пошла и Лондонская финансовая биржа: в начале марта 2022 года там приостановили торги по всем российским ГДР, а к марту 2024 года LSE "очистили" от российских акций и расписок более чем 30 компаний.После "делистить" было нечего.Теперь стоит вернуться к Китаю и США, где финансовые ограничения не такие синхронные как в случае с Россией и странами Запада, и куда более мягкие.Китайские компании давно облюбовали американские фондовые биржи — десятилетия развития в философии построения Кимерики благоволили такому сращиванию капиталов. Трещины в этой конструкции появились с первым избранием Трампа на пост президента США, когда США развязали торговую войну с КНР, которую, впрочем, не стали сворачивать и при Байдене, лишь сменив инструменты давления с пошлин на санкции.В 2019 и 2020 годах IPO на американских биржах провели 27 и 32 крупные китайские компании соответственно. 2021 год стал пиковым по IPO крупных компаний — на американские биржи устремились IT-компании — и 36 из них довели начатое до конца, включая крупнейшего в мире (тогда 493 млн активных пользователей) агрегатора такси — DiDi, чьё IPO стало пирровой победой.САС против DiDiВ начале июня 2021 года Управление по делам в киберпространстве КНР (CAC) рекомендовало менеджерам агрегатора отложить IPO, но акционеры настаивали на его проведении — их манила прибыль.DiDi вышла на NYSE в конце июня 2021 года, проведя одно из крупнейших IPO для китайских компаний после Alibaba в 2014 году. DiDi удалось привлечь 4,4 млрд долларов, а через два дня после размещения акций последовала проверка со стороны САС.CAC заблокировало приложение компании для приема новых пользователей, а, спустя пару дней, приказало магазинам приложений удалить софт Didi из-за нарушений в части сбора и использования личных данных пользователей сервиса такси. Для компании это стало сильным ударом — государство показало, что может оставить её без прибыли. Через полтора месяца САС выписало DiDi штраф на 1,2 млрд долларов (от IPO она получила 4,4 млрд долларов), а два топ менеджера получили штрафы по 1 млн юаней каждый. Главной претензией со стороны САС были избыточный сбор данных китайских пользователей на протяжении 7 лет, а также создание угроз критической инфраструктуре и госбезопасности.Всё это привело к падению акций агрегатора на 80% и вместо прибыли в 4,4 млрд долларов DiDi по итогам четвёртого квартала 2021 года получила 4,7 млрд долларов убытков. А в 2022 году DiDi попала ещё и под расследование американского регулятора SEC, и была вынуждена сотрудничать с США с учётом китайских законов.IPO DiDi стало поводом для ужесточения властями КНР регулирования размещения акций на зарубежных биржах. От безусловного одобрения система перешла к необходимости получения разрешений по итогам проведения оценки данных IT-компаний с аудиторией свыше 1 млн пользователей в САС и ещё 13 китайских ведомствах. А в случае уже проведенного IPO компании обязаны фильтровать информацию перед предоставлением запросов со стороны иностранных регуляторов, аудиторов или инвесторов.Ужесточение правового регулирования вместе с наказанием DiDi отбили у крупных китайских компаний желание размещаться на западных биржах, вместо них они пошли на китайские биржи. Как следствие, количество IPO в 2022 году сократилось до 5 с пиковых 36. В 2023 и 2024 годах на западных биржах разместились 13 и 8 компаний соответственно, а в 2025 оду лишь три компании.Но менеджеры мелких компаний, которые не попали под ужесточение госрегулирования, от идеи паломничества на NYSE и NASDAQ за деньгами не отказались. В 2023 году на фоне 13 крупных IPO состоялись до 25 мелких, а в 2024 и 2025 годах IPO провели до 130 компаний совокупно.Как следствие, к марту 2025 года на американских биржах котировались 286 китайских компаний с общей капитализацией 1,1 трлн долларов. Именно этот факт и раздражает сенаторов Тима Скотта и Элизабет Уоррен — американцы финансируют развитие китайских компаний за пределами IT в тот момент, когда федеральное правительство всячески пытается замедлить темпы научно-технического прогресса в Китае.Деньги врозьЧто будет дальше понятно и так: США введут ограничения, возможно показательно накажут какую-то китайскую компанию, что отвадит китайский бизнес от американского фондового рынка и американских денег. Логика в этом деле железобетонна: страны являются технологическим противниками и будут закрывать свои рынки от товаров из конкурирующих технологических зон.И этот капитальный развод, для китайских компаний станет благом. Опыт Евросоюза показывает, что бывает если не вводить ограничения на листинг. Исследование EQT AB и McKinsey & Company констатирует потерю Евросоюзом 1,4 трлн долларов за 11 лет из-за переноса листинга компаний на зарубежные биржи и продажи активов иностранным инвесторам. В сумме за пределами Европы было привлечено около 700 млрд евро, а капитализация задействованных компаний достигла 1,2 трлн евро или 1,4 трлн долларов.Перенос бизнеса на американский рынок часто меняет "центр тяжести" компаний: вслед за финансированием уходит и развитие. Это приводит к сокращению рабочих мест и ослаблению позиций региона в высокотехнологичных отраслях. При этом европейские компании реже используют местные биржи для привлечения средств, тогда как в США этот процесс проще и эффективнее.Теперь европейцам будет непросто отбить у своих компаний интерес к американскому фондовому рынку, чьи инвесторы будут не прочь вложиться в европейские компании, когда их лишат возможности инвестирования в китайские предприятия.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

