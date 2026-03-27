Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"

Прошлогодний коррупционный скандал в окружении Зеленского ("Миндичгейт") догоняет его и сейчас, хотя основные фигуранты либо сбежали в Израиль, либо отделались легким испугом. На этой неделе нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, представитель так называемых "соросят", поведал, что блогер Зеленского Сергей Иванов тоже был замешан в этой истории.

2026-03-27T07:15

По данным Железняка, он получал деньги из "черной бухгалтерии" Тимура Миндича для медийного сопровождения и дальнейшего распределения информации среди иных блогеров и изданий. Железняк утверждает, что речь идёт не о разовых выплатах, а о системном финансировании медийных кампаний по прославлению Зеленского и критике его оппонентов.При этом Иванов получил ложное бронирование от мобилизации в компании-поставщике "Энергоатома", откуда окружение Зеленского и выводило средства. Примечательно, что эта компания зарегистрирована на 86-летнюю пенсионерку, хотя и прокачивает через свои счета миллионные суммы.Сергей Иванов известен, как черный политтехнолог, ведущий скандального канала "Исландия", основанного другим черным политтехнологом Владимиром Петровым.В ноябре 2020 года советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Иванов действительно работает на Офис Зеленского в группе блогеров, которые в соцсетях распространяют информацию о "положительных трендах политики", то есть восхваляет киевский режим. Зеленский, как известно, крайне щепетильно относится к личному рейтингу и с 2019 года особое внимание уделял именно пиар-технологиям.С 2021 года Иванов работал на телеканале "Рада". Согласно расследованию журналистов издания Bihus.Info, за финансовое обеспечение телеканала отвечала компания, связанная с Кириллом Тимошенко (бывший замглавы Офиса). Она получала десятки миллионов гривен из государственного бюджета на пиар представителей офиса президента.Принцип, по которому действовал черный политтехнолог, зачастую основывался на откровенной лжи. В частности он огульно обвинял украинских политиков, что те кого-то отравили, кого-то убили, что-то украли, не предоставляя никаких доказательств. Украинские звезды шоу-бизнеса обвиняли его в том, что он их публично унижал, требуя денег за то, что оставит в покое.Интернет-издание "Бабель" отмечало, что Сергей Иванов "вместо фактов" использует в своих сюжетах "обличительные признаки". Бывший спикер "правого сектора"* и экс-депутат Борислав Береза говорил, что Сергей Иванов и его коллега Владимир Петров не планируют жить на Украине после смены власти. Береза считает, что "сейчас они скирдуют, зарабатывают деньги и дальше будут пытаться куда-то уехать".Однако в марте Иванов заявил, что мобилизовался в ВСУ и уже якобы прошел базовую военную подготовку. Правда, пока никто из украинских политиков и блогеров не знает, где именно он служит и где находится. Украинские политики и медиа-персоны после громких скандалов, сопряженных с коррупцией, часто служат фиктивно. Но сам факт службы на время военных действий избавляет их от преследований.Народный депутат Ярослав Железняк говорит, что другой политтехнолог Владимир Петров, также фигурировавший в истории с поддельным бронированием — на этот раз через структуру "Национального военного мемориального кладбища", после увольнения некоторое время скрывался дома. По словам депутата, ряд чиновников помог ему снять себя с розыска ТЦК.Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что Петров действительно имел контакты с ТЦК, однако на данный момент оснований для его задержания нет (в отличие от двух миллионов других мужчин). При этом Петров также фигурирует в расследованиях, связанных с подозрениями в присвоении средств государственной организации.Нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, при этом утверждает, что черные политтехнологи Иванов и Петров работают лично на бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Сам Ермак вроде бы как уволился с поста главы офиса президента, но по сообщениям украинских депутатов, продолжает им фактически руководить из тени. Косвенно об этом свидетельствовала даже его недавняя пиар-поездка в Славянск вместе с голливудским актером Шоном Пенном. По данным Железняка, "отставной" Ермак держит свой личный фронт где-то в Конча-Заспе (элитный поселок под Киевом).Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" пишет, что все ЛОМы (лидеры общественного мнения - Ред.) Офиса президента как и акторы/собственники телеграм каналов из пула Банковой не платили налогов по согласованию с властью. Фактически государство выдавало бронь от армии, чтобы создать пул лояльных блогеров, которые позитивно освещают деятельность Зеленского. Иными словами, за счет коррупционных доходов нанятые черные политтехнологи должны были рассказывать, какой Зеленский великий, а также огульно обвинять его критиков.Что из этого выйдет и будут ли какие-нибудь последствия для Зеленского и его пиар-технологов, узнаем уже в ближайшее время.О том, как Украина вмешивалась в выборы президента США - в статье "Черная метка Зеленскому. Стало известно как Украина вмешивалась в американские выборы"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

