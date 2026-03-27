"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье
Украинское наступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей провалилось. Собственные гарнизоны ВСУ, заброшенные с помощью бронетехники, оказались отрезанными от снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-03-27T06:00
Говоря о провале украинского наступления в оккупированной части Запорожской области, военный эксперт подчеркнул специфику современной войны."Более того, их собственные гарнизоны, заброшенные во время плохой погоды с помощью далеких рейдов бронетехники, оказались в очень тяжелом состоянии без снабжения. Их добивали наши операторы БПЛА", — заявил Анпилогов.По его словам, это особенность современной войны. "Вообще это специфика современной войны, когда территориальные приобретения сами по себе ничего не дают. Территория важна, если вы с ее помощью наносите ущерб противнику. Поэтому борьба идет за коммуникации и создание стратегических угроз", — пояснил аналитик.Он добавил, что в этом смысле важен замысел группировок "Днепр" и "Восток", которые пытаются сомкнуться и перерезать две дороги снабжения Орехова. Если это произойдет, вся дуга, которая обороняет Запорожье с юга и юго-востока, может просто схлопнуться, подытожил собеседник издания.
"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье

Украинское наступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей провалилось. Собственные гарнизоны ВСУ, заброшенные с помощью бронетехники, оказались отрезанными от снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Говоря о провале украинского наступления в оккупированной части Запорожской области, военный эксперт подчеркнул специфику современной войны.
"Более того, их собственные гарнизоны, заброшенные во время плохой погоды с помощью далеких рейдов бронетехники, оказались в очень тяжелом состоянии без снабжения. Их добивали наши операторы БПЛА", — заявил Анпилогов.
По его словам, это особенность современной войны. "Вообще это специфика современной войны, когда территориальные приобретения сами по себе ничего не дают. Территория важна, если вы с ее помощью наносите ущерб противнику. Поэтому борьба идет за коммуникации и создание стратегических угроз", — пояснил аналитик.
Он добавил, что в этом смысле важен замысел группировок "Днепр" и "Восток", которые пытаются сомкнуться и перерезать две дороги снабжения Орехова. Если это произойдет, вся дуга, которая обороняет Запорожье с юга и юго-востока, может просто схлопнуться, подытожил собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
