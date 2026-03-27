"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье

"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье - 27.03.2026 Украина.ру

"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье

Украинское наступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей провалилось. Собственные гарнизоны ВСУ, заброшенные с помощью бронетехники, оказались отрезанными от снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-03-27T06:00

2026-03-27T06:00

2026-03-27T06:00

Говоря о провале украинского наступления в оккупированной части Запорожской области, военный эксперт подчеркнул специфику современной войны."Более того, их собственные гарнизоны, заброшенные во время плохой погоды с помощью далеких рейдов бронетехники, оказались в очень тяжелом состоянии без снабжения. Их добивали наши операторы БПЛА", — заявил Анпилогов.По его словам, это особенность современной войны. "Вообще это специфика современной войны, когда территориальные приобретения сами по себе ничего не дают. Территория важна, если вы с ее помощью наносите ущерб противнику. Поэтому борьба идет за коммуникации и создание стратегических угроз", — пояснил аналитик.Он добавил, что в этом смысле важен замысел группировок "Днепр" и "Восток", которые пытаются сомкнуться и перерезать две дороги снабжения Орехова. Если это произойдет, вся дуга, которая обороняет Запорожье с юга и юго-востока, может просто схлопнуться, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.О преимуществах российской системы связи перед западными аналогами — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.

запорожская область

орехов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

