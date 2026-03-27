США хотят присвоить "Северные потоки". Дефицит топлива растет. Что происходит в политическом мире
США хотят присвоить трубопроводы "Северный поток", заявил глава МИД России Сергей Лавров. Дефицит топлива усиливается во всем мире, особенно в Азии. Трех чиновников мэрии Сочи обвиняют в коррупции. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
10:47 27.03.2026 (обновлено: 10:48 27.03.2026)
🟦 Дело, возбужденное в отношении троих чиновников администрации Сочи, связано с коррупцией почти на 12 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах. Возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве.
🟦 США намерены присвоить "Северные потоки", заявил в интервью France Télévisions глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что их подрыв осуществили украинские диверсанты при поддержке спецслужб Запада, однако это не осудил никто, ни Франция, ни Германия.
🟦 Около 13-ти брендов могут уйти из РФ в 2026 году, рассказали в консалтинговой компании CMWP. Часть из них уже полностью закрыла торговые точки. Среди этих брендов фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также Bugatti. Из брендов детских товаров уходит Orby, а Pelican переходит в онлайн - сейчас действует только одна торговая точка марки.
🟦 Три человека погибли, два ранены при падении экскурсионного вертолета на Гавайях, сообщает портал Hawaii News Now*. Всего на борту находилось пять человек, пострадавших пришлось доставать из воды.
🟦 Из-за конфликта вокруг Ирана компании отказываются от грузов ради топлива для судов, пишет FT. Дефицит топлива усиливается, особенно в Азии. Цены на газойль в начале марта выросли на 190%. Из-за сложившейся ситуации компании нагружают суда только топливом и направляют их на маршруты между США и Сингапуром — крупнейшим мировым хабом по заправке.
* Внесен в список иноагентов.