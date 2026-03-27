Черная метка Зеленскому. Стало известно как Украина вмешивалась в американские выборы

В четверг 26 марта западные СМИ сообщили, что президент США обвиняет Украину во вмешательстве в американские выборы. Киев, по его словам, играл за администрацию Джо Байдена.

2026-03-27T06:57

Трамп репостнул сообщение о том, что "США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Байдена". Речь, дескать, идет о сотнях миллионов долларов американских налоговых средств, выделенных на "зелёную энергетику" на Украине. На самом же деле проект должен был служить прикрытием для перевода примерно 90% выделенных средств в избирательные фонды Демократической партии. Только сейчас об этом узнала директор национальной разведки Тулси Габбард.Занимались этой аферой: правительство Украины, некоторые члены бывшего правительства США и сотрудники USAID, которых Трамп разогнал еще в прошлом году.На Украине его замечание некоторые восприняли, как "черную метку" Зеленскому. Другие же отмечают, что волноваться Зеленскому не о чем, так как у Дональда Трампа семь пятниц на неделе. Какие-то реальные шаги он предпринимает лишь против давних противников США вроде Венесуэлы и Ирана. Союзники же отделываются словесными угрозами, которые зачастую уже не воспринимаются всерьез.Украинские эксперты также отмечают, что глава национальной разведки Тулси Габбард, сообщившая об украинском вмешательстве в выборы, не имеет серьезного веса в администрации США. Отмечают на Украине также то, что ранее администрация США критиковала манипуляции на выборах в Румынии, но дальше нескольких комментариев дело не пошло. Сейчас же в соседней Венгрии премьер-министр Виктор Орбан обвиняет Зеленского во вмешательстве в выборы, имеет за спиной поддержку Трампа, но Зеленского это не останавливает.Украинское издание "Страна" отмечает, что пока еще не до конца ясно, ведет ли американская разведка действительно какое-либо расследование этого дела или же это просто "вброс", вызванный раздражением Трампа.Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника в связи с этим заявлением считает, что информационный фон вокруг Украины в США резко накалился. "На фоне осложнений на Ближнем Востоке Администрация Трампа заинтересована в быстром внешнеполитическом решении по Украине, и, по всей видимости, наиболее простой способ его достичь — это усилить давление именно на Киев", - резюмирует УИП.В УИП также считают, что формируется ситуация, при которой переговорная позиция Украины ослабляется: давление извне усиливается, а пространство для манёвра — сужается.Украинский экономист Алексей Кущ считает, что сообщения Трампа о перенаправлении денег из Украины на финансирование избирательной компании Байдена - это прямое следствие неудавшегося формата войны на Ближнем Востоке. В большую войну США вступать не хотят, поэтому Америка будет форсировать Большую сделку, пишет экономист. "Поэтому Трамп будет форсировать события, вбрасывая в игру медийные козыри по максимуму", - полагает Кущ.Политолог Михаил Чаплыга уверен, что даже "черная метка" от Трампа Зеленскому не страшна, так как в стране нет никаких внутренних сил, которые смогли помочь президенту США добиться своего. Зеленский, по его мнению, должен опасаться "черных меток" от Демократической партии, а не от Трампа.Недоумевает в связи с намеками Трампа на вмешательство в выборы и блогер Анатолий Шарий. "Трамп намекает Зеленскому. Я понять не могу, а зачем Трампу что-то намекать Зеленскому? Трамп что, боится Зеленского? Он вон Иран уже победил за три дня. Он не обязан ничего намекать Зеленскому. Он может сказать прямо, открыто, наконец-то, не виляя. А вот эти 128-е намёки Зеленскому теперь только раздражают", - полагает Шарий.Следует отметить, что и на прошлой неделе американские СМИ сообщали, что деньги USAID передавались Украине без надлежащей отчетности, а расходование средств проверялось дистанционно, без выезда на Украину (хотя её уже тогда сотрясали коррупционные скандалы). Об этом заявил заместитель генерального инспектора агентства Адам Каплан в показаниях, представленных Комитету по иностранным делам Палаты представителей США. По его словам, подрядчики на Украине не предоставляли отчеты совсем или отправляли их поздно. Всего аудиторы выявили нарушений на сумму $26 млрд.Тем не менее, нардеп Александр Дубинский уверен, что никто расследовать хищения этих миллиардов не будет, так как это были деньги, потраченные на подготовку к войне, и зачистку пророссийских сил на Украине. А уже личное обогащение представителей украинской власти, по его мнению, в США спишут на сопутствующие расходы.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

