https://ukraina.ru/20260327/na-storone-madyara-bryusselskie-finansy-a-na-storone-orbana---boyazn-kholoda-vengriya-gotovitsya-k-1077207342.html

На стороне Мадьяра брюссельские финансы, а на стороне Орбана - боязнь холода. Венгрия готовится к выборам

В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы. Ожидается, что в день голосования главная борьба развернется между правящей партией "Фидес" Виктора Орбана и партией "Тиса" (Партия уважения и свободы) Петера Мадьяра

2026-03-27T06:00

эксклюзив

венгрия

виктор орбан

мадьяр

трухачев

брюссель

ес

цик

россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102075/31/1020753154_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_5dbcc89ad53d13dd70c8c1f4b331ba86.jpg

Согласно результатам большинства социологический опросов, Обран даже уступает своему главному конкуренту Мадьяру. За действующим премьер-министром Венгрии 16 непрерывных лет нахождения у власти и долгая история конфликтов с руководством Евросоюза по многим важным вопросам, в том числе по вопросу помощи Украине.Петер Мадьяр и его партия "Тиса" тем временем выступают за то, чтобы Венгрия следовала общей внешнеполитической повестке Брюсселя и перестала быть "слабым звеном" Евросоюза, через которое якобы влияние Москвы и Пекина проникает на территорию сообщества.По всей видимости, их победа на предстоящих парламентских выборах лишит Россию главного партнера в Центральной Европе, который не только закупает российские энергоносители, но также строит в сотрудничестве с Росатомом атомную электростанцию (АЭС) "Пакш-2". Для реализации этого проекта Будапешт даже добился снятия санкций, которые США ранее вели против российских банков, и которые препятствовали продолжению строительства венгерской АЭС.Также победа Мадьяра изменит расклад сил в Центральной Европе – тесные отношения Венгрии со соседней Словакией под руководством Роберта Фицо или с Сербией Александра Вучича вряд ли сохранятся. Зато можно ожидать усиление сотрудничества между Будапештом и Варшавой, которое из-за разногласия по вопросу специальной военной операции на Украине в 2022 году было подвергнуто серьезному испытанию.Роберт Фицо 25 марта и сам предупредил об этом. Он заявил, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах в Венгрии, словацко-венгерские отношения ухудшатся. При этом он не исключил, что в случае победы Орбана, международное сообщество все-равно попытается поставить под сомнение итоги выборов. Это фактически означает повторение румынского сценария.В первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года победил евроскептик Кэлин Джорджеску. Чтобы не допустить его до второго тура, ЦИК Румынии аннулировал результаты голосования и решил повторить президентские выборы с самого начала. При этом принимать участие в повторных выборах Дожрджеску запретил суд.Несмотря на все результаты опросов общественного мнения, сегодня чрезвычайно сложно спрогнозировать победителя предстоящих парламентских выборов в Венгрии 12 апреля, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев.Из 199 мест в парламенте Венгрии, 106 разыгрываются по одномандатным округам, а всего лишь 92 разыгрываются по партийным спискам, напомнил эксперт. Одно место отдано представителю немецкого национального меньшинства, добавил он."Поэтому все опросы дают весьма неполную картину. Все будет зависеть от того, кто выиграет в каждом конкретном округе. К тому же, венгерские социологи связаны или с Обраном, или с ЕС и немецкими фондами. Каждый дает выгодные для себя цифры. Этим и осложняются все прогнозы на выборах", - рассказал Трухачев.Судить на основании каких-то заявлений и действий венгерских политиков тоже сложно, так как все, что сейчас происходит в Венгрии и вокруг Венгрии имеет исключительно предвыборный характер. Это касается действий Евросоюза тоже, отметил он.По словам Трухачева, войти в парламент по результатам выборов имеют две большие и три маленькие политические силы Венгрии."Начну с маленьких, о которых говорят меньше, но от них многое будет зависеть. Здесь вопрос, сколько их пройдет в парламент. Две из трех пройдут точно, но вопрос, пройдет ли еще и третья. Скорее всего, она получит какое-нибудь место по одномандатному округу в Будапеште. Таким образом представители пяти политических сил туда попадут, по спискам или по округам", - ожидает политолог.Больше всего на грани прохождения пятипроцентного барьера находится либеральная и одновременно русофобская Партия двухвостой собаки Гергея Ковача, продолжил эксперт. За ней идет левая Демократическая коалиция, которую нельзя назвать русофобской напрямую, но она следует по евроатлантическому пути, уточнил Трухачев."Третья малая сила – это партия "Наша родина". Это жесткие евроскептики, которые, в отличие от Обрана, выступают за выход из ЕС и за сближение с Турцией, отчасти с Россией. По всей видимости, они получат свои 6-7% для прохождения в парламент. От этих небольших сил зависит, в какую сторону может склониться чаша весов. Понятно, что левые и либералы будут с Мадьяром, а "Наша родина" с Орбаном", - полагает эксперт.Когда речь идет о двух крупнейших политических силах, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что в Будапеште Мадьяр выиграет, так как столица все последние выборы голосовала против Орбана, отметил Трухачев."Здесь нет ничего удивительного, столица более космополитична, более вписана в общеевропейскую систему. Глубинка — села и малые города - будут голосовать за Орбана. Это его опора. Поэтому округа, где крупных городов нет, почти гарантировано возьмет "Фидес". Некоторые из них, может быть, отойдут к "Нашей родине"", - ожидает политолог.Районы, граничащие с Австрией, с большой вероятностью уйдут к Мадьяру — это более зажиточные по меркам Венгрии регионы, сильно зависящие от денег, которые вкладывает туда соседняя богатая страна, отметил Трухачев."Многое будет зависеть от того, как проголосуют средние и относительно большие по венгерским меркам города, такие как Печ и Сегед, которые находятся недалеко от границы с Сербией. На другой стороне это Дебрецен, Мишкольц и Дьер, которые находятся на границе со Словакией. Почти гарантировано за Обрана проголосует его родной город Секешфехервар. Голосовать люди будут прежде всего исходя из их внутренних соображений, а не из соображений большой геополитики", - полагает политолог.Если Орбан проиграет выборы и на его место придет Мадьяр, это ударит по российско-венгерским отношениям, ожидает Трухачев. Мадьяр постепенно будет разрывать газовые и нефтяные контракты с Россией, а также контракт на строительство атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2", считает эксперт.Однако когда речь идет об отношениях Будапешта и Киева, независимо от того, будет ли у власти Орбан или Мадьяр, Венгрия продолжит требовать от Украины защиты интересов венгров в Закарпатье, отметил политолог."Мадьяр тоже будет настаивать на создании в Закарпатье венгерской территориальной автономии. Он будет готов поддержать Украину в рамках евроатлантической солидарности, однако тему Закарпатья он все-равно не снимет", - подчеркнул Трухачев.При этом он не исключил, что Мадьяр может повести себя в начале так, как вел себя Орбан в молодости, и поднять вопрос о расширении автономии венгров в других странах, например в Сербии. Там в автономном крае Воеводина на севере страны проживает большое количество этнических венгров, напомнил Вадим Трухачев.Экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач исключает возможность повторения румынского сценария на предстоящих выборах в его стране. По его словам, никто не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии и оспаривать результаты голосования, которые объявит Центральная избирательная комиссия.По его словам, Брюссель планирует задействовать против Орбана другие механизмы — например, обвинить его в шпионаже в пользу России и в действиях, направленных против вышестоящих европейских институтов."В настоящее время ведется расследование в прокуратуре, а потом, наверное, передадут дело в Европейский суд. Эта ситуация для меня очень знакомая. Как раз Орбан в свое время этим же способом устранил меня в качестве политического оппонента", - вспомнил Бела Ковач.При этом эксперт уверен, что, несмотря на всю активность Брюсселя, победителем предстоящих выборов будет Виктор Орбан."Здесь надо понимать, что за двумя фаворитами предвыборной гонки стоят две влиятельные силы. За партией "Тиса" Петера Мадьяра стоит Брюссель, и мы это прекрасно понимаем. Они оттуда получают приказы, указы и финансы. Однако Орбан и его партия "Фидес" великолепно ведут предвыборную кампанию. Я никогда не видел, чтобы Орбан ездил по стране и уговаривал избирателей, чтобы они голосовали за него. Но его лозунги для простых людей великолепны — "Мы не хотим войну". За это люди будут голосовать, даже закрывая глаза на все проблемы его правительства", - рассказал Ковач.Если Обран не победит, придет Мадьяр, который будет исполнять все приказы Брюсселя, и от этого станет хуже самым венграм, добавил эксперт. По его словам, самый очевидный вопрос — это вопрос энергетики. Квартиры будут холодными, бензин подорожает, а люди этого не хотят, подытожил Бела Ковач.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

