Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/lyudey-pakuyut-v-busiki-i-uvozyat-ekspert-o-vengerskom-faktore-i-nastroeniyakh-v-zakarpate-1077202431.html
"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье
новости
закарпатье
россия
украина
андрей суздальцев
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
главные новости
главное
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068253925_0:312:832:780_1920x0_80_0_0_0203f02f761ad0e9afbc75ae3e20abb0.jpg.webp
закарпатье
россия
украина
венгрия
чехословакия
Украина.ру
новости, закарпатье, россия, украина, андрей суздальцев, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, венгрия, венгры закарпатья, сепаратизм, пропаганда, чехословакия, война на украине, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Закарпатье, Россия, Украина, Андрей Суздальцев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Главные новости, главное, Венгрия, венгры Закарпатья, сепаратизм, пропаганда, Чехословакия, война на Украине, мобилизация на Украине, мобилизация

05:30 27.03.2026
 
© ФотоСгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
К использованию венгерского фактора стоит относиться с осторожностью, даже если на Закарпатье есть протестные настроения. Россия вряд ли сможет помочь Венгрии вывести из-под контроля Киева эти территории. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
На днях СБУ сообщила о ликвидации венгерской агентурной сети на Закарпатье. Агенты изучали в том числе и возможную реакцию местных жителей на ввод в регион венгерской армии.
Журналист спросил Суздальцева, может ли Россия помочь Венгрии вывести из-под контроля Киева территорию Закарпатья. Отвечая на вопрос о возможной помощи сот стороны России, Суздальцев привел исторический пример.
"Надеяться на это особо не стоит. Работа с сепаратизмом подразумевает серьезную историческую подготовку, сильны пропагандистский аппарат, сравнение уровня жизни. Мы обычно такими вещами не занимались, потому что Россия – многонациональная страна", — заявил Суздальцев.
Эксперт напомнил, что первым президентом Чехословакии после распада Варшавского договора был Вацлав Гавел. Он заявил, что Советский Союз надо развалить, но развалилась в первую очередь Чехословакия.
Как отметил политолог, к использованию венгерского фактора стоит относиться с осторожностью, даже если на Закарпатье есть протестные настроения.
"Людей там пакуют в бусики и увозят в армию. Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗакарпатьеРоссияУкраинаАндрей СуздальцевДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руГлавные новостиглавноеВенгриявенгры ЗакарпатьясепаратизмпропагандаЧехословакиявойна на Украинемобилизация на Украинемобилизация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
