"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье

К использованию венгерского фактора стоит относиться с осторожностью, даже если на Закарпатье есть протестные настроения. Россия вряд ли сможет помочь Венгрии вывести из-под контроля Киева эти территории. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2026-03-27T05:30

На днях СБУ сообщила о ликвидации венгерской агентурной сети на Закарпатье. Агенты изучали в том числе и возможную реакцию местных жителей на ввод в регион венгерской армии.Журналист спросил Суздальцева, может ли Россия помочь Венгрии вывести из-под контроля Киева территорию Закарпатья. Отвечая на вопрос о возможной помощи сот стороны России, Суздальцев привел исторический пример."Надеяться на это особо не стоит. Работа с сепаратизмом подразумевает серьезную историческую подготовку, сильны пропагандистский аппарат, сравнение уровня жизни. Мы обычно такими вещами не занимались, потому что Россия – многонациональная страна", — заявил Суздальцев.Эксперт напомнил, что первым президентом Чехословакии после распада Варшавского договора был Вацлав Гавел. Он заявил, что Советский Союз надо развалить, но развалилась в первую очередь Чехословакия.Как отметил политолог, к использованию венгерского фактора стоит относиться с осторожностью, даже если на Закарпатье есть протестные настроения. "Людей там пакуют в бусики и увозят в армию. Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте".

