https://ukraina.ru/20260327/idet-nastuplenie-na-krasnyy-liman-pod-kharkovom-vstali-poezda-glavnoe-k-etomu-chasu-1077217389.html

Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу

В аэропортах Ярославля и Череповца отбой воздушной тревоги. Вооруженные силы России наступают на Красный Лиман. В подконтрольной Украине части Харьковской области из-за перебоев с электричеством задерживаются поезда Об этом и других важных событиях 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T10:25

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076991787_0:74:2900:1705_1920x0_80_0_0_922330c99512770439ec6bf0f443869c.jpg

🟥 В аэропортах Ярославля и Череповца сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.🟥 Над промплощадкой в городе Череповце российские средства ПВО сбили 10 беспилотников, сообщил губернатор Вологодской области.🟥 На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе города Красный Лиман.🟥 Расчёты ударных БПЛА группы войск "Запад" уничтожают цели противника в районе населённых пунктов Старый Караван и Брусовка, сообщает Телеграм-канал "Оперативный простор".🟥 В Харьковской области из-за отсутствия напряжения задерживаются несколько поездов, сообщает "Укрзализныця".🟥 Подача электроэнергии частично приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает "Херсонэнерго".🟥 Электричество отключено в Скадовском, Алешкинском и Голопристанском округах.🟥 ВС РФ наносят удары по целям противника в Сумах.🟥 В Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии в отдельных районах области, сообщает губернатор Евгений Балицкий. В результате атаки на высоковольтное оборудование в регионе возник дефицит мощности в электросети, что привело к перебоям с подачей электроэнергии.О других новостях с фронта и событиях в политическом мире — в ежедневном обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

