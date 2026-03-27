Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу - 27.03.2026 Украина.ру
Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
В аэропортах Ярославля и Череповца отбой воздушной тревоги. Вооруженные силы России наступают на Красный Лиман. В подконтрольной Украине части Харьковской области из-за перебоев с электричеством задерживаются поезда
Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу

10:25 27.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевая работа САУ "МСТА-С" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
В аэропортах Ярославля и Череповца отбой воздушной тревоги. Вооруженные силы России наступают на Красный Лиман. В подконтрольной Украине части Харьковской области из-за перебоев с электричеством задерживаются поезда Об этом и других важных событиях 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В аэропортах Ярославля и Череповца сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
🟥 Над промплощадкой в городе Череповце российские средства ПВО сбили 10 беспилотников, сообщил губернатор Вологодской области.
🟥 На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе города Красный Лиман.
🟥 Расчёты ударных БПЛА группы войск "Запад" уничтожают цели противника в районе населённых пунктов Старый Караван и Брусовка, сообщает Телеграм-канал "Оперативный простор".
🟥 В Харьковской области из-за отсутствия напряжения задерживаются несколько поездов, сообщает "Укрзализныця".
🟥 Подача электроэнергии частично приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает "Херсонэнерго".
🟥 Электричество отключено в Скадовском, Алешкинском и Голопристанском округах.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям противника в Сумах.
🟥 В Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии в отдельных районах области, сообщает губернатор Евгений Балицкий. В результате атаки на высоковольтное оборудование в регионе возник дефицит мощности в электросети, что привело к перебоям с подачей электроэнергии.
О других новостях с фронта и событиях в политическом мире — в ежедневном обзоре Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
10:47США хотят присвоить "Северные потоки". Дефицит топлива растет. Что происходит в политическом мире
10:25Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
10:02Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта
08:00"Золотой купол" Рональда Рейгана
07:28Эпштейн, Зеленский, секретные биолаборатории и незавидная участь Украины. Эксперты и политики о ситуации
07:15Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
07:00Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ
06:57Черная метка Зеленскому. Стало известно как Украина вмешивалась в американские выборы
06:36Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ
06:20Капитальный развод: почему США хотят изгнать китайские компании со своих фондовых бирж
06:10Американская парадигма: центральная фигура Рашагейта скончался в беспамятстве
06:00"ВСУ добивали операторы БПЛА": Анпилогов о провале украинского контрнаступа на Запорожье
06:00На стороне Мадьяра брюссельские финансы, а на стороне Орбана - боязнь холода. Венгрия готовится к выборам
05:45Высадка десанта или ядерный удар: Суздальцев о двух плохих вариантах для Трампа в Иране
05:30"Людей пакуют в бусики и увозят": эксперт о "венгерском факторе" и настроениях в Закарпатье
05:15У ВСУ "просел" контрнаступ в Донбассе: Анпилогов о переброске резервов противника под Глухов
Лента новостейМолния