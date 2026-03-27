https://ukraina.ru/20260327/idet-nastuplenie-na-krasnyy-liman-pod-kharkovom-vstali-poezda-glavnoe-k-etomu-chasu-1077217389.html
Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
В аэропортах Ярославля и Череповца отбой воздушной тревоги. Вооруженные силы России наступают на Красный Лиман. В подконтрольной Украине части Харьковской области из-за перебоев с электричеством задерживаются поезда Об этом и других важных событиях 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T10:25
🟥 В аэропортах Ярославля и Череповца сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
🟥 Над промплощадкой в городе Череповце российские средства ПВО сбили 10 беспилотников, сообщил губернатор Вологодской области.
🟥 На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе города Красный Лиман.
🟥 Расчёты ударных БПЛА группы войск "Запад" уничтожают цели противника в районе населённых пунктов Старый Караван и Брусовка, сообщает Телеграм-канал "Оперативный простор".
🟥 В Харьковской области из-за отсутствия напряжения задерживаются несколько поездов, сообщает "Укрзализныця".
🟥 Подача электроэнергии частично приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает "Херсонэнерго".
🟥 Электричество отключено в Скадовском, Алешкинском и Голопристанском округах.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям противника в Сумах.
🟥 В Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии в отдельных районах области, сообщает губернатор Евгений Балицкий. В результате атаки на высоковольтное оборудование в регионе возник дефицит мощности в электросети, что привело к перебоям с подачей электроэнергии.