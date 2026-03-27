Американская парадигма: центральная фигура Рашагейта скончался в беспамятстве

Американская парадигма: центральная фигура Рашагейта скончался в беспамятстве - 27.03.2026 Украина.ру

Американская парадигма: центральная фигура Рашагейта скончался в беспамятстве

Ушёл из жизни спецпрокурор Роберт Мюллер, который так и не нашёл никаких связей нынешнего президента США Дональда Трампа с РФ, но нанёс серьёзный удар по его репутации на многие годы вперёд и не позволил выполнить обещание поладить с российским коллегой Владимиром Путиным

2026-03-27T06:10

2026-03-27T06:10

2026-03-27T06:10

21 марта стало известно, что днём ранее скончался Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет в качестве спецпрокурора вёл расследование якобы имевшего место вмешательство России в президентские выборы США 2016 года.Точная причина его смерти неизвестна, родственники попросили уважать их частную жизнь, но сами же в августе прошлого года сообщили, что летом 2021-го у Роберта диагностировали болезнь Паркинсона, из-за чего ему пришлось прекратить юридическую практику и преподавательскую деятельность и в конце 2022 года выйти на пенсию. Семья наверняка предпочла бы сохранить эту информацию в тайне, но с таким заявлением пришлось выступить после того, как председатель комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер вызвал 81-летнего Мюллера в суд для дачи показаний о действиях ФБР, которое он возглавлял с 2001 по 2013 годы, в ходе расследования дела Джеффри Эпштейна по обвинению в сексуальных преступлениях. Узнав о проблемах со здоровьем, которые не позволяют давать показания, законодатели отозвали просьбу об участии Мюллера в процессе.Вопросы о состоянии здоровья Мюллера возникли давно, точнее, после его неуверенного выступления перед Конгрессом в 2019 году с докладом по результатам расследования Рашагейта. Как вспоминал в своих мемуарах бывший генпрокурор США Уильям Барр, руки спецпрокурора дрожали, голос дрожал, "я знал, что он не нервничает, и задавался вопросом, не болен ли он". А потом сказал своему заместителю Роду Розенштейну: "Ух ты, Боб совсем растерялся"."У Боба Мюллера проблемы со здоровьем. Достаточно взглянуть на записи его ранних выступлений в Конгрессе, чтобы увидеть разительную разницу в его поведении и коммуникативных способностях", - поделился бывший федеральный прокурор Гленн Киршнер, работавший под руководством Мюллера.Мюллер временами с трудом вспоминал вопросы законодателей и часто просил их повторить, выглядел растерянным, пытаясь вспомнить ключевые моменты своего расследования.Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц не уверен, что спецпрокурор действительно понимал, что происходит в ходе расследования Рашагейта, по его мнению, Мюллера использовали очень злобные люди.В августе прошлого года в СМИ и соцсетях появилась информация, что Мюллер уже несколько лет находится в специализированном учреждении для людей с нарушениями памяти, об этом в частности сообщили источники американского издания Real Clear Investigations и репортёра Пола Сперри, но официальных подтверждений этого факта нет.Болезнь Паркинсона приводит к гибели клеток головного мозга, в результате чего появляются слабость, тремор, скованность, замедленность движений, а также тревога, становится сложнее говорить. Примерно так конгрессмены и описывали поведение Мюллера на слушаниях 2019 года, а осенью 2025-го источники The New York Times рассказывали, что на протяжении нескольких месяцев он испытывал проблемы с передвижением и речью.Соболезнования семье спецпрокурора, отдавшего много лет государственной службе, выразили бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший.Трамп же написал в соцсети Truth Social: "Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мёртв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!"Получилось достаточно кощунственно. Как известно, об умершем принято говорить либо хорошо, либо никак. Но Мюллер, откровенно говоря, действительно изрядно испортил жизнь Трампу, потрепал ему нервы и помешал полноценной реализации на президентском посту.Рашагейт, которого не было, но который имел серьёзные последствия для ТрампаПрезидентские выборы 2016 года проходили на фоне обвинений России во вмешательстве в избирательный процесс с целью якобы помочь миллиардеру Дональду Трампу, а после его победы история стремительно начала набирать обороты. В 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования возможной координации действий между Россией и предвыборным штабом Республиканской партии в ходе избирательной кампании."Когда Мюллера назначили главой расследования по делу о вмешательстве России в выборы, и республиканцы, и демократы высоко оценили его как человека, пользующегося широким уважением за честность и независимость", - отмечает телеканал CBS News.Он имел богатый практический, а также управленческий опыт: после службы в Корпусе морской пехоты во Вьетнаме, где командовал пехотным взводом, Мюллер окончил юридический факультет Виргинского университета и в конце 1970-х годов поступил на государственную службу, с тех пор занимался расследованием дел, связанных с крупным финансовым мошенничеством и терроризмом, занимал руководящие посты, а в 2001-2013 годах, как уже сказано, был директором ФБР."За время своего пребывания на посту главы Бюро он зарекомендовал себя как внушительная фигура, известная не только своей способностью запоминать мельчайшие детали важных дел, касающихся национальной безопасности, но и своей физической выносливостью", - пишет газета The New York Times.А Трамп, узнав о назначении Мюллера, как стало известно позже из показаний бывшего главы администрации генпрокурора США Джоди Ханта, сказал: "О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне *** (конец – ред.)". Хотя публично заявлял, что ему нечего скрывать. Кстати, между ними был давний личный конфликт из-за членских взносов в гольф-клуб Трампа. Само расследование Рашагейта 45-й президент называл "величайшим мошенничеством в истории американской политики" и попыткой демократов оправдать проигрыш своего кандидата – бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Мюллер же уверенно заявлял, что Россия вмешалась в выборы "масштабным и систематическим образом" с целью помочь кампании миллиардера-республиканца.Однако расследование спецпрокурора, длившееся 2 года, завершилось безрезультатно: он не нашёл никаких связей соратников Трампа с представителями РФ и никаких свидетельств вмешательства России в президентские выборы США - так и написано в отчёте Министерства юстиции США, опубликованном в марте 2019-го.Спустя пару месяцев генпрокурор Уильям Барр распорядился разобраться в обстоятельствах слежки американскими спецслужбами за предвыборным штабом Трампа, итоговый отчёт на 306 страницах и в засекреченном 29-страничном приложении спецпрокурор Министерства юстиции США Джон Дарем представил в мае 2023 года."Спецпрокурор Джон Дарем пришёл к выводу, что ФБР не следовало начинать полноценное расследование связей между кампанией Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов 2016 года. Ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество, как оказывается, не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора", – говорится в заключении.Более того, выявлено, что Министерство юстиции и ФБР при работе над этим делом не всегда следовали букве закона. Так, бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит в 2020 году признался в фальсификации электронного письма, которое должностные лица использовали для оправдания слежки за бывшим советником избирательного штаба кандидата в президенты от республиканцев Картером Пейджем, в других случаях сотрудники ФБР игнорировали значительный объём оправдывающей Трампа информации, которая должна была побудить следствие к перепроверке фактов. Главное контрразведывательное ведомство США в значительной степени полагалось на версии, предоставленные или профинансированные политическими противниками Трампа.Стоял за фабрикацией истории о "кремлёвском шпионе Трампе" никто иной, как предвыборный штаб демократов. Как сказано в отчёте спецпрокурора, план Хиллари Клинтон по дискредитации конкурента-республиканца директор ЦРУ Джон Бреннан в августе 2016 года доложил президенту США Бараку Обаме, вице-президенту США Джо Байдену, генеральному прокурору США Лоретте Линч и директору ФБР Джеймсу Коми. Тем не менее, никаких разбирательств в отношении демократов по этому факту не проводилось.Выводами, представленными в отчёте, Трамп остался очень доволен: "Ничего себе! После тщательного расследования спецпрокурор Джон Дарем пришёл к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп - Россия! Иными словами, американское общество обманули".И хотя связи Трампа с российской стороной не доказаны, раскрученный демократами тезис "Трамп — ставленник Кремля", настолько укоренился в общественном сознании, что любая фраза президента-республиканца об РФ воспринималась американцами в штыки, а о том, чтобы "поладить с Россией и президентом Путиным", как обещал Трамп в предвыборной программе, и речи быть не могло, наоборот, ему даже приходилось идти на конфронтацию с Москвой, ввести рекордное количество санкций против неё, выслать российских дипломатов и изъять объекты дипломатической собственности РФ."Фальшивка, одобренная на высших этажах американской власти ради сиюминутной политической конъюнктуры, тогда не только отравила внутреннюю ситуацию в США, фактически расколов страну, но и напрямую способствовала полнейшей деградации двухсторонних российско-американских отношений. В этом смысле фальшивка Клинтон намного опаснее пробирки Пауэлла", – подчёркивал тогда шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Рашагейт вернулся демократам бумерангомКазалось бы, это история давно минувших дней, точка поставлена, с тех пор Трамп принял участие уже в трёх выборах и вступил на второй президентский срок, но нет, Рашагейт получил продолжение в наши дни. 17 февраля 2026 года агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Министерство юстиции США в судебном порядке запросило у нескольких бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов новые документы в рамках расследования "российского вмешательства".Основанием для этого стали новые сведения о том, как Обама и члены его команды сфабриковали разведданные с целью дискредитации Трампа 8 лет назад, озвученные директором Национальной разведки США Тулси Габбард в июле прошлого года. Выяснилось, что и в преддверии выборов-2016, и сразу после объявления их итогов американское разведывательное сообщество неизменно заявляло, что Россия "вероятно, не пытается повлиять на выборы при помощи киберсредств", но после совещания у Обамы, на тот момент ещё действующего главы государства, руководству разведки поручили подготовить новую оценку "по просьбе президента", в которой будут подробно изложены "инструменты, которые использовала Москва, и действия, предпринятые ею для влияния на выборы"."После нескольких месяцев расследования этого дела факты свидетельствуют о том, что новая оценка основывалась на информации, которая, как было известно причастным лицам, была сфабрикована или считалась недостоверной. Это политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических заявлений, призванных поставить под сомнение победу президента Трампа, многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряжённости в отношениях между США и Россией и многое другое", - говорится в заявлении Национальной разведки США.Габбард намерена привлечь к ответственности виновных в раскручивании Рашагейта, не имевшего под собой никаких оснований, и предъявить им обвинения, для этого, по её словам, есть достаточно доказательств. Понесёт ли Обама уголовное наказание – вопрос открытый.Читайте также: Час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас

сша

россия

Евгения Кондакова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, дональд трамп, барак обама (старший), республиканская партия, фбр, министерство юстиции, хиллари клинтон, президентские выборы