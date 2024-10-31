https://ukraina.ru/20241031/1058479868.html

"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну

"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну - 31.10.2024 Украина.ру

"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну

На Украине задумались, чему может научить грузинский опыт, есть ли в стране политики, способные этот опыт усвоить и сделать правильные выводы. И что будет, если нет

2024-10-31T05:19

2024-10-31T05:19

2024-10-31T09:02

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Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту* высказал мнение, что "украинские политики сегодня должны разделиться на два лагеря — те, кто поддерживают раскол страны, те, кто поддерживают войну, те, кто хотят воевать до последнего украинца… и те, кто жаждут мира, реального мира".Политик сказал об этом, комментируя итоги выборов в Грузии, куда немедленно выдвинулся представитель украинской партии войны — нардеп Алексей Гончаренко**, поехавший туда "выборивать демократию". Хотя как могут украинцы учить грузин проведению выборов, когда на Украине уже и президент нелегитимен давно, его срок закончился, а выборов нет.По словам Дмитрука, мы видим попытку реализации глобального плана превращения Украины, Грузии, а затем (как планировалось) и России в сырьевые придатки Запада. Однако, отметил нардеп, "этот глобальный план остановился на Украине", и сегодня страна "стала просто плацдармом для реализации чужих планов".В Грузии пока не получается, грузины выбирали между миром и войной, и они на примере Украины хорошо понимают, что может их ожидать.На Украине же происходит настоящий зеленый террор, но победа Трампа в США, возможно, позволит надеяться на изменения и на Украине. Субъектность утеряна, "за Украину будут решать Запад и Россия, грубо говоря, и когда они примут решение, что в Украине пора бы остановиться, — вот тогда это и остановится", сказал политик. Он подчеркнул, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести военные действия столько, сколько это будет необходимо. В общем, сколько Украина будет оставаться сырьевым придатком Запада — столько и будет продолжаться война."Пора определиться и понять, чего мы хотим. Мы хотим войны до последнего украинца, то есть тотального уничтожения нашей страны, или мы хотим суверенной, независимой, развивающейся страны? И мы должны об этом говорить", — сказал Дмитрук. Он добавил, что Запад не в состоянии был помочь Украине, но Зеленский выбрал войну в обмен на обещания считать его "супергероем". Украинцы, поддерживавшие Зеленского, должны осознать свою ошибку и должны перестать бояться, считает политик.Что ж, "до последнего украинца" на самом деле остаётся не так уж и далеко, если смотреть в масштабах десятилетий. На Украине задумались о будущей демографии страны.Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "РБК-Украина" рассказал, насколько снизится население Украины после завершения войны.Ситуация была плохой и раньше, "за 30 лет, то есть к началу 2022 года, нас (граждан Украины. — Ред.) стало меньше на 10 миллионов", отметил демограф, добавив, что "в мировом масштабе это безумный темп".Гладун сообщил, что по состоянию на 1 января 2024 года демографы оценивают численность населения на территории Украины в границах 1991 года в чуть более 35 миллионов, но, если считать без утраченных территорий, — "это может быть и 28–30 миллионов человек"."Знаете, нам все планы надо строить не на 52 миллиона и даже не на 42 миллиона человек. А признать и откровенно сказать, что у нас в стране после войны будет проживать примерно 30 миллионов человек", — считает демограф. По его словам, нельзя "строить планы с учётом того прошлого, которого у нас уже никогда не будет", надо будет "стартовать с новой отметки".Эксперт также отметил, сославшись на результаты опросов, что около 25% украинских беженцев (по разным оценкам, выехали около 5 миллионов человек) намерены остаться за границей, еще 30–40% опрошенных заявили, что собираются вернуться домой. Он призвал МИД Украины и общественные организации обратить внимание на тех украинцев за рубежом, которые еще не определились с решением.Впрочем, когда в Киеве говорят о времени "после войны", то нужно понимать, что никто не знает, когда наступит это "после". И после чего.Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV предположил, что принуждение к миру скоро может принять такие формы, как "бомбардировка Дрездена", это будет принуждение к миру путём повышения градуса недовольства населения (кто кого будет бомбить, он не уточнил).Но пока о мире говорить рано, ни о какой заморозке не может быть речи, пока Путин не выйдет на Запорожье и на Днепропетровск, заявил профессор, напомнив, что до границы Днепропетровской области передовым российским частям осталось пройти 12 км.Если после Покровска русские пойдут дальше, то готовиться нужно будет к самому худшему (для киевского режима. — Ред.), считает Василенко. Он добавил, что в конфликте гибнет много людей, а те, кто жив, готовятся к зиме — пока есть вода и есть газ, но как долго они будут? Какой ценой удастся пережить зиму?Профессор прокомментировал заявление генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, сказавшего, что фронт в Донбассе посыпался. По словам Василенко, сыплется фронт давно и будет сыпаться, поскольку русские изменили тактику — "мясных" штурмов нет, ВС РФ действуют небольшими группами хорошо подготовленных бойцов."Мы (ВСУ. — Ред.) пятимся героически, при этом теряя людей", — описал профессор ситуацию на фронте.Может ли Киев рассчитывать на действенную помощь Запада? Запад сегодня — это Рим эпохи упадка, а не-Запад как раз поднимается, поднимается на западных же ценностях, но ценностях столетней давности, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Он в эфире канала Politeka отметил, что, например, Китаю и Индии жизненно необходим экономический рост, иначе как прокормить огромное население? И вот БРИКС берёт самое лучшее из того, что было у Запада — экономический рост, конкуренцию, международное право (защита слабых), нуклеарную семью, религиозные ценности, культуру труда и пр.Вот и посмотрите, кто вырождается, а кто находится в стадии рождения, роста, сказал политолог. Он добавил, что тут возникает вопрос: а где сегодня правильная сторона истории? Кто несёт мир, а кто несёт войну, кто несёт процветание и прогресс, а кто несёт обнищание и регресс? Раньше это было понятно, лет 50 назад, а сейчас — нет, заявил Карасёв. По его словам, теперь модно стало приезжать на саммиты БРИКС, а это уже говорит о многом. И начинаешь думать, куда податься Украине после войны?Что касается демографии, то население Украины будет уменьшаться, отметил эксперт. Он пояснил: в стране много лишних людей, их и не нужно 50 миллионов при такой маленькой промышленности и при такой латифундистской структуре аграрного сектора, какие есть теперь на Украине. Так что "всё идёт по плану"...* Признан иноагентом в РФ.** Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Дмитрия Ковалевича "Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты"

https://ukraina.ru/20241030/1058448460.html

https://ukraina.ru/20241027/1058360239.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, демография, партия войны, вадим карасев, алексей гончаренко, владимир зеленский, брикс, запад, политика, экономика, эксперты