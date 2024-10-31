https://ukraina.ru/20241031/1058479868.html
"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну
"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну - 31.10.2024 Украина.ру
"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну
На Украине задумались, чему может научить грузинский опыт, есть ли в стране политики, способные этот опыт усвоить и сделать правильные выводы. И что будет, если нет
2024-10-31T05:19
2024-10-31T05:19
2024-10-31T09:02
эксклюзив
сво
украина
всу
демография
партия войны
вадим карасев
алексей гончаренко
владимир зеленский
брикс
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Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту* высказал мнение, что "украинские политики сегодня должны разделиться на два лагеря — те, кто поддерживают раскол страны, те, кто поддерживают войну, те, кто хотят воевать до последнего украинца… и те, кто жаждут мира, реального мира".Политик сказал об этом, комментируя итоги выборов в Грузии, куда немедленно выдвинулся представитель украинской партии войны — нардеп Алексей Гончаренко**, поехавший туда "выборивать демократию". Хотя как могут украинцы учить грузин проведению выборов, когда на Украине уже и президент нелегитимен давно, его срок закончился, а выборов нет.По словам Дмитрука, мы видим попытку реализации глобального плана превращения Украины, Грузии, а затем (как планировалось) и России в сырьевые придатки Запада. Однако, отметил нардеп, "этот глобальный план остановился на Украине", и сегодня страна "стала просто плацдармом для реализации чужих планов".В Грузии пока не получается, грузины выбирали между миром и войной, и они на примере Украины хорошо понимают, что может их ожидать.На Украине же происходит настоящий зеленый террор, но победа Трампа в США, возможно, позволит надеяться на изменения и на Украине. Субъектность утеряна, "за Украину будут решать Запад и Россия, грубо говоря, и когда они примут решение, что в Украине пора бы остановиться, — вот тогда это и остановится", сказал политик. Он подчеркнул, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести военные действия столько, сколько это будет необходимо. В общем, сколько Украина будет оставаться сырьевым придатком Запада — столько и будет продолжаться война."Пора определиться и понять, чего мы хотим. Мы хотим войны до последнего украинца, то есть тотального уничтожения нашей страны, или мы хотим суверенной, независимой, развивающейся страны? И мы должны об этом говорить", — сказал Дмитрук. Он добавил, что Запад не в состоянии был помочь Украине, но Зеленский выбрал войну в обмен на обещания считать его "супергероем". Украинцы, поддерживавшие Зеленского, должны осознать свою ошибку и должны перестать бояться, считает политик.Что ж, "до последнего украинца" на самом деле остаётся не так уж и далеко, если смотреть в масштабах десятилетий. На Украине задумались о будущей демографии страны.Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "РБК-Украина" рассказал, насколько снизится население Украины после завершения войны.Ситуация была плохой и раньше, "за 30 лет, то есть к началу 2022 года, нас (граждан Украины. — Ред.) стало меньше на 10 миллионов", отметил демограф, добавив, что "в мировом масштабе это безумный темп".Гладун сообщил, что по состоянию на 1 января 2024 года демографы оценивают численность населения на территории Украины в границах 1991 года в чуть более 35 миллионов, но, если считать без утраченных территорий, — "это может быть и 28–30 миллионов человек"."Знаете, нам все планы надо строить не на 52 миллиона и даже не на 42 миллиона человек. А признать и откровенно сказать, что у нас в стране после войны будет проживать примерно 30 миллионов человек", — считает демограф. По его словам, нельзя "строить планы с учётом того прошлого, которого у нас уже никогда не будет", надо будет "стартовать с новой отметки".Эксперт также отметил, сославшись на результаты опросов, что около 25% украинских беженцев (по разным оценкам, выехали около 5 миллионов человек) намерены остаться за границей, еще 30–40% опрошенных заявили, что собираются вернуться домой. Он призвал МИД Украины и общественные организации обратить внимание на тех украинцев за рубежом, которые еще не определились с решением.Впрочем, когда в Киеве говорят о времени "после войны", то нужно понимать, что никто не знает, когда наступит это "после". И после чего.Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV предположил, что принуждение к миру скоро может принять такие формы, как "бомбардировка Дрездена", это будет принуждение к миру путём повышения градуса недовольства населения (кто кого будет бомбить, он не уточнил).Но пока о мире говорить рано, ни о какой заморозке не может быть речи, пока Путин не выйдет на Запорожье и на Днепропетровск, заявил профессор, напомнив, что до границы Днепропетровской области передовым российским частям осталось пройти 12 км.Если после Покровска русские пойдут дальше, то готовиться нужно будет к самому худшему (для киевского режима. — Ред.), считает Василенко. Он добавил, что в конфликте гибнет много людей, а те, кто жив, готовятся к зиме — пока есть вода и есть газ, но как долго они будут? Какой ценой удастся пережить зиму?Профессор прокомментировал заявление генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, сказавшего, что фронт в Донбассе посыпался. По словам Василенко, сыплется фронт давно и будет сыпаться, поскольку русские изменили тактику — "мясных" штурмов нет, ВС РФ действуют небольшими группами хорошо подготовленных бойцов."Мы (ВСУ. — Ред.) пятимся героически, при этом теряя людей", — описал профессор ситуацию на фронте.Может ли Киев рассчитывать на действенную помощь Запада? Запад сегодня — это Рим эпохи упадка, а не-Запад как раз поднимается, поднимается на западных же ценностях, но ценностях столетней давности, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Он в эфире канала Politeka отметил, что, например, Китаю и Индии жизненно необходим экономический рост, иначе как прокормить огромное население? И вот БРИКС берёт самое лучшее из того, что было у Запада — экономический рост, конкуренцию, международное право (защита слабых), нуклеарную семью, религиозные ценности, культуру труда и пр.Вот и посмотрите, кто вырождается, а кто находится в стадии рождения, роста, сказал политолог. Он добавил, что тут возникает вопрос: а где сегодня правильная сторона истории? Кто несёт мир, а кто несёт войну, кто несёт процветание и прогресс, а кто несёт обнищание и регресс? Раньше это было понятно, лет 50 назад, а сейчас — нет, заявил Карасёв. По его словам, теперь модно стало приезжать на саммиты БРИКС, а это уже говорит о многом. И начинаешь думать, куда податься Украине после войны?Что касается демографии, то население Украины будет уменьшаться, отметил эксперт. Он пояснил: в стране много лишних людей, их и не нужно 50 миллионов при такой маленькой промышленности и при такой латифундистской структуре аграрного сектора, какие есть теперь на Украине. Так что "всё идёт по плану"...* Признан иноагентом в РФ.** Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Дмитрия Ковалевича "Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты"
https://ukraina.ru/20241030/1058448460.html
https://ukraina.ru/20241027/1058360239.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, украина, всу, демография, партия войны, вадим карасев, алексей гончаренко, владимир зеленский, брикс, запад, политика, экономика, эксперты
Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту* высказал мнение, что "украинские политики сегодня должны разделиться на два лагеря — те, кто поддерживают раскол страны, те, кто поддерживают войну, те, кто хотят воевать до последнего украинца… и те, кто жаждут мира, реального мира".
Политик сказал об этом, комментируя итоги выборов в Грузии, куда немедленно выдвинулся представитель украинской партии войны — нардеп Алексей Гончаренко**
, поехавший туда "выборивать демократию". Хотя как могут украинцы учить грузин проведению выборов, когда на Украине уже и президент нелегитимен давно, его срок закончился, а выборов нет.
По словам Дмитрука, мы видим попытку реализации глобального плана превращения Украины, Грузии, а затем (как планировалось) и России в сырьевые придатки Запада. Однако, отметил нардеп, "этот глобальный план остановился на Украине", и сегодня страна "стала просто плацдармом для реализации чужих планов".
В Грузии пока не получается, грузины выбирали между миром и войной, и они на примере Украины хорошо понимают, что может их ожидать.
На Украине же происходит настоящий зеленый террор, но победа Трампа в США, возможно, позволит надеяться на изменения и на Украине. Субъектность утеряна, "за Украину будут решать Запад и Россия, грубо говоря, и когда они примут решение, что в Украине пора бы остановиться, — вот тогда это и остановится", сказал политик. Он подчеркнул, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести военные действия столько, сколько это будет необходимо. В общем, сколько Украина будет оставаться сырьевым придатком Запада — столько и будет продолжаться война.
"Пора определиться и понять, чего мы хотим. Мы хотим войны до последнего украинца, то есть тотального уничтожения нашей страны, или мы хотим суверенной, независимой, развивающейся страны? И мы должны об этом говорить", — сказал Дмитрук. Он добавил, что Запад не в состоянии был помочь Украине, но Зеленский
выбрал войну в обмен на обещания считать его "супергероем". Украинцы, поддерживавшие Зеленского, должны осознать свою ошибку и должны перестать бояться, считает политик.
Что ж, "до последнего украинца" на самом деле остаётся не так уж и далеко, если смотреть в масштабах десятилетий. На Украине задумались о будущей демографии страны.
Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "РБК-Украина" рассказал, насколько снизится население Украины после завершения войны.
Ситуация была плохой и раньше, "за 30 лет, то есть к началу 2022 года, нас (граждан Украины. — Ред.) стало меньше на 10 миллионов", отметил демограф, добавив, что "в мировом масштабе это безумный темп".
Гладун сообщил, что по состоянию на 1 января 2024 года демографы оценивают численность населения на территории Украины в границах 1991 года в чуть более 35 миллионов, но, если считать без утраченных территорий, — "это может быть и 28–30 миллионов человек".
"Знаете, нам все планы надо строить не на 52 миллиона и даже не на 42 миллиона человек. А признать и откровенно сказать, что у нас в стране после войны будет проживать примерно 30 миллионов человек", — считает демограф. По его словам, нельзя "строить планы с учётом того прошлого, которого у нас уже никогда не будет", надо будет "стартовать с новой отметки".
Эксперт также отметил, сославшись на результаты опросов, что около 25% украинских беженцев (по разным оценкам, выехали около 5 миллионов человек) намерены остаться за границей, еще 30–40% опрошенных заявили, что собираются вернуться домой. Он призвал МИД Украины и общественные организации обратить внимание на тех украинцев за рубежом, которые еще не определились с решением.
Впрочем, когда в Киеве говорят о времени "после войны", то нужно понимать, что никто не знает, когда наступит это "после". И после чего.
Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко
в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV предположил, что принуждение к миру скоро может принять такие формы, как "бомбардировка Дрездена", это будет принуждение к миру путём повышения градуса недовольства населения (кто кого будет бомбить, он не уточнил).
Но пока о мире говорить рано, ни о какой заморозке не может быть речи, пока Путин
не выйдет на Запорожье и на Днепропетровск, заявил профессор, напомнив, что до границы Днепропетровской области передовым российским частям осталось пройти 12 км.
Если после Покровска русские пойдут дальше, то готовиться нужно будет к самому худшему (для киевского режима. — Ред.), считает Василенко. Он добавил, что в конфликте гибнет много людей, а те, кто жив, готовятся к зиме — пока есть вода и есть газ, но как долго они будут? Какой ценой удастся пережить зиму?
Профессор прокомментировал заявление генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко
, сказавшего, что фронт в Донбассе посыпался
. По словам Василенко, сыплется фронт давно и будет сыпаться, поскольку русские изменили тактику — "мясных" штурмов нет, ВС РФ действуют небольшими группами хорошо подготовленных бойцов.
"Мы (ВСУ. — Ред.) пятимся героически, при этом теряя людей", — описал профессор ситуацию на фронте.
Может ли Киев рассчитывать на действенную помощь Запада? Запад сегодня — это Рим эпохи упадка, а не-Запад как раз поднимается, поднимается на западных же ценностях, но ценностях столетней давности, считает украинский политолог Вадим Карасёв
. Он в эфире канала Politeka отметил, что, например, Китаю и Индии жизненно необходим экономический рост, иначе как прокормить огромное население? И вот БРИКС берёт самое лучшее из того, что было у Запада — экономический рост, конкуренцию, международное право (защита слабых), нуклеарную семью, религиозные ценности, культуру труда и пр.
Вот и посмотрите, кто вырождается, а кто находится в стадии рождения, роста, сказал политолог. Он добавил, что тут возникает вопрос: а где сегодня правильная сторона истории? Кто несёт мир, а кто несёт войну, кто несёт процветание и прогресс, а кто несёт обнищание и регресс? Раньше это было понятно, лет 50 назад, а сейчас — нет, заявил Карасёв. По его словам, теперь модно стало приезжать на саммиты БРИКС, а это уже говорит о многом. И начинаешь думать, куда податься Украине после войны?
Что касается демографии, то население Украины будет уменьшаться, отметил эксперт. Он пояснил: в стране много лишних людей, их и не нужно 50 миллионов при такой маленькой промышленности и при такой латифундистской структуре аграрного сектора, какие есть теперь на Украине. Так что "всё идёт по плану"...
* Признан иноагентом в РФ.
** Признан террористом и экстремистом в РФ.