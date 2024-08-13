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В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр

В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр - 13.08.2024 Украина.ру

В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр

Правоохранители Евросоюза совместно с коллегами из Молдавии и Украины ликвидировали международный мошеннический колл-центр. Среди арестованных есть и украинские граждане, сообщила 13 августа Нацполиция Украины

2024-08-13T13:01

2024-08-13T13:01

2024-08-13T14:24

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"В мошеннических колл-центрах работало около 400 наемных работников. Согласно разработанной мошеннической схеме, функционировавшей с 2021 года, аферисты через объявления в интернете предлагали пострадавшим, преимущественно гражданам Румынии, сделать инвестиции с обещанием безопасного и быстрого заработка", - сказано в официальном сообщении.На территории Молдавии задержано 12 членов этой ОПГ. По молдавским законам им грозит до 15 лет лишения свободы.По информации украинских полицейских, двое задержанных граждан Украины причастны к организации масштабной международной мошеннической схемы. Они с подельниками обеспечивали работу четырёх колл-центров со штатом около 400 человек, действовавших на территории нескольких молдавских городов.Сначала мошенники предлагали сделать небольшие "инвестиции". В регистрационной форме обманываемые "инвесторы" указывали личные данные. Затем аферисты предлагали установить мобильные приложения, позволявшие участникам преступной группы получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводить с них деньги. Так же мошенники поступали с учётными записями жертв, открытыми на платформах виртуальных валют. При отказе жертв продолжать "инвестиции" к ним применялись различные угрозы.Правоохранители провели около 70 обысков на территории нескольких стран - в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам проживания и автомобилях фигурантов — 9 из них на Украине. При этом в Киеве изъяты компьютеры, средства связи и деньги."В настоящее время в Румынии "схема" расследуется в 120 уголовных производствах на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1 200 000 евро", - проинформировали полицейские.Автор Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассматривал проблему в публикации Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

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новости, украина, молдавия, румыния, ес, нацполиция, опг, мошенники, мошенничество, криминал, полиция