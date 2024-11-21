https://ukraina.ru/20241121/1059091339.html

Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО

Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО - 21.11.2024 Украина.ру

Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО

Впервые с мая 2022 года Россия заняла первое место по объему закупленного у нее голубого топлива странами Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Евростата

2024-11-21T11:42

2024-11-21T11:42

2024-11-21T11:42

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Согласно этим данным, в прошедшем сентябре европейские компании закупили российского газа на 1,4 миллиарда евро. Из которых 40% пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), 60% - на трубопроводный. Таким образом общая доля России среди поставщиков газа в ЕС выросла до 23,74% против 16,54% в августе.Также в топ-5 поставщиков газа в ЕС попали:Долгое время коллективный Запад пытался отказаться от российских ресурсов, включив их в санкционные списки. Однако раз от раза оказывалось, что сделать это довольно непросто учитывая существующие контракты и острую нужду Европы в том же газе.Так, ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен посмотрела статистику о том, сколько ее страна потребила российского СПГ с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, и пришла в ужас. Оказалось, что это был рекордный объем 5,17 миллиона тонн.Тогда бельгийский министр призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей очевидно не справляются.Несколько дней назад Австрия решила заполучить российский газ обманным путем, местная нефтегазовая компания OMV потребовала зачесть в счет действующего с "Газпромом" контракта 230 миллионов евро, которые ОMV выиграла в арбитражном суде.Тогда "Газпром" приостановил поставки газа в Австрию, а эксперты отметили, что это событие с большой долей вероятности станет причиной нового витка роста цен на газ во всей Европе.В конце октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" отметил, что покупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает."Что ж, это их право - пусть покупают более дорогой ресурс", - сказал Путин.Он отметил, что изменения в газовой отрасли России начались не только из-за переключения экспорта с запада на восток, но и из-за повышения поставок на внутренний рынок, в том числе по масштабной программе газификации.Глава государства подчеркнул, что этот процесс уже идет и поручил подготовить 10-летний план по развитию газовой отрасли, куда войдет увеличение объемов переработки газа внутри страны, а еще - масштабные планы по газификации российской глубинки.Российский лидер добавил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Подробнее по теме читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях.

https://ukraina.ru/20241119/1059019739.html

https://ukraina.ru/20240926/1057705527.html

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новости, россия, запад, европа, владимир путин, ес, газпром, брикс, газ