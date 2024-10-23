Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса - 23.10.2024 Украина.ру
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Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса
Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса - 23.10.2024 Украина.ру
Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил заняться вопросом экстрадиции экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. С таким предложением он выступил 23 октября в ходе правительственного часа "О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг"
2024-10-23T15:21
2024-10-23T15:21
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россия
вячеслав володин
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госдума
энергетика
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"А что касается теплогенерации, там у нас, понятно, реформа привела к тому, что это всё у частников. А затем что происходит? Пытаемся сохранить тех, кто дорогую электроэнергию поставляет на рынок… Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали, вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности. Что нарастили? Государство, да. В атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, гидроэнергетика. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", - призвал Володин.Он отметил, что самая дешевая электроэнергия сейчас в гидроэнергетике, в атомной энергетике.Чубайс работал председателем правления корпорации "Роснано" с 2008 по 2020 годы. Под его руководством прошла реформа энергетической отрасли: сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частным компаниям.Весной 2022 года Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с СВО. Президент РФ Владимир Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.Подробнее о проблемах "Роснано" - в материале Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, энергетика
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, энергетика

Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса

15:21 23.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил заняться вопросом экстрадиции экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. С таким предложением он выступил 23 октября в ходе правительственного часа "О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг"
"А что касается теплогенерации, там у нас, понятно, реформа привела к тому, что это всё у частников. А затем что происходит? Пытаемся сохранить тех, кто дорогую электроэнергию поставляет на рынок… Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали, вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности. Что нарастили? Государство, да. В атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, гидроэнергетика. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", - призвал Володин.
Он отметил, что самая дешевая электроэнергия сейчас в гидроэнергетике, в атомной энергетике.
"Мы всё это тоже, понятно, усредняем, но только забываем, у нас гидроэнергетика государству принадлежит, практически вся, не вся, но есть у нас некоторые станции, которые были приватизированы. Если брать атомные, тоже государству принадлежит", - подчеркнул председатель ГД.
Чубайс работал председателем правления корпорации "Роснано" с 2008 по 2020 годы.
Под его руководством прошла реформа энергетической отрасли: сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частным компаниям.
Весной 2022 года Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с СВО. Президент РФ Владимир Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
Подробнее о проблемах "Роснано" - в материале Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся на сайте Украина.ру.
 
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