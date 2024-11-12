https://ukraina.ru/20241112/1058807621.html

Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора

Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора - 12.11.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора

Спустя три года СВО понятно, что для взятия Киева нам даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Об этом сам президент сказал, что для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить

2024-11-12T05:50

2024-11-12T05:50

2024-11-12T05:50

интервью

вооруженные силы украины

киев

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дроны

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Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно его освободим. Но когда – не знаю, размышляет военный обозреватель и волонтер Алексей Живов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, в последнее время в СМИ появились сразу несколько публикаций об отводе украинских войск из Курской области. Давайте без шапкозакидательства разберемся, не слишком ли поздно киевский режим спохватился, учитывая, что для противника сейчас наметились котлы сразу в трех точках?- Я к таким заявлениям со стороны противника всерьез не отношусь, потому что их достоверность весьма сомнительна. Украина может специально заявить о выводе войск, чтобы потом завести туда еще несколько бригад. Но в целом для противника ничего хорошего там не происходит. Враг несет тяжелые потери, мы их выдавливаем все дальше и дальше к границе. Надеюсь, что и в Сумской области мы начнем делать санитарную зону, о которой еще год назад говорил президент.В целом я оцениваю боеспособность ВСУ как довольно высокую. Я же вижу, как они зубами цепляются за Торецк и Часов Яр. У противника там такая плотность обороны, что наши штурмовики ее выгрызают со скоростью 100 метров в день. Да, у нас есть локальный прорыв на Южно-Донецком направлении, но мы пока не можем говорить, что враг даже там перестал сопротивляться.Где-то они провалились, но потом подтянули резервы, выстроили оборону и замедлили наше продвижение. По Курскому направлению тоже есть информация, что противник там еще не задействовал все резервы.Вообще есть две оценки общей численности украинских войск. Одна – из теории заговора, что у них в Карпатах прячется 100-тысячная армия. Вторая – более реальная, которая основывается на объективной информации.Во-первых, якобы порядка 20 тысяч военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4-5 бригад), не были еще введены в бой.Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных военнослужащих.И если сложить эти 20 тысяч и 75 тысяч, мы получим ту самую 100-тысячную армию из теории заговора (смеется).Короче говоря, Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала – отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому нам в своих оценках надо быть предельно осторожными.Выведет киевский режим войска из Курской области? Замечательно. Это было бы логично для них. Им пора, как говорят в бизнесе, фиксировать убытки или "резать лося". Это когда ты вложился во что-то, но твои акции продолжают падать, и перед тобой стоит выбор: забрать 50% от оставшихся денег или потерять всё.Именно перед таким выбором сейчас стоят ВСУ: либо выводить войска из Курской области, либо потерять всю эту группировку. Потому что истребляем мы ее очень динамично. Слава нашим доблестным воинам!- Насколько с приходом холодов изменится применение дронов обеими сторонами? Ведь в мороз быстрее разряжаются аккумуляторные батареи. Да и электроника работает куда хуже.- В Новороссии морозов как таковых нет. Когда недавно в Москве шел снег, в Мариуполе было +12. В основном в зимний период в Новороссии температура колеблется от 0 до +2. Да, аккумулятор работает хуже. Да, могут быть сбои в работе электронных устройств. Но я не думаю, что погода серьезно повлияет на работу дронов.Вообще обе стороны за два года СВО адаптировались ко многому. В том числе к раскисшим дорогам. Когда все пишут, что "там пошли дожди, сям пошли дожди", земля в основном более-менее сухая. Ну прошел дождь, ну размыл он чернозем, а за пару дней он подсох или подморозило его.То есть погода повлияет на ход боевых действий только в том случае, если там неделями будут проливные дожди. Тогда по дорогам действительно можно будет двигаться только на мотоциклах и багги.А на работу дронов будут влиять чисто технические факторы. Насыщенность РЭБом, наличие спутников, наличие самолетов-разведчиков. Дальность ударов дронами постоянно растет. Если раньше на расстоянии в 20 километров от ЛБС ты мог спокойно сидеть в ресторане, то сейчас дрон на таком же расстоянии может угодить в твой автомобиль.Это серьезная проблема, которую обе стороны пытаются решить в меру своих возможностей.Мы тоже не стоим на месте. У нас появились дроны на леске. Мы подкарауливаем противника на большой дистанции, перелетаем все РЭБы и бьем.- Недавно исполнился 81 год со дня освобождения Киева в годы Великой Отечественной войны. Насколько в условиях СВО нам будет тяжело штурмовать правый берег Днепра? Когда мы все же напомним Украине об этом празднике?- Сейчас для освобождения Киева нам нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек. Чтобы наверняка.Киев времен Великой Отечественной войны с 500 тысячным населением и киевская агломерация сейчас (туда же понабилась половина население нынешней Украины) – это два разных Киева. А той группировки, которая подошла к Киеву в начале СВО, было катастрофически мало, чтобы выполнить поставленные задачи.Многие до сих пор считает, что в 2022 году мы ушли из-под Киева из-за договорняка или "жеста доброй воли". Но так могут говорить только те люди, которые не были под Киевом в 2022 году. Тогда наша группировка, снабжаемая через узкое бутылочное горлышко простреливаемых дорог, на зубах и на характере подошла к городу и героически начала его штурмовать. При определенных обстоятельствах она могла его даже взять.Поэтому подобные разговоры дискредитируют нашу армию.Спустя три года СВО понятно, что для взятия Киева нам даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Об этом сам президент сказал, что для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить.Провести боевое слаживание 500 тысяч человек (десять армий) – это серьезная работа. Мы с такой работой со времен Великой Отечественной войны не сталкивались.Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно его освободим. Но когда – не знаю.О других аспектах СВО - в интервью Евгения Линина: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20241109/1058755764.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, вооруженные силы украины, киев, украина, курская область, ес, алексей живов, сво, донбасс, дроны, великая отечественная война