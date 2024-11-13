Украинцы перестали поддерживать ВСУ деньгами - Блумберг - 13.11.2024 Украина.ру
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Украинцы перестали поддерживать ВСУ деньгами - Блумберг
Украинцы перестали поддерживать ВСУ деньгами - Блумберг - 13.11.2024 Украина.ру
Украинцы перестали поддерживать ВСУ деньгами - Блумберг
Жители Украины стали передавать намного меньше денег на нужды Вооруженных сил страны, суммы пожертвований в некоторые организации снизились в 10 раз, передает агентство Блумберг
2024-11-13T10:57
2024-11-13T10:57
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"Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает на фоне того, как пострадавший от конфликта народ с осторожностью относится к будущему после переизбрания Дональда Трампа (президентом США)... Граждане Украины стали более экономными в вопросе финансирования конфликта", - говорится в материале.Украинский волонтер Сергей Притула пожаловался, что его фонду нужно в этом году работать по меньшей мере в три раза больше, чтобы получить средства как в прошлые годы. Его организация столкнулась со снижением пожертвований примерно в пять раз, другие фонды сообщают о больших потерях.Агентство отмечает, что настроения украинцев меняются в том числе из-за неподдерживаемого многими ужесточения мобилизации, экономических проблем граждан, отключений электричества и усталости от конфликта.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.О провалах ВСУ - в материале Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, курахово, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Курахово, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Украинцы перестали поддерживать ВСУ деньгами - Блумберг

10:57 13.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Жители Украины стали передавать намного меньше денег на нужды Вооруженных сил страны, суммы пожертвований в некоторые организации снизились в 10 раз, передает агентство Блумберг
"Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает на фоне того, как пострадавший от конфликта народ с осторожностью относится к будущему после переизбрания Дональда Трампа (президентом США)... Граждане Украины стали более экономными в вопросе финансирования конфликта", - говорится в материале.
Украинский волонтер Сергей Притула пожаловался, что его фонду нужно в этом году работать по меньшей мере в три раза больше, чтобы получить средства как в прошлые годы. Его организация столкнулась со снижением пожертвований примерно в пять раз, другие фонды сообщают о больших потерях.
Агентство отмечает, что настроения украинцев меняются в том числе из-за неподдерживаемого многими ужесточения мобилизации, экономических проблем граждан, отключений электричества и усталости от конфликта.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
О провалах ВСУ - в материале Украинские военные готовы отступить в Курахово - Financial Times на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАКураховоВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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