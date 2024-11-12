https://ukraina.ru/20241112/1058840939.html
"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве
"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве - 12.11.2024 Украина.ру
"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве
Чувства страха и надежды -- вот что сегодня определяет политическую жизнь в Украине после того, как прозвучало заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России о том, что в госдепе США прорабатывают проведение выборов в Украине в 2025 году.
2024-11-12T17:10
2024-11-12T17:10
2024-11-12T17:10
мнения
владимир зеленский
украина
запад
сша
дональд трамп
евгений шевченко
служба внешней разведки
сизо
"азов"
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058827780_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9f5703182f2df018656a479a7c67d4b0.jpg.webp
СВР уверена, что выборы нужны американцам для устранения "зарвавшегося", но просроченного недопрезидента страны Владимира Зеленского, который по-прежнему продолжает рулить страной, которая после 5 ноября 2024 года медленно, но уверенно на полном серьезе превращается в шутливо-потешный, но кровавый "Трампункт". То есть в недогосударство, которое полностью зависит от победителя президентской гонки в США Дональда Трампа."В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", — говорят в СВР. А Трамп с этим, походу, заочно тоже согласен.И именно Трампа в Украине все боятся и одновременно на него же и надеются. И именно поэтому оба главенствующие чувства только кажутся призрачными и иллюзорными, а на самом деле они далеко не иррациональны, ибо вполне реально и ощутимо делают жизнь в Украине неустойчивой и нестабильной. Привносят в нее нестабильность и хаос. Потому что и источник страха, и объект надежды зависят не от Украины, которая пыжится жить по принципу "ничего об Украине без Украины", а от Трампа – как он скажет, так и будет.Прикажет так называемым украинским элитам вываляться в дерьме и перьях для хорового пения "Щэ не вмэрла…" на улицах городов и весей -- исполнят на ура. Повелит идти на выборы и менять просроченного политического недомерка – побегут аж бегом. Но что ждет эти элиты после выполнения обеих хотелок "Большого белого хозяина", они не знают – печенюшки и коржики поощрения могут и не выдать.Страх вызван тем, что США при Трампе могут отказаться от военно-финансовой помощи украинскому режиму, а Европа сама не вытянет это "благое" дело в прежних объемах. А все дело ведь в том, что вся жизнь современной Украины, уже давно превращенной в банкрота, зависит от этих подачек. Не дадут денег – "нерушимый бастион демократии на Днепре" рухнет, как хата среднестатистического укра, патриота и прозападника, выстроенная вместо фундамента на расово правильных биоотходах.Но беда-то нынешней Украины в том, что даже если ей дадут денег, то ей все равно конец. Потому что деньги дают на войну, в которой она выиграть не может. И не сможет, даже если все патриоты с Зеленским включительно выроют по ямке, крикнут туда заклинания и по десять раз дружно споют гимн или завоют "Плынэ кача…" -- дурацкую заунывную песенку про уточку, которая плавает в честь погибших погромщиков и садистов из ОУН-УПА*.Трагедия современной Украины в том, что, во-первых, война для нее – это одновременно и путь к погибели, и способ правящего неонацистского режима удержаться во власти. Только воюя с Россией, неонацисты и Зеленский могут доказывать своим хозяевам и спонсорам на Западе, что они еще на что-то годны и нужны. И только на войну Запад и давал деньги и оружие в огромных количествах.Однако, во-вторых, сейчас Запад, особенно США после победы Трампа, требуют от Зеленского и его кровавых зелебобиков переговоров о мире или хотя бы перемирии. Запад хочет остановить колесницу войны, потому что не тянет в полной мере расходы на нее и понимает, что победы не видать.Но возницы телеги – Зеленский и компания – всем своим гнилым естеством чуют, что если она остановится, то они нужны Западу, как зайцу стоп-сигнал, а значит, их будут менять и гнать взашей.А им не хочется. В воюющей Украине у них, как говорится, лежбище и любовь с интересом. Только в Украине в состоянии войны они уходят от ответственности за преступления против человечности. И только там они разворовывают помощь себе на карман. Да, под откаты и согласованным с американцами схемам разворовывают, но все равно и у них в мошне куш оседает немалый.А Украине, повторяю, кирдык по-любому: безе помощи она загибается точно так же как и с помощью. В первом случае – мирно, во втором – на поле боя.И то, и другое – страшно. А что этот страх делает, видно по самому Зеленскому. Он действительно зарвался и неадекватен. Он уже бросается на своих хозяев, норовит куснуть руку дающую, мнит себя равным им дерзит, и, как говорится, со своей манией величия плюет на их манию преследования – отказывается выполнять пожелания Запада. А чего стоит его крик о том, что Запад должен отдать ему 300 млрд евроденег, которые были незаконно отжаты у России! Да за меньшие суммы на Западе воробья в поле загоняют и в храме воздух испортят. А тут появляется какой-то штымп и норовит сам денежку присвоить и пощипать.Ну, а поскольку сам Зеленский очень мало что уже понимает, то его и будут менять. Он совершенно не подходит к делу мира. И потому что война – его мать родна. И потому, что в России с ним может говорить разве что такой же неадекватный актер Алексей Панин без трусов. Но Панин-то сейчас в США, значит, и этот диковинный вариант "актер скорее поймет актера" отпадает.Менять Зеленского действительно можно несколькими методами. Западу можно просто прихлопнуть его башкой об стол. Можно канделябром оглоушить. Можно подушкой придушить. Но на Западе-то обретаются, как известно, записные демократы, значит, будут менять через выборы, привычно задействуя бедную демократию, как грязную ширму для чистки политического стульчака в Украине.А вот готовность делать это уже в будущем году и вызвала у украинских эрзац-элит надежду на то, что именно кто-то из них займет место просроченного недофюрера. Дескать, свято место не бывает пусто даже такое, как в Украине, и можно на освободившемся после Зеленского кресле угнездиться самому и малеха порулить. Себе на славу и, разумеется, на карман. Под видом спасения Украины, естественно.Если только Запад под влиянием Трампа выберет не войну, а мир, то в Украине для новых властей однозначно не подходят агрессивные и воинственные патриоты и неонацисты. Всех мастей и оттенков. От старой партии "Свобода" бывшего фронтмена евромайдана Олега Тягнибока до всех этих новоявленных и серьезно запачканных кровью структур полка "Азов"*, "Правый сектор"* каких-то карательных добробатов и т. д. и т. п. Эти по-прежнему будут орать "Украина понад усэ" и "Гэть вид Москвы" и портить всю миротворческую малину. Ведь именно с Россией Трамп собирается беседовать и замирятьсяОднако сегодня позиции Зеленского многим уже сейчас кажутся такими слабыми, что нардеп Евгений Шевченко крайне осмелел и на Зеленского с его любимой политической "женой" – главой ОПУ Андреем Ермаком попер буром. Предложил обоим убираться восвояси, ибо страна, мол, "важнее личных амбиций".Почему? Да потому, что все такие, как Шевченко и ему подобные, надеются, что именно на них остановят взгляд Трамп и трамписты, когда будут искать в Украину новую "любимую жену".А ею хотят стать и экс-президент Петр Порошенко сотоварищи. И такие же вечно вчерашние, пребывающие уже в отстое и на свалке истории из Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). И точно такие же политструктуры, которые не очень сильно испачканы политиканством и кровью войны из числа майданных демократов. Типа группы экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, создавшего Зеленского, но вызвавшего у него судороги ревности. Или других грантоедческих партий, удаленных с первых ролей по той причине, что всего на всех не хватает.Могут подтянуться региональные элиты, сбитые под эгидой киевского мэра Виталия Кличко, который фрондирует и оппонирует режиму Зеленского, объединяя и как бы курируя органы местного самоуправления.Не исключено, что могут "выстрелить" какие-то новые проекты, организованные на остатки средств недобитых олигархов во главе с Ринатом Ахметовым или любимчиком мировых соросят Виктором Пинчуком.Для создания видимости отката к прошлому и типа успокоения издерганной экспериментами по украинизации и насаждению оголтелой русофобии общественности могут вытащить их политического нафталина предателей из бывших "регионалов" свергнутого президента Виктора Януковича и перелицованных в предательски-соглашательскую партию "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которая потом под чутким руководством обер-предателей Юрия Бойко и Сергея Левочкина скатилась вообще к полному и дурно пахнущему политическому непотребству, точно так же сегодня просроченному, как и Зеленский. Но сейчас и они могут сгодиться для камуфляжа перемен, ибо они тихи и покорны, а клейма на них ставить уже негде.СВР утверждает, что выдвижение кандидатов на выборах также не просто будут согласовывать с госдепом США, но сегодня среди финансируемых Западом украинских активистов обсуждают также вопрос о создании новой проамериканской партии на Украине. Так называемой "группы Трампа". Что-то типа того, что было при экс-нардепе Андрее Деркаче, который в 2020 году возглавил антикоррупционный поход против будущего президента США Джо Байдена и его сына Хантера, которые за годы до этого очень неслабо, но очень незаконно прибарахлились в Украине, коррупционируя всех подряд, но больше всего тогдашнего президента Петра Порошенко.Но Трамп тогда проиграл, а Байден стал президентом и окончательно развратил Украину, и "группу Трампа" разогнали. Деркач уехал из Украины и стал российским сенатором, а его ближайший соратник нардеп Александр Дубинский сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению во всех страшных грехах. Но при желании его вполне можно "реанимировать", чтобы вволю "выспаться" на Зеленском и зелебобиках, отправив их на помойку истории или в СИЗО.В эту "группу Трампа" могут войти все, кто сегодня недоволен Зеленским и кто не очень запачкан сотрудничеством с этим персонажем и не очень вовлечен в его кровавые делишки. Подойдут и кривые, и больные, и дурные, и здоровые -- лишь бы только были они типа "за мир по Трампу". И можно быть уверенным, что если такие персонажи понадобятся, то американские политтехнологи расстараются.А Трамп уже и готовится к сотрудничеству с режимом Зеленского но без самого Зеленского. Financial Times уже написала, что Трампа заинтересовали пункты в так называемом "плане победы" Зеленского, с которым тот носился по Западу, как дурень с писаной торбой. "Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими", — говорится в статье в газете. И начало сотрудничеству может быть положено, когда все подсчитают и обкашляют.Но одно хорошо: Россия об этих планах знает. И это от нее зависит ход СВО, который все и решит так, как нужно Москве, а не Киеву или Вашингтону.*Организации признанные экстремисткими и террористическими, чья деятельность запрещена в РФО ситуации в Украине читайте в статье Михаила Павлива "Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
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мнения, владимир зеленский, украина, запад, сша, дональд трамп, евгений шевченко, служба внешней разведки , сизо, "азов"
СВР уверена, что выборы нужны американцам для устранения "зарвавшегося", но просроченного недопрезидента страны Владимира Зеленского
, который по-прежнему продолжает рулить страной, которая после 5 ноября 2024 года медленно, но уверенно на полном серьезе превращается в шутливо-потешный, но кровавый "Трампункт". То есть в недогосударство, которое полностью зависит от победителя президентской гонки в США Дональда Трампа
.
"В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне
рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", — говорят в СВР. А Трамп с этим, походу, заочно тоже согласен.
И именно Трампа в Украине все боятся и одновременно на него же и надеются. И именно поэтому оба главенствующие чувства только кажутся призрачными и иллюзорными, а на самом деле они далеко не иррациональны, ибо вполне реально и ощутимо делают жизнь в Украине неустойчивой и нестабильной. Привносят в нее нестабильность и хаос. Потому что и источник страха, и объект надежды зависят не от Украины, которая пыжится жить по принципу "ничего об Украине без Украины", а от Трампа – как он скажет, так и будет.
Прикажет так называемым украинским элитам вываляться в дерьме и перьях для хорового пения "Щэ не вмэрла…" на улицах городов и весей -- исполнят на ура. Повелит идти на выборы и менять просроченного политического недомерка – побегут аж бегом. Но что ждет эти элиты после выполнения обеих хотелок "Большого белого хозяина", они не знают – печенюшки и коржики поощрения могут и не выдать.
Страх вызван тем, что США при Трампе могут отказаться от военно-финансовой помощи украинскому режиму, а Европа
сама не вытянет это "благое" дело в прежних объемах. А все дело ведь в том, что вся жизнь современной Украины, уже давно превращенной в банкрота, зависит от этих подачек. Не дадут денег – "нерушимый бастион демократии на Днепре" рухнет, как хата среднестатистического укра, патриота и прозападника, выстроенная вместо фундамента на расово правильных биоотходах.
Но беда-то нынешней Украины в том, что даже если ей дадут денег, то ей все равно конец. Потому что деньги дают на войну, в которой она выиграть не может. И не сможет, даже если все патриоты с Зеленским включительно выроют по ямке, крикнут туда заклинания и по десять раз дружно споют гимн или завоют "Плынэ кача…" -- дурацкую заунывную песенку про уточку, которая плавает в честь погибших погромщиков и садистов из ОУН-УПА*.
Трагедия современной Украины в том, что, во-первых, война для нее – это одновременно и путь к погибели, и способ правящего неонацистского режима удержаться во власти. Только воюя с Россией, неонацисты и Зеленский могут доказывать своим хозяевам и спонсорам на Западе
, что они еще на что-то годны и нужны. И только на войну Запад и давал деньги и оружие в огромных количествах.
Однако, во-вторых, сейчас Запад, особенно США после победы Трампа, требуют от Зеленского и его кровавых зелебобиков переговоров о мире или хотя бы перемирии. Запад хочет остановить колесницу войны, потому что не тянет в полной мере расходы на нее и понимает, что победы не видать.
Но возницы телеги – Зеленский и компания – всем своим гнилым естеством чуют, что если она остановится, то они нужны Западу, как зайцу стоп-сигнал, а значит, их будут менять и гнать взашей.
А им не хочется. В воюющей Украине у них, как говорится, лежбище и любовь с интересом. Только в Украине в состоянии войны они уходят от ответственности за преступления против человечности. И только там они разворовывают помощь себе на карман. Да, под откаты и согласованным с американцами схемам разворовывают, но все равно и у них в мошне куш оседает немалый.
А Украине, повторяю, кирдык по-любому: безе помощи она загибается точно так же как и с помощью. В первом случае – мирно, во втором – на поле боя.
И то, и другое – страшно. А что этот страх делает, видно по самому Зеленскому. Он действительно зарвался и неадекватен. Он уже бросается на своих хозяев, норовит куснуть руку дающую, мнит себя равным им дерзит, и, как говорится, со своей манией величия плюет на их манию преследования – отказывается выполнять пожелания Запада. А чего стоит его крик о том, что Запад должен отдать ему 300 млрд евроденег, которые были незаконно отжаты у России! Да за меньшие суммы на Западе воробья в поле загоняют и в храме воздух испортят. А тут появляется какой-то штымп и норовит сам денежку присвоить и пощипать.
Ну, а поскольку сам Зеленский очень мало что уже понимает, то его и будут менять. Он совершенно не подходит к делу мира. И потому что война – его мать родна. И потому, что в России с ним может говорить разве что такой же неадекватный актер Алексей Панин без трусов. Но Панин-то сейчас в США, значит, и этот диковинный вариант "актер скорее поймет актера" отпадает.
Менять Зеленского действительно можно несколькими методами. Западу можно просто прихлопнуть его башкой об стол. Можно канделябром оглоушить. Можно подушкой придушить. Но на Западе-то обретаются, как известно, записные демократы, значит, будут менять через выборы, привычно задействуя бедную демократию, как грязную ширму для чистки политического стульчака в Украине.
А вот готовность делать это уже в будущем году и вызвала у украинских эрзац-элит надежду на то, что именно кто-то из них займет место просроченного недофюрера. Дескать, свято место не бывает пусто даже такое, как в Украине, и можно на освободившемся после Зеленского кресле угнездиться самому и малеха порулить. Себе на славу и, разумеется, на карман. Под видом спасения Украины, естественно.
Если только Запад под влиянием Трампа выберет не войну, а мир, то в Украине для новых властей однозначно не подходят агрессивные и воинственные патриоты и неонацисты. Всех мастей и оттенков. От старой партии "Свобода" бывшего фронтмена евромайдана Олега Тягнибока
до всех этих новоявленных и серьезно запачканных кровью структур полка "Азов
"*, "Правый сектор
"* каких-то карательных добробатов и т. д. и т. п. Эти по-прежнему будут орать "Украина понад усэ" и "Гэть вид Москвы" и портить всю миротворческую малину. Ведь именно с Россией Трамп собирается беседовать и замиряться
Однако сегодня позиции Зеленского многим уже сейчас кажутся такими слабыми, что нардеп Евгений Шевченко
крайне осмелел и на Зеленского с его любимой политической "женой" – главой ОПУ Андреем Ермаком
попер буром. Предложил обоим убираться восвояси, ибо страна, мол, "важнее личных амбиций".
Почему? Да потому, что все такие, как Шевченко и ему подобные, надеются, что именно на них остановят взгляд Трамп и трамписты, когда будут искать в Украину новую "любимую жену".
А ею хотят стать и экс-президент Петр Порошенко
сотоварищи. И такие же вечно вчерашние, пребывающие уже в отстое и на свалке истории из Блока Юлии Тимошенко
(БЮТ). И точно такие же политструктуры, которые не очень сильно испачканы политиканством и кровью войны из числа майданных демократов. Типа группы экс-спикера Верховной Рады
Дмитрия Разумкова, создавшего Зеленского, но вызвавшего у него судороги ревности. Или других грантоедческих партий, удаленных с первых ролей по той причине, что всего на всех не хватает.
Могут подтянуться региональные элиты, сбитые под эгидой киевского мэра Виталия Кличко
, который фрондирует и оппонирует режиму Зеленского, объединяя и как бы курируя органы местного самоуправления.
Не исключено, что могут "выстрелить" какие-то новые проекты, организованные на остатки средств недобитых олигархов во главе с Ринатом Ахметовым
или любимчиком мировых соросят Виктором Пинчуком
.
Для создания видимости отката к прошлому и типа успокоения издерганной экспериментами по украинизации и насаждению оголтелой русофобии общественности могут вытащить их политического нафталина предателей из бывших "регионалов" свергнутого президента Виктора Януковича
и перелицованных в предательски-соглашательскую партию "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которая потом под чутким руководством обер-предателей Юрия Бойко
и Сергея Левочкина
скатилась вообще к полному и дурно пахнущему политическому непотребству, точно так же сегодня просроченному, как и Зеленский. Но сейчас и они могут сгодиться для камуфляжа перемен, ибо они тихи и покорны, а клейма на них ставить уже негде.
СВР утверждает, что выдвижение кандидатов на выборах также не просто будут согласовывать с госдепом США, но сегодня среди финансируемых Западом украинских активистов обсуждают также вопрос о создании новой проамериканской партии на Украине. Так называемой "группы Трампа". Что-то типа того, что было при экс-нардепе Андрее Деркаче
, который в 2020 году возглавил антикоррупционный поход против будущего президента США Джо Байдена
и его сына Хантера, которые за годы до этого очень неслабо, но очень незаконно прибарахлились в Украине, коррупционируя всех подряд, но больше всего тогдашнего президента Петра Порошенко.
Но Трамп тогда проиграл, а Байден стал президентом и окончательно развратил Украину, и "группу Трампа" разогнали. Деркач уехал из Украины и стал российским сенатором, а его ближайший соратник нардеп Александр Дубинский
сейчас находится в украинском СИЗО
по обвинению во всех страшных грехах. Но при желании его вполне можно "реанимировать", чтобы вволю "выспаться" на Зеленском и зелебобиках, отправив их на помойку истории или в СИЗО.
В эту "группу Трампа" могут войти все, кто сегодня недоволен Зеленским и кто не очень запачкан сотрудничеством с этим персонажем и не очень вовлечен в его кровавые делишки. Подойдут и кривые, и больные, и дурные, и здоровые -- лишь бы только были они типа "за мир по Трампу". И можно быть уверенным, что если такие персонажи понадобятся, то американские политтехнологи расстараются.
А Трамп уже и готовится к сотрудничеству с режимом Зеленского но без самого Зеленского. Financial Times
уже написала, что Трампа заинтересовали пункты в так называемом "плане победы" Зеленского, с которым тот носился по Западу, как дурень с писаной торбой.
"Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими", — говорится в статье в газете. И начало сотрудничеству может быть положено, когда все подсчитают и обкашляют.
Но одно хорошо: Россия об этих планах знает. И это от нее зависит ход СВО, который все и решит так, как нужно Москве
, а не Киеву или Вашингтону.
*Организации признанные экстремисткими и террористическими, чья деятельность запрещена в РФ
О ситуации в Украине читайте в статье Михаила Павлива "Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте"