https://ukraina.ru/20241112/1058840939.html

"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве

"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве - 12.11.2024 Украина.ру

"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве

Чувства страха и надежды -- вот что сегодня определяет политическую жизнь в Украине после того, как прозвучало заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России о том, что в госдепе США прорабатывают проведение выборов в Украине в 2025 году.

2024-11-12T17:10

2024-11-12T17:10

2024-11-12T17:10

мнения

владимир зеленский

украина

запад

сша

дональд трамп

евгений шевченко

служба внешней разведки

сизо

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058827780_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9f5703182f2df018656a479a7c67d4b0.jpg.webp

СВР уверена, что выборы нужны американцам для устранения "зарвавшегося", но просроченного недопрезидента страны Владимира Зеленского, который по-прежнему продолжает рулить страной, которая после 5 ноября 2024 года медленно, но уверенно на полном серьезе превращается в шутливо-потешный, но кровавый "Трампункт". То есть в недогосударство, которое полностью зависит от победителя президентской гонки в США Дональда Трампа."В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", — говорят в СВР. А Трамп с этим, походу, заочно тоже согласен.И именно Трампа в Украине все боятся и одновременно на него же и надеются. И именно поэтому оба главенствующие чувства только кажутся призрачными и иллюзорными, а на самом деле они далеко не иррациональны, ибо вполне реально и ощутимо делают жизнь в Украине неустойчивой и нестабильной. Привносят в нее нестабильность и хаос. Потому что и источник страха, и объект надежды зависят не от Украины, которая пыжится жить по принципу "ничего об Украине без Украины", а от Трампа – как он скажет, так и будет.Прикажет так называемым украинским элитам вываляться в дерьме и перьях для хорового пения "Щэ не вмэрла…" на улицах городов и весей -- исполнят на ура. Повелит идти на выборы и менять просроченного политического недомерка – побегут аж бегом. Но что ждет эти элиты после выполнения обеих хотелок "Большого белого хозяина", они не знают – печенюшки и коржики поощрения могут и не выдать.Страх вызван тем, что США при Трампе могут отказаться от военно-финансовой помощи украинскому режиму, а Европа сама не вытянет это "благое" дело в прежних объемах. А все дело ведь в том, что вся жизнь современной Украины, уже давно превращенной в банкрота, зависит от этих подачек. Не дадут денег – "нерушимый бастион демократии на Днепре" рухнет, как хата среднестатистического укра, патриота и прозападника, выстроенная вместо фундамента на расово правильных биоотходах.Но беда-то нынешней Украины в том, что даже если ей дадут денег, то ей все равно конец. Потому что деньги дают на войну, в которой она выиграть не может. И не сможет, даже если все патриоты с Зеленским включительно выроют по ямке, крикнут туда заклинания и по десять раз дружно споют гимн или завоют "Плынэ кача…" -- дурацкую заунывную песенку про уточку, которая плавает в честь погибших погромщиков и садистов из ОУН-УПА*.Трагедия современной Украины в том, что, во-первых, война для нее – это одновременно и путь к погибели, и способ правящего неонацистского режима удержаться во власти. Только воюя с Россией, неонацисты и Зеленский могут доказывать своим хозяевам и спонсорам на Западе, что они еще на что-то годны и нужны. И только на войну Запад и давал деньги и оружие в огромных количествах.Однако, во-вторых, сейчас Запад, особенно США после победы Трампа, требуют от Зеленского и его кровавых зелебобиков переговоров о мире или хотя бы перемирии. Запад хочет остановить колесницу войны, потому что не тянет в полной мере расходы на нее и понимает, что победы не видать.Но возницы телеги – Зеленский и компания – всем своим гнилым естеством чуют, что если она остановится, то они нужны Западу, как зайцу стоп-сигнал, а значит, их будут менять и гнать взашей.А им не хочется. В воюющей Украине у них, как говорится, лежбище и любовь с интересом. Только в Украине в состоянии войны они уходят от ответственности за преступления против человечности. И только там они разворовывают помощь себе на карман. Да, под откаты и согласованным с американцами схемам разворовывают, но все равно и у них в мошне куш оседает немалый.А Украине, повторяю, кирдык по-любому: безе помощи она загибается точно так же как и с помощью. В первом случае – мирно, во втором – на поле боя.И то, и другое – страшно. А что этот страх делает, видно по самому Зеленскому. Он действительно зарвался и неадекватен. Он уже бросается на своих хозяев, норовит куснуть руку дающую, мнит себя равным им дерзит, и, как говорится, со своей манией величия плюет на их манию преследования – отказывается выполнять пожелания Запада. А чего стоит его крик о том, что Запад должен отдать ему 300 млрд евроденег, которые были незаконно отжаты у России! Да за меньшие суммы на Западе воробья в поле загоняют и в храме воздух испортят. А тут появляется какой-то штымп и норовит сам денежку присвоить и пощипать.Ну, а поскольку сам Зеленский очень мало что уже понимает, то его и будут менять. Он совершенно не подходит к делу мира. И потому что война – его мать родна. И потому, что в России с ним может говорить разве что такой же неадекватный актер Алексей Панин без трусов. Но Панин-то сейчас в США, значит, и этот диковинный вариант "актер скорее поймет актера" отпадает.Менять Зеленского действительно можно несколькими методами. Западу можно просто прихлопнуть его башкой об стол. Можно канделябром оглоушить. Можно подушкой придушить. Но на Западе-то обретаются, как известно, записные демократы, значит, будут менять через выборы, привычно задействуя бедную демократию, как грязную ширму для чистки политического стульчака в Украине.А вот готовность делать это уже в будущем году и вызвала у украинских эрзац-элит надежду на то, что именно кто-то из них займет место просроченного недофюрера. Дескать, свято место не бывает пусто даже такое, как в Украине, и можно на освободившемся после Зеленского кресле угнездиться самому и малеха порулить. Себе на славу и, разумеется, на карман. Под видом спасения Украины, естественно.Если только Запад под влиянием Трампа выберет не войну, а мир, то в Украине для новых властей однозначно не подходят агрессивные и воинственные патриоты и неонацисты. Всех мастей и оттенков. От старой партии "Свобода" бывшего фронтмена евромайдана Олега Тягнибока до всех этих новоявленных и серьезно запачканных кровью структур полка "Азов"*, "Правый сектор"* каких-то карательных добробатов и т. д. и т. п. Эти по-прежнему будут орать "Украина понад усэ" и "Гэть вид Москвы" и портить всю миротворческую малину. Ведь именно с Россией Трамп собирается беседовать и замирятьсяОднако сегодня позиции Зеленского многим уже сейчас кажутся такими слабыми, что нардеп Евгений Шевченко крайне осмелел и на Зеленского с его любимой политической "женой" – главой ОПУ Андреем Ермаком попер буром. Предложил обоим убираться восвояси, ибо страна, мол, "важнее личных амбиций".Почему? Да потому, что все такие, как Шевченко и ему подобные, надеются, что именно на них остановят взгляд Трамп и трамписты, когда будут искать в Украину новую "любимую жену".А ею хотят стать и экс-президент Петр Порошенко сотоварищи. И такие же вечно вчерашние, пребывающие уже в отстое и на свалке истории из Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). И точно такие же политструктуры, которые не очень сильно испачканы политиканством и кровью войны из числа майданных демократов. Типа группы экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, создавшего Зеленского, но вызвавшего у него судороги ревности. Или других грантоедческих партий, удаленных с первых ролей по той причине, что всего на всех не хватает.Могут подтянуться региональные элиты, сбитые под эгидой киевского мэра Виталия Кличко, который фрондирует и оппонирует режиму Зеленского, объединяя и как бы курируя органы местного самоуправления.Не исключено, что могут "выстрелить" какие-то новые проекты, организованные на остатки средств недобитых олигархов во главе с Ринатом Ахметовым или любимчиком мировых соросят Виктором Пинчуком.Для создания видимости отката к прошлому и типа успокоения издерганной экспериментами по украинизации и насаждению оголтелой русофобии общественности могут вытащить их политического нафталина предателей из бывших "регионалов" свергнутого президента Виктора Януковича и перелицованных в предательски-соглашательскую партию "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которая потом под чутким руководством обер-предателей Юрия Бойко и Сергея Левочкина скатилась вообще к полному и дурно пахнущему политическому непотребству, точно так же сегодня просроченному, как и Зеленский. Но сейчас и они могут сгодиться для камуфляжа перемен, ибо они тихи и покорны, а клейма на них ставить уже негде.СВР утверждает, что выдвижение кандидатов на выборах также не просто будут согласовывать с госдепом США, но сегодня среди финансируемых Западом украинских активистов обсуждают также вопрос о создании новой проамериканской партии на Украине. Так называемой "группы Трампа". Что-то типа того, что было при экс-нардепе Андрее Деркаче, который в 2020 году возглавил антикоррупционный поход против будущего президента США Джо Байдена и его сына Хантера, которые за годы до этого очень неслабо, но очень незаконно прибарахлились в Украине, коррупционируя всех подряд, но больше всего тогдашнего президента Петра Порошенко.Но Трамп тогда проиграл, а Байден стал президентом и окончательно развратил Украину, и "группу Трампа" разогнали. Деркач уехал из Украины и стал российским сенатором, а его ближайший соратник нардеп Александр Дубинский сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению во всех страшных грехах. Но при желании его вполне можно "реанимировать", чтобы вволю "выспаться" на Зеленском и зелебобиках, отправив их на помойку истории или в СИЗО.В эту "группу Трампа" могут войти все, кто сегодня недоволен Зеленским и кто не очень запачкан сотрудничеством с этим персонажем и не очень вовлечен в его кровавые делишки. Подойдут и кривые, и больные, и дурные, и здоровые -- лишь бы только были они типа "за мир по Трампу". И можно быть уверенным, что если такие персонажи понадобятся, то американские политтехнологи расстараются.А Трамп уже и готовится к сотрудничеству с режимом Зеленского но без самого Зеленского. Financial Times уже написала, что Трампа заинтересовали пункты в так называемом "плане победы" Зеленского, с которым тот носился по Западу, как дурень с писаной торбой. "Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими", — говорится в статье в газете. И начало сотрудничеству может быть положено, когда все подсчитают и обкашляют.Но одно хорошо: Россия об этих планах знает. И это от нее зависит ход СВО, который все и решит так, как нужно Москве, а не Киеву или Вашингтону.*Организации признанные экстремисткими и террористическими, чья деятельность запрещена в РФО ситуации в Украине читайте в статье Михаила Павлива "Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20241112/1058823993.html

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

мнения, владимир зеленский, украина, запад, сша, дональд трамп, евгений шевченко, служба внешней разведки , сизо, "азов"