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Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков

Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков - 12.11.2024 Украина.ру

Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков

Нынешнее руководство Украины тратит деньги на подкуп западных политиков и лидеров мнений, что подтвердил известный инноватор и бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает издание "Другая Украина"

2024-11-12T13:27

2024-11-12T13:27

2024-11-12T13:27

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"Власти Украины тратят огромные деньги на подкуп западных лидеров мнений, чтобы те лоббировали нужную повестку. Об этом написал в соцсетях миллиардер Дэвид Сакс. И бизнесмен Илон Маск согласился с этим мнением, коротко написав "да", - сказано в публикации.Издание сопроводило публикацию скриншотами поста в соцсети X Сакса от 8 ноября и лаконичного ответа Маска. Пост Сакса просмотрели более 35 миллионов пользователей, оставили комментарии - две лишним тысячи. Авторы издания также обратили внимание на то, что избранный в ноябре президентом США Дональд Трамп не позвал в президентскую команду "сторонников Украины".Также на эту тему: "Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского Тем временем: Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчасАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?

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новости, киев, украина, сша, илон маск, владимир зеленский, военная помощь, дональд трамп, президент сша