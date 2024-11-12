Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков - 12.11.2024 Украина.ру
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Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков
Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков - 12.11.2024 Украина.ру
Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков
Нынешнее руководство Украины тратит деньги на подкуп западных политиков и лидеров мнений, что подтвердил известный инноватор и бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает издание "Другая Украина"
2024-11-12T13:27
2024-11-12T13:27
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"Власти Украины тратят огромные деньги на подкуп западных лидеров мнений, чтобы те лоббировали нужную повестку. Об этом написал в соцсетях миллиардер Дэвид Сакс. И бизнесмен Илон Маск согласился с этим мнением, коротко написав "да", - сказано в публикации.Издание сопроводило публикацию скриншотами поста в соцсети X Сакса от 8 ноября и лаконичного ответа Маска. Пост Сакса просмотрели более 35 миллионов пользователей, оставили комментарии - две лишним тысячи. Авторы издания также обратили внимание на то, что избранный в ноябре президентом США Дональд Трамп не позвал в президентскую команду "сторонников Украины".Также на эту тему: "Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского Тем временем: Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчасАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?
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новости, киев, украина, сша, илон маск, владимир зеленский, военная помощь, дональд трамп, президент сша
Новости, Киев, Украина, США, Илон Маск, Владимир Зеленский, военная помощь, Дональд Трамп, президент США

Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков

13:27 12.11.2024
 
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
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Нынешнее руководство Украины тратит деньги на подкуп западных политиков и лидеров мнений, что подтвердил известный инноватор и бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает издание "Другая Украина"
"Власти Украины тратят огромные деньги на подкуп западных лидеров мнений, чтобы те лоббировали нужную повестку. Об этом написал в соцсетях миллиардер Дэвид Сакс. И бизнесмен Илон Маск согласился с этим мнением, коротко написав "да", - сказано в публикации.
Издание сопроводило публикацию скриншотами поста в соцсети X Сакса от 8 ноября и лаконичного ответа Маска. Пост Сакса просмотрели более 35 миллионов пользователей, оставили комментарии - две лишним тысячи.
"Кроме того, стало известно, что окружение Зеленского начало поспешно уничтожать документацию о военных расходах и выделенных средствах партнёров. В Киеве боятся проверок от заокеанских партнёров, которые могут начаться с приходом к власти Дональда Трампа", - отметило издание.
Авторы издания также обратили внимание на то, что избранный в ноябре президентом США Дональд Трамп не позвал в президентскую команду "сторонников Украины".
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Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?
 
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