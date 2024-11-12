Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Нынешнее руководство Украины тратит деньги на подкуп западных политиков и лидеров мнений, что подтвердил известный инноватор и бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает издание "Другая Украина"
"Власти Украины тратят огромные деньги на подкуп западных лидеров мнений, чтобы те лоббировали нужную повестку. Об этом написал в соцсетях миллиардер Дэвид Сакс. И бизнесмен Илон Маск согласился с этим мнением, коротко написав "да", - сказано в публикации.
Издание сопроводило публикацию скриншотами поста в соцсети X Сакса от 8 ноября и лаконичного ответа Маска. Пост Сакса просмотрели более 35 миллионов пользователей, оставили комментарии - две лишним тысячи.
"Кроме того, стало известно, что окружение Зеленского начало поспешно уничтожать документацию о военных расходах и выделенных средствах партнёров. В Киеве боятся проверок от заокеанских партнёров, которые могут начаться с приходом к власти Дональда Трампа", - отметило издание.
Авторы издания также обратили внимание на то, что избранный в ноябре президентом США Дональд Трамп не позвал в президентскую команду "сторонников Украины".
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Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?